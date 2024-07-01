«В стиле его произведений»: Анна Калашникова рассказала о платье для Пушкинского бала

Певица и актриса Анна Калашникова рассказала о своем наряде, который выбрала для Пушкинского бала. Мероприятие, на котором побывал корреспондент сайта «Страсти», состоялось 30 июня в Гостином дворе в Москве.

Знаменитость вышла на публику в пышном платье с вышивкой и бантами на плечах, а также в длинных перчатках. У нее в руках была сумочка необычной формы, а на голове – тиара. Калашникова призналась, что изначально хотела быть в историческом наряде, но потом передумала.

«Это коллаборация нескольких российских дизайнеров. Платье создавал дизайнер из Читы, а сумочку сделали наши российские умельцы. Перчатки делали вручную под заказ, они концертные, и вот подошли под этот образ. И тиара ручной работы», – поделилась звезда.

Анна отметила, что заранее знала о мероприятии, поэтому у нее было время подготовиться. Но это заняло не так много времени, так как «образ сам быстро пришел».

«Хотелось сначала что-то историческое, а потом захотелось что-то, наоборот, Пушкинское, нежное. В стиле его произведений – Татьяна Ларина. Все сложилось», – добавила звезда.