В России создали уникальную технологию по бесконтактному взвешиванию животных

Специалисты одного из ведущих агрохолдингов Тульской области ООО ПХ «Лазаревское» создали уникальный IT-стартап по бесконтактному взвешиванию сельскохозяйственных животных с помощью искусственного интеллекта и умных камер.

Как пояснила генеральный директор компании и член президиума женского делового альянса БРИКС Кристина Романовская, инновационная технология поможет бизнесу существенно сократить затраты, минимизировать убытки и себестоимость.

«Технология сначала пройдет тестирование на свинокомплексе агрохолдинга «Лазаревское», а в 2025 году будет готова к тиражированию в России и странах БРИКС», - сказала Романовская в беседе с сайтом «Страсти», добавив, что переговоры с заинтересованными хозяйствами уже ведутся.

Как уточнила предприниматель, первый прототип проекта был разработан в июне 2023 года. Он помог вычислять вес свиней с помощью регрессионной модели предсказания веса.

«На данный момент уже доработан модуль определения веса, внедрен комбинированный подход, сочетающий различные алгоритмы, что позволило снизить погрешность до 2,8%», - сказала Романовская.

Полную версию интервью с Кристиной Романовской читайте по ссылке.