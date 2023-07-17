«Просто расплатиться честью недостаточно»: обладательница 11 корон о конкурсах красоты

– Не считаете ли вы, что женщины, отправляясь на конкурсы красоты, объективируют себя и других женщин в глазах мужчин?

– Да, многие считают, что девушки идут на конкурсы красоты, чтобы найти статусного мужчину, потому и мнение о таких состязаниях чаще всего негативное. Многие полагают, что всё продается и покупается. Но это очень далеко от реальности. К тому же, что греха таить, подобные ситуации с куплей-продажей, взаимной выгодой – не редкость и в других сферах, в политике, например, в бизнесе. Самое главное – найти верный выход из ситуации. Да, практически каждая девушка хочет встретить самодостаточного мужчину-лидера, а он ищет себе партнершу также успешную. Девушка, прошедшая через конкурс красоты, завоевавшая титул, доказывает, что она не простушка, она наравне со статусным человеком.

– Зачем, по-вашему, нужны конкурсы красоты?

– Я люблю преодолевать препятствия, это помогает мне развиваться как личности. Конкурс красоты – это как раз такая структура, где приходится размышлять и находить пути выхода из сложных ситуаций. Я говорила и буду говорить, что победы можно достичь и без покупки. Также конкурсы красоты дают медийную известность, которую можно использовать для создания и раскрутки собственных проектов, что я и хочу сделать. Моя цель – открыть школу развития внутренней красоты.

Конкурс красоты – это площадка, на которой любая девушка может заявить о себе широко. Ведь ты не сможешь сделать этого дома, сидя в четырёх стенах. Также в ходе соревнований ты себя постоянно сравниваешь с другими и понимаешь, где твои достоинства, а где слабые места, над которыми предстоит поработать. Это касается не столько внешности, сколько лидерских качеств и уверенности. Ты учишься быть яркой, выразительной, интересной другим.

Но по опыту скажу, что побеждают на конкурсах красоты те девушки, которые идут туда не только за уверенностью, а преследуют также высокую цель, например, помогать людям развиваться, заниматься благотворительностью. Только тогда Вселенная даст тебе подсказки и шансы на победу.

Но, конечно, есть девушки, которые с помощью конкурса рассчитывают встретить статусного мужчину. Для них это тоже важная цель.

– Что, кроме красоты, важно продемонстрировать на конкурсе?

– Есть внешняя красота, которая заключается в уходе за собой, питании, спорте, чистоте, отсутствии вредных привычек. Сюда могут входить походы к косметологу, даже пластические операции. Я не отрицаю пластику, но считаю, что во всем должна быть мера. Если хирургия подчеркивает индивидуальность, не портит ее, только маскирует мелкие дефекты – это прекрасно. Но перебор и одинаковая штамповка – это уже не про красоту.

Внешняя красоты радует глаз, но что за нею стоит? Если за ней не стоит красота внутренняя, то девочка проиграет. Можно любоваться прекрасными чертами лицами, но если они пустые и холодные, то они не несут радости. А есть девушки, которые, помимо внешности, демонстрируют доброту, обаяние, позитив. Именно такие и становятся победительницами.

Потому я и хочу создать школу развития внутренней красоты, куда входят ум, ценностные установки, таланты и способности, умение выражать эмоции, даже сексуальность. В последнем случае я говорю об особой женской энергетике, которая способна зацепить. Необходимо уметь отдавать в мир свою энергию, чтобы мир дал тебе в ответ возможности, шансы и успех.

– Как красоту понимает жюри?

– Жюри всегда смотрят на энергетику, на развитую личность. Королева должна обладать силой воли, уметь трудиться, отбросив лень, быть смелой и блистательной, как настоящая императрица. Возьмите все качества великих правительниц прошлого – всё это черты любой королевы красоты.

– Как жюри выбирает самую-самую, по каким критериям?

– Жюри видели много красивых девушек, потому они ищут индивидуальность, талант, высокую цель. Я, например, сумела доказать, что мне нужна победа потому, что я стремлюсь к более высокой цели – открыть свою школу красоты, помогать девушкам осознать свои преимущества. Также я зарекомендовала себя как достойный партнер конкурса, которому будет не стыдно за свою королеву.

– Расскажите об изнанке конкурсов красоты. Какие отношения складываются между конкурсантками? Случались ли откровенные подставы, использовались ли не самые приятные способы борьбы?

– Да, бывали неприятные случаи. Разумеется, есть среди участниц и те, кто готовы пустить сплетню и слух о тебе. Были случаи, когда девушки находили в своих тумбочках кукол вуду. Порой крадут косметику и бижутерию. Так случилось и со мной на международном конкурсе.

Или, например, я в своем номере крутила волосы на плойку, и тут позвонил директор конкурса. Моя соседка по номеру схватила трубку, провод телефона сбил плойку, она упала и оставила огромные ожоги на ногах. А у нас съемки – короткие шортики, купальники… Плюс дефиле. Приходилось раны замазывать тональным кремом и улыбаться, хотя боль была адская. Но я всё преодолела, тем более что к медикам обратиться не было возможности.

– Можно ли найти подругу на конкурсе красоты или это исключено?

– Конечно, дружба на конкурсах красоты – это часто показное, на публику. Девушки всё равно видят друг в друге конкуренток. Но я всегда была настроена на общение, так что мне удавалось найти друзей и подруг, с которыми мы до сих пор поддерживаем контакт. Обычно твоими друзьями становятся те, кто разделяет с тобой одни и те же ценности. Например, в 2021 году на конкурсе World Next Top Model в Бейруте я стала близко общаться с девушкой из Украины, мы откровенничали, никто друг с другом не соперничал. Каждая из нас получила свой высокий титул, мы общаемся и сегодня. Такое возможно, если вы ставите духовное развитие выше прочего, если вы не идете по головам, пытаясь добиться победы любой ценой.

– Все ли девушки хотят завоевать супер-титул? Все ли приходят туда по собственной воле или, случалось, что их отправляли туда их мужчины/ухажеры?

– Знаете, девушки по-разному приходят на конкурсы красоты. Я совершенно случайно попала, ради массовки, но в итоге добилась значительного успеха. Кто-то приходит вместе с подругой, за компанию, кто-то, чтобы доказать себе и миру, что может стать королевой. Все идут на конкурсы красоты по своим причинам, но не исключаю, что кого-то отправляли их мужчины. Однако полагаю, что если у девушки нет цели победить в таком соревновании, то и мужчина с его советами и рекомендациями будет бессилен. Тут необходимо горячее желание самой участницы. Без него никак!

– Какие отношения складываются между конкурсантками и членами жюри?

– Делового характера. Но, чтобы они сложились, надо обладать навыками коммуникациями и понимать, чего именно ждет от тебя жюри. Это, как в бизнесе, надо уметь продавать свой проект, в данном случае себя и свои цели, уметь слушать и слышать людей, работать с возражениями. То же касается и отношений с конкурсантками. Лучшая стратегия – со всеми быть вежливой и корректной, уметь анализировать сказанное, понимать, что за каждым негативом от девушки стоят ее личные проблемы. Но при этом надо уметь показать, что рядом с тобой интересно, что ты – личность.