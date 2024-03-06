«Компания живет до тех пор, пока собственник о чем-то мечтает»: глава агрохолдинга рассказала, как прошла путь от домохозяйки до бизнес-леди
© фото предоставлено пресс-офисом агрохолдинга «Лазаревское»
Кристина Романовская всего за три года прошла путь от домохозяйки, воспитывающей трех сыновей, до главы ООО «ПХ «Лазаревское» - одного из крупнейших агрохолдингов Тульской области. В 2022 году она стала лауреатом национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» и вошла в Президиум российского отделения женского делового альянса БРИКС.
При этом еще несколько лет назад Кристина была убеждена, что ее призвание – материнство, а женщина в принципе не может руководить предприятием.
В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Кристина Романовская рассказала о стремительной карьере, новом для себя образе жизни, трудностях, с которыми пришлось столкнуться, санкциях, достигнутых успехах и планах на будущее.
Кристина, Вы собственник и генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в большой бизнес?
Я никогда не планировала становиться преемницей бизнеса, мои родители тоже не сулили мне такого будущего. Я стала мамой трех прекрасных сыновей и нашла свою реализацию в них на тот момент. Мне всегда говорили: «У тебя хорошо получается, давай еще!». Но мы предполагаем, а жизнь располагает. В 2020 году мои родители больше не могли руководить предприятием по состоянию здоровья, поэтому у меня не было никакого другого выхода, кроме как возглавить компанию. Тогда в моей голове была масса стереотипов о том, что женщина в принципе не может руководить крупным предприятием, помимо того страха перед неизвестностью, который мной обуревал. Но я преодолела все сомнения и шагнула в этот омут с головой. Наверное, только через год я начала получать удовольствие от процесса и осознавать, что наконец-то занимаюсь действительно своим делом, которое у меня получается очень хорошо. Уверенность я почувствовала, когда увидела финансовые показатели первого года: выручка и прибыль компании выросли на 30% и 50%. Также за это время у меня стала формироваться профессиональная команда, которая верила в меня и хотела работать именно под моим руководством.
В каком возрасте вы стали предпринимателем и чем занимались до того, как стали зарабатывать миллионы?
Если честно, как и большинство молодых людей, я понятия не имела, чем хочу заниматься, поэтому послушала маму и пошла в Государственный университет управления. Как оказалось, это образование мне очень пригодилось в будущем. После вуза я строила карьеру в инвестиционных компаниях, работала либо экономистом, либо финансистом. У меня хорошо получалось, мои начальники были всегда довольны. Но мне не нравилась моя деятельность, поэтому я решила полностью посвятить себя детям. За этот период я родила троих сыновей. Я очень ими горжусь. Считаю материнством своим главных достижением этих лет. Ну и, собственно, когда старшему ребенку исполнилось 18 лет, я начала свой путь предпринимательства. На тот момент мне было 44 года.
Вам помогли знания, полученные в университете?
Хочу сначала сказать о том, что мне очень помогли знания, полученные в школе, за что я безмерно благодарна учителям МКОУ СОШ с. Лазарево. Университет, безусловно, был не менее полезен: меня научили аналитике, логическому мышлению, а также правильно обрабатывать информацию. После вуза я получила коучинговое образование, которое помогло мне правильно выстраивать личный и командный рабочий процесс, поддерживать сотрудников во время сложных и кризисных периодов.
Бизнес в 2024 году, какой он? Как повлияли на работу вашего предприятия санкции? Стало тяжелее или, наоборот, проще?
Могу абсолютно точно сказать, что сейчас мы наблюдаем так называемое новое время, подготовительный период к которому длился с 2020 по 2023 год. Произошли серьезные изменения в отношениях между бизнесами, государством и людьми в целом. Санкции, конечно же, очень сильно усложнили работу предприятия, потому что вся наша техника — около 100 единиц — в основном была произведена в недружественных странах. Сейчас в сервисе автозапчасти для этой техники недоступны. Для нас это критично, потому что оборудование имеет свойство ломаться, а у нас, как говорится, час год кормит. В сфере ветеринарии и пищевого производства тоже много нюансов, к которым приходится адаптироваться. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы решить эти вопросы.
Санкции усложнили ситуацию с кадрами и ценами на продукцию растениеводства. Но я горжусь тем, что несмотря ни на что, мы за этот период имеем прибыль, что уникально. Да, показатель ниже, чем за прошлый период, но он все равно есть.
Могу честно признаться, что 2023 год был самым непростым за все три года моего руководства компанией. Но нужно просто принять ситуацию; понять, что по-другому уже не будет, начать жить и работать по-новому. Мы смотрим только вперед. Я четко понимаю, куда и как развиваться дальше, чтобы компания была эффективной и успешной. Текущая ситуация меня вообще нисколько не пугает. Для меня это, скорее, новые возможности, только и всего.
Вы прошли путь от домохозяйки до владелицы крупного бизнеса всего за три года. Поделитесь с нашими читателями секретом вашего успеха.
Нет никаких секретов успеха. Я просто делала то, что должна была делать. Я всегда старалась поступать в согласии со своей совестью, сохраняя чувство собственного достоинства, уважение к себе и другим. Это единственное, что мной всегда двигало и продолжает двигать. Успех состоялся благодаря большому труду и отваге.
Хочу сказать большое спасибо моим друзьям, которые порой верили в меня больше, чем я в себя. Я часто опиралась на их поддержку. С каждым годом я, конечно же, начинаю верить в себя гораздо больше и чувствовать себя устойчивее в роли руководителя и собственника бизнеса. Весь этот путь — это колоссальный труд и сохранение себя и своих ценностей. Я считаю, что хороший результат невозможен без определенных усилий… Когда ты расширяешь возможности, иногда выходя за их пределы, но при этом умеешь вовремя останавливаться. Но тут я тоже стараюсь сверяться с реальностью.
Сейчас вы генеральный директор крупной компании. Как вы себя чувствуете в этой роли?
Я — генеральный директор крупной компании и прекрасно чувствую себя в этой роли, потому что мне очень нравится моя работа, хоть она и непростая. Были моменты, когда было сложно, но я стараюсь четко осознавать свои возможности. Чтобы быть эффективнее, я беру специалистов под те задачи, которые не готова выполнять самостоятельно. Моя цель — быть драйвером, вдохновителем, правильно подбирать команду, разбираться в людях и формировать атмосферу, в которой они хотели бы развиваться. И здесь мне легко, я получаю удовольствие от процесса с каждым днем все больше и больше.
Насколько сложно женщине быть руководителем, когда в подчинении находится столько мужчин?
Что касается большого количества мужчин на предприятии, то я считаю это огромным плюсом. Все они — сотрудники с большой буквы, которые имеют адекватное и уважительное отношение к женщинам. Рядом со мной они демонстрируют только самые хорошие качества, потому что я не соперничаю с ними, а наоборот, помогаю проявляться в лучшем свете даже для самих себя.
Как быть строгим начальником, но при этом сохранять женственность?
Строгим начальником нужно быть. Как говорится в одной известной цитате: «Ничего личного, только бизнес». Просто стоит быть женственной в других местах: с друзьями, семьей, в свободное от работы время. На работе я достаточно строгий начальник и люблю порядок. Я не приемлю инфантильность, расхлябанность или нежелание развиваться. В таких случаях у меня нет никаких компромиссов. Но со своими детьми и друзьями я могу быть другой. Я просто меняю роли, но сохраняю женственность, так как стараюсь много времени уделять себе. Я очень люблю моду, хорошо готовлю, много путешествую и забочусь о своем здоровье, люблю танцевать и наряжаться.
Трудно ли женщине сделать карьеру в бизнесе? Считается, что для этого надо обладать очень жестким характером и ради выгоды идти против своих принципов.
Как по мне, характер — это когда ты не идешь против своих принципов. В любых других случаях у тебя нет не то, чтобы характера, у тебя вообще ничего нет, поэтому делать карьеру в любом деле можно только сохраняя себя. Добиваются определенных высот те, кто несмотря на общественное мнение, критику или осуждение, всегда верят в то, что делают и двигаются только вперед.
Вы продолжаете дело отца, которое он создал 40 лет назад. Признайтесь, было ли страшно, что вы можете потерпеть неудачу или что подчиненные не будут относиться к вам серьезно?
Конечно, мне было очень страшно, даже несмотря на то, что родители привели меня за руку, собрали всех сотрудников, представили как преемника и зареклись стопроцентной поддержкой людей, которые в них верили. Никто не противоречил и никаким образом не вредил, наоборот, все мне очень помогали.
Да, я была убеждена в том, что ко мне относятся несерьезно, потому что тогда я еще не доказала сотрудникам, что имею права на что-либо, так как люди поверили в меня авансом.
Как вам удалось завоевать авторитет в глазах сотрудников?
Первый год я заслуживала то, что мне было даровано. Авторитет, который у меня сейчас есть, я заработала сама за три года. Это касается не только коллектива, но и в принципе сферы, что подтверждают многочисленные награды в профессиональной отрасли. Я очень этим горжусь и благодарна за то, что по достоинству ценят меня и мою деятельность.
Расскажите, пожалуйста, что представляло собой предприятие, когда вы его возглавили?
Когда я возглавила компанию, она была обычным сельхозпредприятием, как и многие другие. Не существовало коммерческой, финансовой и IT службы, цифровизация была на нуле, даже в WhatsApp не все переписывались. Отсутствовала как таковая служба безопасности, все магазины были в очень уставшем состоянии — покосившиеся вывески, которые не горели, и старое оборудование.
Я сразу же наметила план по изменениям. У предприятия был огромный потенциал, с которым только предстояло разобраться. Первое, с чего я начала — это ребрендинг. Мы сделали ремонт магазинов — теперь они чистые, красивые, оснащены оборудованием. Их количество увеличилось в два раза (на данный момент у нас 50 магазинов).
Далее, конечно, я создала коммерческую, финансовую и IT службы. Мы сформировали серьезный план по цифровизации на ближайшие пять лет, три из которых уже прошли. На данный момент много что сделано, и мы идем дальше. Теперь у нас есть своя компания, которую возглавляет мой старший сын Федор Гильмуллин. Мы создаем IT-стартап по неинвазивному (бесконтактному) взвешиванию животных с помощью ИИ и умных камер, который является уникальным. На рынке нет ничего подобного.
Интересно узнать подробности о стартапе. В чем уникальность новой технологии? Как это будет работать?
В июне 2023 года был создан первый прототип проекта, вычисляющий вес свиней с помощью регрессионной модели предсказания веса. На данный момент уже доработан модуль определения веса, внедрен комбинированный подход, сочетающий различные алгоритмы, что позволило снизить погрешность до 2,8%. Инновационная технология поможет бизнесу существенно сократить затраты и минимизировать убытки и себестоимость.
Технология сначала пройдет тестирование на свинокомплексе агрохолдинга «Лазаревское», а в 2025 году будет готова к тиражированию в России и странах БРИКС. Переговоры с заинтересованными хозяйствами уже ведутся.
Сейчас у вас большой штат? Сколько сотрудников?
Сейчас в агрохолдинге работает уже порядка 850 человек, за три года была проделана огромная командная работа. Я очень благодарна всем, кто был рядом и меня поддерживал в этом.
Кристина, поясните для наших читателей, в чем заключается ваша работа. Вы выезжаете в поля, лично проверяете хозяйство?
Проверять коров самостоятельно можно, когда у вас их десять, а вы сами работаете фермером. Если же вы этим занимаетесь, руководя большой компанией с миллиардным оборотом и 850 сотрудниками, то вы, простите, кто угодно — животновод, скотовод, доярка и так далее, но точно не генеральный директор. Главная задача руководителя предприятия — это уметь правильно выстраивать долгосрочную стратегию и в краткосрочном периоде корректировать ее, подбирать людей, видеть новую перспективу для развития, создавать учет-контроль. Другими словами, формировать такую структуру, которая может работать автономно от вас, потому что, погрязнув в операционной деятельности, можно просто разориться.
Компания живет до тех пор, пока собственник о чем-то мечтает и куда-то двигается. Как только он выгорает и перестает чего-либо хотеть, бизнес можно закрывать или продавать, потому что у него все равно нет будущего. Поэтому главная задача любого собственника — заботиться о своем состоянии, развитии сотрудников, контроле и учете на предприятии, выстраивании прозрачной и четкой связи между подразделениями; о том, чтобы вся компания работала как единый организм и ценности на предприятии совпадали с вашими. Именно над этим я и работаю.
Вы прекрасно разбираетесь в сельском хозяйстве. Но так, наверное, было не всегда? Вам кто-то помогал на старте?
Я бы не сказала, что я прекрасно разбираюсь в сельском хозяйстве. Я четко знаю, как развивать бизнес в данной отрасли. Кто мне помогал? У меня на первом этапе были добрые люди, которые делились со мной своим жизненным опытом, экспертизой в бизнесе и сельском хозяйстве. Но стоит отметить, что каждый раз перед тем, как выполнить ту или иную задачу, я, как говорится, «учила матчасть», чтобы принимать правильные решения. Изначально я, конечно, с бухты-барахты ничего не делала, особенно, что касалось финансовых расходов и вложений. Я всегда очень серьезно относилась к проработке всех рабочих вопросов, в процессе изучения и реализации всех задач осваивала новые знания в сельском хозяйстве, в частности, по развитию бизнеса.
С какими вызовами и трудностями приходилось встречаться на своем пути и как вы их преодолевали? Вспомните самый сложный момент в работе, возможно, есть история, которая особенно запомнилась.
Расскажу вам забавную историю, которая произошла со мной, когда я только вступила в должность и не проработала еще даже месяца. Тогда я еще не знала, где подписывать документы, и не владела профессиональной лексикой, поэтому, когда ко мне пришел главный инженер и сказал, что мы должны купить RoGator (самоходная машина, предназначенная для опрыскивания больших площадей за короткое время – прим. «Страсти») за 38 миллионов рублей, то, конечно, этот запрос вызвал у меня шок. Во-первых, я должна была сохранить лицо и не показать виду, что вообще не знаю, что такое RoGator. Мало того, я еще должна потратить на это 38 миллионов рублей… Я такие цифры в голове боялась держать на тот момент, но, конечно, тогда должна была принять решение. Я не подала никакого виду, что не разбираюсь в этом и вообще не знаю, что это такое.
Потом я очень много слушала, ничего не говорила, как будто впитывала эту информацию, задавая всем много вопросов. Я в целом никогда не стеснялась задавать вопросы и говорить о том, что я чего-то не знаю. Просто просила рассказать детально об интересующих меня моментах. Я и сейчас могу сказать, что не разбираюсь в животноводстве, растениеводстве, цифровизации, так как я не животновод, не агроном и не айтишник. Но я знаю, как правильно ставить задачи и разбираюсь в людях. Я могу координировать действия большого количества сотрудников, управлять и вдохновлять.
А RoGator в итоге приобрели?
Да, RoGator был куплен.
Как вы считаете, какими качествами должен обладать лидер?
На мой взгляд, ключевое качество лидера — это умение окружать себя профессиональными людьми и смелость брать на себя ответственность за все, что происходит.
Руководить предприятием — это большая ответственность. У вас нервная работа? Как вы справляетесь со стрессом и восполняете энергию?
Да, безусловно, руководить предприятием — большая ответственность, к тому же еще и нервная работа. Три года я не умела справляться со стрессом, только трудилась и даже когда уезжала, то все равно постоянно нервничала и не отключалась от процессов. Сейчас у меня есть возможность отдохнуть благодаря тому, что за это время работы я смогла собрать хорошую команду. Теперь я могу довериться им и оставить сотрудников на какое-то время без внимания, зная, что все будет хорошо. Только создав совет управляющих, я могу себе позволить выстраивать свою жизнь в таком режиме, чтобы не было выгорания. В первую очередь, это забота о здоровье, различные ритуалы, путешествия и поездки, в том числе и оздоровительные, общение с детьми. Не будем забывать, что у меня три сына, они никуда не делись и тоже ждут моего внимания. Им нужна система и мама в доме.
В рамках рабочих процессов я также учусь реализовывать свое творческое начало. Я с детства мечтала стать актрисой, и вот, в прошлом году я стала одним из героев научно-популярного цикла «1/8 Земли: Визионеры России» вместе со старшим сыном Федором. Это восьмисерийный проект, который раскроет перед зрителем современные российские достижения и инновации в разных отраслях экономики. Премьера состоялась 1 марта. Мне очень приятно, что я стала одной из главных героинь благодаря большому вкладу в нашу отрасль. На данный момент я просто стараюсь правильно планировать свои дни, чтобы сбалансировано сочетать семью, дом, работу и здоровье. Только сейчас, мне кажется, я нащупала этот баланс и стараюсь делать все равномерно, без лишних скачков. Тем более, они уже не нужны, пришло время стабилизироваться и жить в более размеренном и радостном режиме без лишних ожиданий, разочарований и растрачивания энергии. Я уделяю большое количество внимания тому, чтобы не делать лишних движений для сохранения этой энергии.
Кажется, что бизнес отнимает все ваше свободное время. Как много вы работаете? Сутками?
Когда вы задаете такой вопрос собственнику, как вы думаете, он когда-нибудь перестает думать о своем бизнесе? Это же как четвертый ребенок, хоть мои три сына всегда для меня на первом месте. Это твоя собственность, ты всегда о ней думаешь и никогда не можешь отключиться полностью. Мне сложно как-то разграничить дела по времени и сказать, что здесь я работаю, а тут отдыхаю. И на выходных, и в отпуске я все равно думаю о своей компании и периодически нахожусь на связи. Если для вас это значит, что я работаю сутками, то пусть будет так.
Поделитесь, вы замужем? Вам удается совмещать бизнес и личную жизнь?
Нет, я не замужем.
Наш сайт называется «Страсти». А что страсть значит для вас?
В моем понимании страсть — движущая сила, которая может помочь людям. Вообще, это движущая сила любых проектов, чего-то нового, успеха и достижений. У меня несколько неоднозначное отношение к страсти, потому что самое главное для каждого человека — это умение ей управлять и направлять в созидательное русло, потому что только тогда она не будет разрушительной.
Самое важное, чего все мы страстно должны хотеть — это жить. Все остальное не всегда зависит от страсти одного конкретного человека. Нужно адекватно оценивать ситуацию, свои возможности и преимущества, которые можно приобрести в рамках реализации того или иного проекта или каких-то отношений и которые являются для каждого конкретного человека действительно необходимыми.