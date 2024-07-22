В России призвали запретить продажу книги уехавшего из страны Дмитрия Назарова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой запретить свободную продажу на территории страны сборника стихов актера Дмитрия Назарова. Об этом стало известно сайту «Страсти».

После начала СВО звезда «Кухни» неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Кроме того, на своем YouTube-канале Назаров публиковал стихи и песни, в которых критически высказывался о действиях российских властей. В 2023 году проживающий во Франции актер был оштрафован по делу о дискредитации армии на 50 тысяч рублей.

«При этом ничего не мешает ему продолжать зарабатывать деньги на территории России за счет граждан России, у которых многие близкие и родные отдают свою жизнь и здоровье участвуя при решении задач и целей специальной военной операции», - отмечается в запросе ФПБК, который имеется в распоряжении «Страстей».

Ранее на одном из маркетплейсов была выявлена свободная продажа на территории России сборника стихов Дмитрия Назарова под названием «Без кожи». Один экземпляр стоит 854 рубля со скидкой.

Также сообщалось, что Виталий Бородин займется вопросом признания Назарова и его жены, актрисы Ольги Васильевой иноагентами. По словам главы ФПБК, они уже давно были «завербованы другими странами».