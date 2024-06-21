«Давно уже были завербованы другими странами»: Дмитрия Назарова и его жену могут признать иноагентами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что займется вопросом признания актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой иностранными агентами на территории России. Он отметил, что на данный момент проверок на финансирование этих звезд за рубежом не проводилось, что является упущением. Об этом Виталий Николаевич рассказал в беседе с порталом «Страсти».

По словам Бородина, Назарова следовало давно признать иноагентом, так как в последнее время он совсем «сошел с ума». Отметим, что актер публикует в Сети сатирические стихотворения, в которых критикует Россию и соотечественников.

«Насколько я знаю, Дмитрия Назарова никто не просил объявить иностранным агентом. Это, наверное, в том числе и наше упущение, потому что мы его как-то отпустили с поля зрения. Сегодня, я считаю, нужно будет обратиться, чтобы его признали иностранным агентом, проверили на иностранное финансирование, потому что этот товарищ в последнее время уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле. Он уже не знает, как сделать так, чтобы его заметили», — заявил Бородин.

Глава ФПБК призвал забыть о Дмитрии и перестать его цитировать в СМИ, так как в трудную минуту он оставил свою Родину.

«По большому счету, надо бы его забыть. А вот наши российские журналисты его продолжают цитировать. Уже нужно задать вопрос о признании его иностранном агентом. Я думаю, что это будет на сегодняшний день актуально в связи с тем, что у нас идет специальная военная операция, и этот человек практически всем желает смерти и победы Украины», - поделился Виталий Николаевич.

Кроме того, к ответственности Бородин хочет призвать и жену Назарова Ольгу Васильеву, так как она тоже неоднократно высказывалась о своей стране в негативном ключе. Глава ФПБК считает, что следует рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении актеров. Этим вопросом он планирует заняться в ближайшее время.

«Что касается его супруги, она тоже оппозиционно настроена и поддерживает своего мужа во всех его делах и начинаниях. Поэтому, я считаю, что не только Назарова нужно объявлять иностранным агентом, но и жену. На самом деле, тут надо ставить вопрос о возбуждении уголовного дела и вносить их в список террористов. Надо дать им понять, что все-таки в нашей стране есть законы, и они, несмотря на статус, звание, регалии должны по ним отвечать. Если ты предал нашу страну в трудную минуту, если ты ее дискредитируешь, то закон работает один и точно для всех. Мы думаем, что этот артист и его супруга давно уже были завербованы другими странами. Поэтому они туда убежали и, соответственно, выполняют повестку Запада», — заявил Виталий Бородин.

О том, куда пропал Дмитрий Назаров и сколько зарабатывает, читайте на сайте «Страсти».