«Вера помогает мне справляться»: Юлия Такшина о детстве в лагерях, поступлении сына в вуз и Боге

Актриса Юлия Такшина ярко заявила о себе в сериале «Не родись красивой», исполнив роль секретарши Вики, на которую ее пригласил педагог Александр Назаров. Режиссер разглядел в молодой артистке, пришедшей в кино после разочарования в журналистике, большой потенциал и не прогадал. Юлия не стала заложницей одного образа. После успеха проекта канала СТС она экспериментировала с ролями, много снималась в кино и играла на театральной сцене. На сегодняшний день она востребованная и разноплановая актриса, на счету которой больше 70 работ, и 12 июня поклонники увидели новый фильм с ее участием «Артек. Сквозь столетия». После премьеры Юлия рассказала сайту «Страсти» о съемках проекта, детстве в лагерях, поступлении сына в театральный вуз, а также о своем пути к вере.

— Юлия, уже в июне состоялась премьера фильма «Артек. Сквозь столетия». Расскажите немного о вашей героине, кто она? Есть ли у вас что-то общее с ней?

— Моя героиня — это мама взрослой дочери. Русская дворянка XIX века, берущая все всегда в свои руки. Даже когда французы пришли к ней в дом, она не растерялась и встретила их смело, защищая своих детей. Роль небольшая, интересная тем, что это исторический персонаж. Большую часть роли я говорила по-французски.

— А вы знали до этого французский язык?

— Нет, конечно. Вообще не знала. Поэтому я просто заучивала свой текст, который наговаривал француз с правильным произношением. На репетициях мы это дело довели до идеала.

— Не появилось ли желание потом изучать дальше язык?

— Ой, нет, я все еще пытаюсь освоить английский. Но свободно пока говорить не могу.

— Вам нравится играть в таких детских семейных фильмах или ближе более драматические проекты?

— Нельзя сказать, что что-то больше нравится, а что-то меньше. Все зависит от сценария. Но в детских проектах, мне кажется, играть очень ответственно, потому что это смотрят дети. Они формируют свои жизненные приоритеты на наших фильмах, здесь нельзя оплошать. Поэтому, когда мне приносят сценарий именно детской истории, конечно, я подхожу очень и очень серьезно к работе, так как понимаю, какой на мне груз ответственности.

— Фильм приурочен к 100-летию «Артека». А вы в детстве ездили туда?

— Я всегда мечтала, но никогда там не была. И даже сейчас, когда была в Крыму, проезжая мимо этого места, обратила на него внимание. Это, знаете, как оазис в пустыне, что-то такое недосягаемое для меня до сих пор. Так сформировалось у меня с детства, потому что туда ведь брали только выдающихся детей. И мне попасть вообще не было шанса. Но тем проект «Артек. Сквозь столетия» и сладок для меня — хотя бы так там побывала.

— Возможно, ездили в другие, более доступные лагеря?

— Я все детство провела в детском лагере под Белгородом «Юность». Причем обычно дети ездят на смену, а я — на все три смены, то есть на все лето. Поначалу было очень тяжело, а потом ты так втягиваешься и уезжать оттуда не хочется.

— В лагерях часто дети встречают свою первую любовь, происходит первый поцелуй. У вас была такая история?

— Нет, такого не было, но я бесконечно участвовала в какой-то самодеятельности, с вожатыми всегда была на короткой ноге, мне это очень нравилось. Казалось, что это уже небольшая взрослая жизнь. Я помню те ощущения, когда мы ходили в походы, когда пекли картошку, мазали ночью всех зубной пастой. Это ощущение самостоятельной и взрослой жизни, но в то же время беззаботной. Оно непередаваемо, его сложно словами описать. И, конечно, подобных эмоций ты уже не испытаешь никогда в жизни. Мне всегда нравились лагеря, хотя мои дети не полюбили это место. Они были один раз в лагере, но как-то больше не воспылали желанием туда идти, в отличие от меня. Я ездила с огромным удовольствием на протяжении многих-многих лет. Наверное, сейчас у детей больше возможностей побыть взрослыми, самостоятельными, нежели у нас тогда. Мои сыновья поначалу так же, как и я, ставили даже ультиматум: «Если не заберешь нас, мы сами уйдем». Были такие моменты. А потом они подружились с ребятами, втянулись, им было здорово. Однако, когда я предложила вновь поехать в лагерь летом, они категорически отказались, сказали: «Нам проще дома с семьей». Возможно, если бы они поехали в «Артек», это была бы другая история.