«В силу возможностей стараюсь посещать храмы»: Юлия Такшина рассказала, как вера помогает ей в жизни

Актриса Юлия Такшина призналась, что вера помогает ей справляться с жизненными трудностями. Она отметила, что не считает себя истинно верующим человеком, но при этом уверена – смысл жизни каждого человека заключается в пути к Богу. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Юлия поделилась, что переосмыслила жизнь после книги «Несвятые святые». Ее она прочитала в 2010 году. После этого произведения актриса стала по-другому относиться к людям и к церкви. И хоть Такшина любит ходить в храм, у нее не всегда есть для этого время. Зачастую она выбирает по воскресеньям сон.

«Раньше ходила чаще, а сейчас, когда есть свободное воскресенье, я лучше посплю. Мне не хватает времени на сон. Истинно верующий человек так никогда не поступит. В силу возможностей я стараюсь посещать храмы, монастыри. Буквально недавно была в Дивеево, всю жизнь мечтала там побывать, но как-то не удавалось поехать, не хватало времени, иногда сил, желания, а тут сам Бог велел. Я такой была счастливой, когда ходила по этой канавке прямо в толпе монахинь. Это было какое-то невероятное счастье. Думаешь: «Господи, как ты нас любишь». Вера помогает мне справляться с какими-то неурядицами, катаклизмами, которые происходят в жизни. <…> Мне кажется, в этом смысл нашей жизни – прийти к Богу рано или поздно. У каждого свой путь в этом», - рассказала Юлия.

Актриса верит, что Бог управляет судьбой каждого человека, поэтому повлиять на какие-то события в жизни невозможно. Но при этом нельзя и сидеть сложа руки. Поэтому Такшина много работает и старается наслаждаться каждым мгновением. А когда что-то идет не так, она знает – такова воля Создателя.

«Когда что-то идет не по нашему плану, значит, это для чего-то нужно. У Бога другие планы, и они гораздо круче, чем наши», - поделилась Юлия.

Интервью с Юлией Такшиной читайте на сайте «Страсти».