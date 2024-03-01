Продюсер Рудченко объяснил, почему Настю Ивлееву не простят за «голую» вечеринку
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Продюсер Рудченко посоветовал Насте Ивлеевой не появляться в инфополе. Об этом он рассказал «Страстям».
Накануне Настя Ивлеева выпустила очередной пост в соцсетях. На этот раз блогерша обратила внимание на обращение Владимира Путина к Федеральному собранию России. Ивлеева заявила, что инициативы и идеи, которые были озвучены «искренне отзываются» у нее.
Впрочем, этот пост набрал рекордное количество дизлайков — 114 тысяч. По словам продюсера Павла Рудченко, ненависть по отношению к Ивлеевой будет длиться еще долго.
«Слишком невовремя мероприятие Ивлеевой произошло. Поэтому такой народный всплеск был», — объяснил он.
Рудченко добавил, что сейчас блогерша едва ли способна исправить ситуацию извинениями — прошло слишком мало времени.
«Я думаю, в ближайшее время ей надо просто не высовываться, не выходить в инфополе, потому что она сейчас является токсичным элементом. Как раздражающий фактор может выступать. А попозже можно потихонечку опять возвращаться», — объяснил он.
Полный материал о том, что происходит в жизни Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки, читайте по ссылке.