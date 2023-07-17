В Турции любят длинноногих, в Бейруте голубоглазых: конкурсы красоты в России и за рубежом

Каждая девушка хоть раз мечтала оказаться на подиуме и блистать в окружении камер и софитов. Мы поговорили с обладательницей 11 корон и множества титулов, в числе которых Мисс международная краса на Miss International Beauty (2021) и Мисс Европа на World Next Top Model (2021), актрисой и моделью Ириной Козловой о том, как попасть на конкурс красоты и почему россиянки так рвутся показать себя за границей.

По словам модели, на федеральных конкурсах «Мисс Россия» и «Краса России» довольно жесткие требования к внешним параметрам и возрасту: до 23 лет, рост не ниже 175 см. Существуют, конечно, конкурсы, в которых критерии отбора чуть мягче. В России, к слову, не приветствуется пластика, ставка делается на натуральную красоту. Коммерческие же конкурсы при этом не обращают внимание на какие-то вмешательства во внешность.

«Но на них и подготовка не такая длительная: 1-2 дня тебе показывают, как дефилировать, куда выйти, как станцевать. А вот у федеральных конкурсов высокого уровня подготовка занимает месяц, каждый день девушки тренируются, снимаются, участвуют в разных мероприятиях, в том числе и благотворительного характера», - поясняет Ирина Козлова.

Большое внимание на российских конкурсах красоты уделяется тому, чем девушка живет, как проявляется в социуме и держит себя. Учитывается ведение блога, активная жизненная позиция, успешна ли конкурсантка в своей деятельности, какими она обладает манерами, есть ли лидерские качества, способна ли выстраивать коммуникации и грамотно изъясняться.

«Все это анализируется организаторами, а потом и членами жюри. И, конечно, не приветствуются девушки вульгарные, со слишком откровенными фотографиями в социальных сетях», - добавляет модель.

При этом Ирина Козлова отметила, что на зарубежных конкурсах красоты критерии отбора иные. Например, на «Мисс Евразия» в Турции самую главную корону всегда забирают длинноногие девушки, в Бейруте – светловолосые и голубоглазые конкурсантки. На «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» требования строже. Но после коронавируса появились послабления.