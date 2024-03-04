«В течение года у Насти восстановятся контракты»: что ждет Ивлееву после «голой» вечеринки

Блогер Настя Ивлеева уже два месяца практически не появляется в публичном пространстве после «голой» вечеринки в конце декабря 2023 года. А если и выходит на связь с поклонниками, то ее посты в Telegram-канале набирают рекордное количество дизлайков. По мнению международного эксперта по личному бренду, коуча ICTA, основателя «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» и спикера университета «Синергия», «Сколково» Юлии Корчагиной-Озджан, произошедшее ударило по психологическому состоянию телеведущей. Однако в течение года она сможет все восстановить.

Юлия отметила, что сейчас Настя сосредоточена на возвращении своей прежней жизни. Она разбирается с возникшими проблемами и ищет иные варианты заработка. Но говорить о том, что карьера и репутация Ивлеевой разрушены, нельзя, ведь это не совсем так. Эксперт считает, что о скандале в итоге забудут, просто для этого нужно время.

«Она себя сейчас чувствует однозначно потерянной. В попытке найти какой-либо вариант заработка, занятия, собственно, для того, чтобы перенаправить свое внимание и вернуть прежние времена. На самом деле ее образ и репутация пострадали, но не настолько сильно, как кажется, просто была пауза, - поделилась Юлия. — В целом, чаще всего после таких медийных событий и скандалов все проходит и забывается рано или поздно. В течение года у Насти восстановятся контракты и прочее, но в таком состоянии человек себя всегда чувствует беспомощным и одиноким».

Корчагина-Озджан подчеркнула, что Настя, вероятно, сейчас ощущает себя опустошенной, так как любой публичный человек не может долго жить без внимания.

«Публичному человеку хочется, конечно же, чтобы его видели, чтобы его слышали и его имя мелькало в инфополе. Если мы говорим о публичности, то селебрити всегда внутренне и внешне направлены на то, чтобы эта публичность у них была. И только первые два месяца ты от публичности выдыхаешь, а потом тебе становится не по себе из-за ее отсутствия и пустоты», - сказала эксперт.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Настю Ивлееву не простят за «голую» вечеринку.