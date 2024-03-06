«Компания живет до тех пор, пока собственник о чем-то мечтает»: глава агрохолдинга рассказала, как прошла путь от домохозяйки до бизнес-леди

Кристина Романовская всего за три года прошла путь от домохозяйки, воспитывающей трех сыновей, до главы ООО «ПХ «Лазаревское» - одного из крупнейших агрохолдингов Тульской области. В 2022 году она стала лауреатом национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» и вошла в Президиум российского отделения женского делового альянса БРИКС.

При этом еще несколько лет назад Кристина была убеждена, что ее призвание – материнство, а женщина в принципе не может руководить предприятием.

В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Кристина Романовская рассказала о стремительной карьере, новом для себя образе жизни, трудностях, с которыми пришлось столкнуться, санкциях, достигнутых успехах и планах на будущее.

Кристина, Вы собственник и генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в большой бизнес?

Я никогда не планировала становиться преемницей бизнеса, мои родители тоже не сулили мне такого будущего. Я стала мамой трех прекрасных сыновей и нашла свою реализацию в них на тот момент. Мне всегда говорили: «У тебя хорошо получается, давай еще!». Но мы предполагаем, а жизнь располагает. В 2020 году мои родители больше не могли руководить предприятием по состоянию здоровья, поэтому у меня не было никакого другого выхода, кроме как возглавить компанию. Тогда в моей голове была масса стереотипов о том, что женщина в принципе не может руководить крупным предприятием, помимо того страха перед неизвестностью, который мной обуревал. Но я преодолела все сомнения и шагнула в этот омут с головой. Наверное, только через год я начала получать удовольствие от процесса и осознавать, что наконец-то занимаюсь действительно своим делом, которое у меня получается очень хорошо. Уверенность я почувствовала, когда увидела финансовые показатели первого года: выручка и прибыль компании выросли на 30% и 50%. Также за это время у меня стала формироваться профессиональная команда, которая верила в меня и хотела работать именно под моим руководством.

В каком возрасте вы стали предпринимателем и чем занимались до того, как стали зарабатывать миллионы?

Если честно, как и большинство молодых людей, я понятия не имела, чем хочу заниматься, поэтому послушала маму и пошла в Государственный университет управления. Как оказалось, это образование мне очень пригодилось в будущем. После вуза я строила карьеру в инвестиционных компаниях, работала либо экономистом, либо финансистом. У меня хорошо получалось, мои начальники были всегда довольны. Но мне не нравилась моя деятельность, поэтому я решила полностью посвятить себя детям. За этот период я родила троих сыновей. Я очень ими горжусь. Считаю материнством своим главных достижением этих лет. Ну и, собственно, когда старшему ребенку исполнилось 18 лет, я начала свой путь предпринимательства. На тот момент мне было 44 года.

Вам помогли знания, полученные в университете?

Хочу сначала сказать о том, что мне очень помогли знания, полученные в школе, за что я безмерно благодарна учителям МКОУ СОШ с. Лазарево. Университет, безусловно, был не менее полезен: меня научили аналитике, логическому мышлению, а также правильно обрабатывать информацию. После вуза я получила коучинговое образование, которое помогло мне правильно выстраивать личный и командный рабочий процесс, поддерживать сотрудников во время сложных и кризисных периодов.

Бизнес в 2024 году, какой он? Как повлияли на работу вашего предприятия санкции? Стало тяжелее или, наоборот, проще?

Могу абсолютно точно сказать, что сейчас мы наблюдаем так называемое новое время, подготовительный период к которому длился с 2020 по 2023 год. Произошли серьезные изменения в отношениях между бизнесами, государством и людьми в целом. Санкции, конечно же, очень сильно усложнили работу предприятия, потому что вся наша техника — около 100 единиц — в основном была произведена в недружественных странах. Сейчас в сервисе автозапчасти для этой техники недоступны. Для нас это критично, потому что оборудование имеет свойство ломаться, а у нас, как говорится, час год кормит. В сфере ветеринарии и пищевого производства тоже много нюансов, к которым приходится адаптироваться. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы решить эти вопросы.

Санкции усложнили ситуацию с кадрами и ценами на продукцию растениеводства. Но я горжусь тем, что несмотря ни на что, мы за этот период имеем прибыль, что уникально. Да, показатель ниже, чем за прошлый период, но он все равно есть.