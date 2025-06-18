В России животные не могут быть наследниками: адвокат раскрыла судьбу завещания, в котором указаны коты Эрмитажа

Коты Эрмитажа неожиданно стали наследниками французского мецената. Мужчина завещал им часть своего имущества. Об этом рассказал глава петербургского музея Михаил Пиотровский. Однако, согласно закону, животные в России не обладают гражданской правоспособностью. В связи с этим сайт «Страсти» решил узнать у адвоката по семейным и наследственным делам Ирины Дементьевской, как питомцам не остаться в сложившейся ситуации без своего куска.

По словам эксперта в области права, сначала необходимо установить, кому именно завещается часть имущества — конкретно котам или, например, музею с возложением обязанности содержать животных. Это крайне важно, так как в России питомцы не обладают гражданской правоспособностью и, соответственно, не могут приобретать права. Коты признаются имуществом, а не субъектами правоотношений.