В России животные не могут быть наследниками: адвокат раскрыла судьбу завещания, в котором указаны коты Эрмитажа
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Коты Эрмитажа неожиданно стали наследниками французского мецената. Мужчина завещал им часть своего имущества. Об этом рассказал глава петербургского музея Михаил Пиотровский. Однако, согласно закону, животные в России не обладают гражданской правоспособностью. В связи с этим сайт «Страсти» решил узнать у адвоката по семейным и наследственным делам Ирины Дементьевской, как питомцам не остаться в сложившейся ситуации без своего куска.
По словам эксперта в области права, сначала необходимо установить, кому именно завещается часть имущества — конкретно котам или, например, музею с возложением обязанности содержать животных. Это крайне важно, так как в России питомцы не обладают гражданской правоспособностью и, соответственно, не могут приобретать права. Коты признаются имуществом, а не субъектами правоотношений.
Тем не менее человек — будь то владелец животного или просто неравнодушное лицо — вправе предусмотреть в завещании меры по его дальнейшему содержанию. Для этого используется механизм завещательного возложения. Завещатель может указать, что имущество (например, денежные средства) передается конкретному лицу, организации или учреждению при условии обеспечения заботы и ухода за животными.
Ирина Дементьевская
Адвокат по семейным и наследственным делам
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