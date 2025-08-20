«В шоу-бизнесе все боятся»: сколько зарабатывает Лариса Гузеева на корпоративах и съемках в кино

Телеведущая Лариса Гузеева в последние годы начала развивать карьеру в кино. Но, несмотря на съемки, она не оставляет шоу «Давай поженимся» и еще успевает работать на корпоративах. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Публично Гузеева не говорит о своих заработках. Но Дворцов заверил — с деньгами у артистки все в порядке. Она востребована как в кино, так и среди организаторов мероприятий как ведущая.

«Да, она ведет корпоративы. Гонорар у нее за мероприятие от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей. Здесь все стандартно по московским расценкам. Что касается съемочного дня в кино, то получает, наверное, порядка 500 тысяч рублей точно», — заявил продюсер.

По словам Сергея Дворцова, сейчас Гузеевой удается совмещать актерскую карьеру и съемки на ТВ. Он считает, что даже, если предложений в кино станет больше, Лариса Андреевна не оставит проект, сделавший ее популярной, поэтому поклонники могут не переживать на этот счет.

«Из-за кино она не оставит „Давай поженимся“. Лариса Гузеева не поставит под удар проект, потому что все-таки под нее съемочные дни подгоняют, она лицо шоу. Поэтому нет, закрытия ждать не стоит. Все-таки рейтинговая передача, которую все любят и ждут», — поделился Дворцов.

Также продюсер высказался о репутации Ларисы Гузеевой в шоу-бизнесе. Ходят слухи, что она очень жесткая, поэтому многие даже боятся с ней работать. Актриса Любовь Аксенова рассказывала, что ей было страшно перед съемками с телеведущей. И Сергей Дворцов подтвердил — с Ларисой Андреевой действительно непросто.

«В шоу-бизнесе Гузееву действительно все боятся — от коллектива до друзей. Она очень властная, строгая, жесткая женщина. Но в первую очередь — справедливая и прямолинейная. Поэтому и боятся. А если боятся, значит, уважают», — рассказал продюсер Дворцов.

