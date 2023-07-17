«Просто расплатиться честью недостаточно»: обладательница 11 корон о конкурсах красоты
Модель Ирина Козлова об изнанке конкурсов красоты в России и за рубежом.
© Предоставлено пресс-службой
Ирина Козлова – актриса, модель и бизнес-леди. А ещё за её плечами 11 конкурсов красоты и множество титулов, в числе которых Мисс международная краса на Miss International Beauty (2021) и Мисс Европа на World Next Top Model (2021). Мы расспросили девушку, с чего начался её путь, чем международные конкурсы отличаются от российских, можно ли купить корону и почему только лишь красотой и длинными ногами покорить жюри не получится.
– На вашем счету уже 11 конкурсов красоты как российских, так и международных. Как вы решились принять участие в конкурсе красоты?
– На самом деле я даже когда-то и не думала о конкурсах красоты. По специальности я инженер-программист и переводчик с английского языка. Но после окончания вуза решила заняться предпринимательской деятельностью. И это дало мне навыки лидера, я научилась добиваться поставленных целей. У меня своя транспортная компания. Сначала мы занимались грузоперевозками, потом появился таксопарк.
Но со временем я поняла, что меня больше привлекает творческая деятельность, так что я выучилась на актрису и пробовала себя в моделинге. Я люблю быть на сцене, ловить восхищенные взгляды, отдавать энергию зрителям. В качестве модели я как-то раз попала на один из московских показов, который проходил в рамках конкурса красоты. И организаторы, понимая, что участниц у них не хватает, предложили мне стать одной из них. Такое совершенно внезапное предложение, и я сказала: «Да».
Так я пришла на конкурс красоты, в достаточно взрослом возрасте, когда даже и не думала, что смогу попробовать себя в этой сфере. Я же старше других девочек! Но неожиданно один из спонсоров этого соревнования – туркомпания – подарил мне путевку в Турцию, что стало моей мотивацией идти дальше. И, действительно, спустя время я получила новое предложение поучаствовать в конкурсе «Мисс россиянка». Я подготовила яркую видеопрезентацию о себе, и жюри не смогли не дать мне интересный титул, так я стала «Мисс супер-модель России». А потом был международный конкурс «Мисс Евразия» в Турции, к которому я готовилась основательно, в итоге получила титул Первой вице-мисс. Но была цель – главный титул, первое место. И я его получила на конкурсе «Мисс Индива», но вскоре поняла, что хочу высокое место на международном уровне. Я достигла этой цели на Miss International Beauty в Бейруте в 2021 году, после чего решила остановиться и перешла на уровень жюри.
У меня теперь новая мечта – создать школу по развитию женской красоты, чтобы помогать девушкам раскрываться, узнавать себя лучше и достигать успехов, в том числе и в конкурсах красоты.
– Как вы готовились к конкурсам? Садились на диету/шли к косметологам/в спортзал, может, стали учить французский?
– Я начала очень поздно участвовать в конкурсах красоты, потому поначалу, конечно, думала, что главный упор надо делать на внешность. Но оказалось, что это не так. Конкурс красоты – это больше про уверенность в себе, про твоё лидерство, навык добиваться успеха.
Тут важна и внешность, красивая, подтянутая фигура, потому занималась спортом, придерживалась правильного питания, искала дизайнерские наряды. Но также важна и внутренняя составляющая, актерское мастерство, как ты подаешь себя на сцене, насколько ты харизматична и энергична.
Поначалу я занимала вторые и третьи места, но радовалась и такому результату, поскольку внутренне была не уверена, что я вообще смогу когда-нибудь стать победительницей. Тогда я думала, что на первом месте должна быть молодая девушка, а я-то старше. Но постепенно мои результаты меня замотивировали, и я почувствовала свою силу, поняла, что смогу примерить корону. Так я поставила себе цель – занять первое место в России, потом на международных конкурсах, так и случилось.
– Как проходят отборы на конкурсы? Какие требования к девушкам?
– На федеральных конкурсах «Мисс Россия» и «Краса России» достаточно жесткие требования к возрасту и внешности: до 23 лет, рост не ниже 175 см. Но, разумеется, есть и конкурсы, где критерии отбора чуть мягче. В России не приветствуется пластика, ставка делается на натуральную красоту, но, например, коммерческие конкурсы закрывают глаза на какие-то вмешательства во внешность. Но на них и подготовка не такая длительная: 1-2 дня тебе показывают, как дефилировать, куда выйти, как станцевать. А вот у федеральных конкурсов высокого уровня подготовка занимает месяц, каждый день девушки тренируются, снимаются, участвуют в разных мероприятиях, в том числе и благотворительного характера.
Но также уделяется особое внимание тому, что из себя представляет девушка. Ведет ли она свой блог, насколько у нее интересная и насыщенная жизнь, активная жизненная позиция, успешна ли она в своей работе. Ведь красивы в России многие девушки, но не каждая может быть лидером, повести за собой. Задача организаторов конкурса найти достойную королеву, которая не положит очередную корону на полку, а будет амбассадором этого состязания, начнет продвигать его, помогать будущим участницам, быть примером для подражания. Поэтому так важны хорошие манеры, лидерские качества, правильно выстроенная коммуникация, грамотная речь. Все это анализируется организаторами, а потом и членами жюри. И, конечно, не приветствуются девушки вульгарные, со слишком откровенными фотографиями в социальных сетях.
– А какие требования к конкурсанткам за рубежом?
– Сегодня на зарубежных конкурсах не такие строгие критерии отбора, хотя есть везде своя политика и свои представления о красоте. Например, чаще всего на «Мисс Евразия» в Турции побеждают высокие девушки. В Бейруте предпочтение отдается светловолосым и голубоглазым конкурсанткам. Разумеется, на «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» требования строже. Но после ковида сделали много послаблений. Теперь в международных конкурсах первое место может занять девушка с детьми, чего раньше не наблюдалось, или замужняя. Появились номинантки, представляющие бодипозитивных девушек. Как меняется мир моды, так меняются и правила участия в конкурсах красоты.
– Где сложнее подготовка и строже требования – в России или за рубежом?
– Для меня победить в России сложнее, потому что жёстче требования, да и конкуренция большая – у нас в стране очень много красивых девушек. Поэтому кроме красоты нужно обладать энергией, харизмой, хорошими манерами, обращать на себя внимание не только внешностью. За границей в этом плане несколько проще, из-за чего, кстати, многие девушки из России имеют там все шансы войти в финальную десятку.
– Что нужно сделать, чтобы попасть на отбор и конкурс? Можно ли оказаться на нем вообще без связей и денег?
– Чтобы попасть на конкурс, достаточно заполнить анкету о себе, своих увлечениях, работе, параметрах. Ничего сложного на самом деле. Но именно анкетой и нужно первоначально зацепить организаторов конкурса, показать, что в тебе есть ещё что-то, помимо внешних данных. Но иногда большую роль играют связи и удача. Изначально я и не планировала участвовать в конкурсах красоты, меня внезапно пригласили, и я не отказала. После первого конкурса меня заметили, посыпались и другие предложения. Я бы даже сказала так: связи имеют больше значения, чем финансы. Но это связи такого характера, что тебя знают, что ты за человек, какая участница, насколько ты можешь украсить своим присутствием конкурс. Если ты зарекомендовала себя как достойная соперница, то тебя будут приглашать на различные соревнования. Вот такие связи я имею в виду.
Можно, конечно, задействовать и другие связи, и даже проплатить. Но что это даст? Просто ты положишь очередную купленную корону на полку. Интереснее самой добиться успеха, шаг за шагом. А для этого надо создать свою личность, зарекомендовать себя как лидера в сфере моды и красоты, стать человеком, который сможет вести за собой, поддерживать других участниц конкурса. Вот это ценно! Именно такие девушки и получают титулы. Они могут привлечь своим примером других девочек, рассказать им, что делать на конкурсе, как готовиться, направлять и курировать. Таким лидерам мнений доверяют, и это очень важно для организаторов. Они понимают, что корону в итоге получит достойная, та девушка, которая в дальнейшем принесет пользу конкурсу. Это такое взаимовыгодное сотрудничество, в котором стоит убедить жюри и спонсоров.
– Не считаете ли вы, что женщины, отправляясь на конкурсы красоты, объективируют себя и других женщин в глазах мужчин?
– Да, многие считают, что девушки идут на конкурсы красоты, чтобы найти статусного мужчину, потому и мнение о таких состязаниях чаще всего негативное. Многие полагают, что всё продается и покупается. Но это очень далеко от реальности. К тому же, что греха таить, подобные ситуации с куплей-продажей, взаимной выгодой – не редкость и в других сферах, в политике, например, в бизнесе. Самое главное – найти верный выход из ситуации. Да, практически каждая девушка хочет встретить самодостаточного мужчину-лидера, а он ищет себе партнершу также успешную. Девушка, прошедшая через конкурс красоты, завоевавшая титул, доказывает, что она не простушка, она наравне со статусным человеком.
– Зачем, по-вашему, нужны конкурсы красоты?
– Я люблю преодолевать препятствия, это помогает мне развиваться как личности. Конкурс красоты – это как раз такая структура, где приходится размышлять и находить пути выхода из сложных ситуаций. Я говорила и буду говорить, что победы можно достичь и без покупки. Также конкурсы красоты дают медийную известность, которую можно использовать для создания и раскрутки собственных проектов, что я и хочу сделать. Моя цель – открыть школу развития внутренней красоты.
Конкурс красоты – это площадка, на которой любая девушка может заявить о себе широко. Ведь ты не сможешь сделать этого дома, сидя в четырёх стенах. Также в ходе соревнований ты себя постоянно сравниваешь с другими и понимаешь, где твои достоинства, а где слабые места, над которыми предстоит поработать. Это касается не столько внешности, сколько лидерских качеств и уверенности. Ты учишься быть яркой, выразительной, интересной другим.
Но по опыту скажу, что побеждают на конкурсах красоты те девушки, которые идут туда не только за уверенностью, а преследуют также высокую цель, например, помогать людям развиваться, заниматься благотворительностью. Только тогда Вселенная даст тебе подсказки и шансы на победу.
Но, конечно, есть девушки, которые с помощью конкурса рассчитывают встретить статусного мужчину. Для них это тоже важная цель.
– Что, кроме красоты, важно продемонстрировать на конкурсе?
– Есть внешняя красота, которая заключается в уходе за собой, питании, спорте, чистоте, отсутствии вредных привычек. Сюда могут входить походы к косметологу, даже пластические операции. Я не отрицаю пластику, но считаю, что во всем должна быть мера. Если хирургия подчеркивает индивидуальность, не портит ее, только маскирует мелкие дефекты – это прекрасно. Но перебор и одинаковая штамповка – это уже не про красоту.
Внешняя красоты радует глаз, но что за нею стоит? Если за ней не стоит красота внутренняя, то девочка проиграет. Можно любоваться прекрасными чертами лицами, но если они пустые и холодные, то они не несут радости. А есть девушки, которые, помимо внешности, демонстрируют доброту, обаяние, позитив. Именно такие и становятся победительницами.
Потому я и хочу создать школу развития внутренней красоты, куда входят ум, ценностные установки, таланты и способности, умение выражать эмоции, даже сексуальность. В последнем случае я говорю об особой женской энергетике, которая способна зацепить. Необходимо уметь отдавать в мир свою энергию, чтобы мир дал тебе в ответ возможности, шансы и успех.
– Как красоту понимает жюри?
– Жюри всегда смотрят на энергетику, на развитую личность. Королева должна обладать силой воли, уметь трудиться, отбросив лень, быть смелой и блистательной, как настоящая императрица. Возьмите все качества великих правительниц прошлого – всё это черты любой королевы красоты.
– Как жюри выбирает самую-самую, по каким критериям?
– Жюри видели много красивых девушек, потому они ищут индивидуальность, талант, высокую цель. Я, например, сумела доказать, что мне нужна победа потому, что я стремлюсь к более высокой цели – открыть свою школу красоты, помогать девушкам осознать свои преимущества. Также я зарекомендовала себя как достойный партнер конкурса, которому будет не стыдно за свою королеву.
– Расскажите об изнанке конкурсов красоты. Какие отношения складываются между конкурсантками? Случались ли откровенные подставы, использовались ли не самые приятные способы борьбы?
– Да, бывали неприятные случаи. Разумеется, есть среди участниц и те, кто готовы пустить сплетню и слух о тебе. Были случаи, когда девушки находили в своих тумбочках кукол вуду. Порой крадут косметику и бижутерию. Так случилось и со мной на международном конкурсе.
Или, например, я в своем номере крутила волосы на плойку, и тут позвонил директор конкурса. Моя соседка по номеру схватила трубку, провод телефона сбил плойку, она упала и оставила огромные ожоги на ногах. А у нас съемки – короткие шортики, купальники… Плюс дефиле. Приходилось раны замазывать тональным кремом и улыбаться, хотя боль была адская. Но я всё преодолела, тем более что к медикам обратиться не было возможности.
– Можно ли найти подругу на конкурсе красоты или это исключено?
– Конечно, дружба на конкурсах красоты – это часто показное, на публику. Девушки всё равно видят друг в друге конкуренток. Но я всегда была настроена на общение, так что мне удавалось найти друзей и подруг, с которыми мы до сих пор поддерживаем контакт. Обычно твоими друзьями становятся те, кто разделяет с тобой одни и те же ценности. Например, в 2021 году на конкурсе World Next Top Model в Бейруте я стала близко общаться с девушкой из Украины, мы откровенничали, никто друг с другом не соперничал. Каждая из нас получила свой высокий титул, мы общаемся и сегодня. Такое возможно, если вы ставите духовное развитие выше прочего, если вы не идете по головам, пытаясь добиться победы любой ценой.
– Все ли девушки хотят завоевать супер-титул? Все ли приходят туда по собственной воле или, случалось, что их отправляли туда их мужчины/ухажеры?
– Знаете, девушки по-разному приходят на конкурсы красоты. Я совершенно случайно попала, ради массовки, но в итоге добилась значительного успеха. Кто-то приходит вместе с подругой, за компанию, кто-то, чтобы доказать себе и миру, что может стать королевой. Все идут на конкурсы красоты по своим причинам, но не исключаю, что кого-то отправляли их мужчины. Однако полагаю, что если у девушки нет цели победить в таком соревновании, то и мужчина с его советами и рекомендациями будет бессилен. Тут необходимо горячее желание самой участницы. Без него никак!
– Какие отношения складываются между конкурсантками и членами жюри?
– Делового характера. Но, чтобы они сложились, надо обладать навыками коммуникациями и понимать, чего именно ждет от тебя жюри. Это, как в бизнесе, надо уметь продавать свой проект, в данном случае себя и свои цели, уметь слушать и слышать людей, работать с возражениями. То же касается и отношений с конкурсантками. Лучшая стратегия – со всеми быть вежливой и корректной, уметь анализировать сказанное, понимать, что за каждым негативом от девушки стоят ее личные проблемы. Но при этом надо уметь показать, что рядом с тобой интересно, что ты – личность.
– Правда ли, что нужно не только платить за корону, но иногда и расплачиваться собственной честью?
– У многих складывается мнение, что та или иная конурсантка победила, потому что на нее обратил внимание спонсор. Но это обычно человек статусный, который всего добился сам. Потому он, конечно же, обратит внимание на девушку его уровня. Он вряд ли выберет кого-то ленивого, глупого, девочку, которая не ухаживает за собой. Значит, та участница, на которую он обратил внимание, уже обладает рядом достоинств и качеств королевы.
Да, наверняка есть конкурсы, где можно расплатиться честью. Но сейчас это уже неинтересно. Зачем крупному инвестору девушка, которая согласна на всё? Просто расплатиться честью недостаточно. Победительница должна обладать определенной целью, чтобы конкурс гордился ею в дальнейшем. К тому же случаи, когда девушка шла на определенные предложения, а потом ничего из обещанного не получала, совсем не редкость.
– Вы сталкивались с харассментом?
– Нет, не сталкивалась. И такие вещи недопустимы, насилие карается законом. И любой такой случай может ударить по статусу конкурса и его дальнейшей деятельности.
– Какой конкурс красоты был для вас самым сложным и почему?
– Самым сложным конкурсом был World Next Top Model («Мировая топ-модель») в Бейруте, в Ливане. Там было много участниц из разных стран, я столкнулась с большим количеством достойных конкурсанток, а еще получила ожог. Приходилось через боль и слезы быть позитивной, иначе я бы не победила. Также у меня украли косметику, бижутерию, кремы, и я волновалась, что не смогу ярко выглядеть, выделяться. Плюс, накатывало волнение, ведь я пошла на такой крупный конкурс не просто за опытом, а за высоким титулом. Не хотелось скатиться на два шага назад.
На этом конкурсе я получила звание Мисс Европа – это очень высокий титул, но я хотела стать победительницей. Тогда я плакала, потому что поставила завышенную планку. Но я сделала выводы и уже через полгода приняла участие в другом конкурсе – Miss International Beauty. И уже здесь я стала первой, моя мечта сбылась.
– Какой из 11 завоеванных вами титулов самый важный для вас и почему?
– Самый важный титул последний – Мисс международная краса. Я наконец-то получила заветное 1-е место, на международном конкурсе. Я заявила себя в роли партнера этого конкурса, когда приехала передавать корону. Я вложилась и эмоционально, и финансово, за что мне благодарны организаторы этого соревнования. Я могу в любой момент приехать на конкурс в качестве жюри, ведь я честно выполняю свои обязанности и королевы, и первого лица этого мероприятия.
– Планируете ли вы продолжать участие в конкурсах?
– Нет, как только я получила первое место, я приняла решение завязать с конкурсами красоты в качестве участницы. Иначе это будет выглядеть уже как зависимость от таких мероприятий. В моей комнате есть полка, где стоят все мои короны. Она ими забита. Зачем мне новые? Копить их? Да, хотелось бы на конкурс уровнем выше, например, «Мисс Вселенная». Но сейчас там более свободные правила, так что не вижу смысла тратить своё время на это. Я хочу идти дальше, создать свой проект и попробовать организовать свой конкурс красоты, чтобы в нём было всё честно. Я больше преследую духовную цель – развития девушек, а не коммерческую прибыль. Мне интереснее быть наставником, координатором, это радует больше, чем доход.
– Появились ли у вас какие-то преимущества в жизни после конкурсов и обретения титулов?
– Да, конечно. Я приобрела друзей, подруг, ценные связи. Образовалась некая команда, с которой можно развивать собственный проект. Я стала получать новые предложения, участвовать в звёздных тусовках, попробовала себя в роли телеведущей, готовлюсь открыть школу красоты. Развиваются мои аккаунты в соцсетях, сейчас в одной из них полмиллиона подписчиков. А это новый статус, когда ты становишься лидером мнения. И важно не разрушить то доверие, которое я зарабатывала годами.
Появилось много поклонников, которые заинтересованы в отношениях со мной. Но я часто отказываюсь от их предложений, ведь всему своё время. Сейчас я больше сосредоточена на своем новом проекте. Но то, что появляются мужчины, которые ценят меня и уважают, это прекрасно!
– Чем вы сейчас занимаетесь? И какие у вас планы на жизнь?
– Я продолжаю танцевать в «Тодес», вести курсы по актерскому мастерству. Есть свой бизнес – транспортная компания. Продолжаю развиваться, ходить на мероприятия связанный с модой и красотой. Я представляю один из конкурсов красоты в Бейруте, помогаю в организации. Пробую себя как ТВ-ведущая, хочу создать крутую программу или школу по развитию внутренней красоты, которая поможет девушкам добиваться успехов, и не только на конкурсах красоты, но и в личной жизни, на работе.
– Наш сайт называется «Страсти». А что страсти для вас?
– Для меня страсть – это непреодолимое желание расти и развиваться в выбранном деле, твоё предназначение, жизненная миссия, смысл жизни, то, ради чего ты живёшь. Это как и в случае с мужчинами: страсть к партнёру просто так не возникает, значит, у вас есть энергетический коннект. Он тебя возбуждает, даёт тебе радость жизни и смысл существования. Так и здесь, страсть – это то, что движет вперёд, это достижение великой цели, результат, победа.