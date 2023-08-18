В России предупредили о новой схеме обмана мужчин, связанной с театром

Мужчина из России рассказал, как девушка с сайта знакомств пыталась развести его с помощью поддельной страницы с афишей спектакля. О новой схеме обмана узнал сайт «Страсти».

Мужчина на условиях анонимности сообщил, что познакомился с девушкой в приложении VK Знакомства (сервис, где найти друг друга помогает совпадение интересов, музыкальных вкусов и другое, прим. «Страсти»).

«Пообщались, она косметолог, переписываться особо не любит. И говорит: «Я в субботу пойду в театр». И скинула мне ссылку на афишу. Я посмотрел, там спектакль «Бешеные деньги». Девушка предложила сходить в субботу вместе. Я ввел в поисковике этот спектакль. Оказалось, что он будет даваться в другие дни и не в это время! И по другим ценам. А то, что она мне скинула, тоже вполне себе такая хорошая, сделанная страничка - там не только театры и спектакли, но и концерты, бары. Я понял, что это развод», - поделился мужчина.

Он тут же написал девушке и призвал собеседницу «заниматься нормальной работой». «Она сразу исчезла», - заключил собеседник.

До этого молодой человек попался на другую консуматоршу, но и тут смог отстоять себя и не лишиться денег.

«Встретились около Александра Невского, прогулялись, поступило предложение пойти ей переодеться, чтобы потеплее было. И по пути проходили как раз мимо ресторана. Она предложила зайти туда и перекусить… Дальше обычная беседа, принесли греческий салат - выглядит не важно… Она выпила пару бокалов вина. Ну и соответственно, потом принесли счет, он был в районе шестнадцати тысяч. Бокал вина стоил в районе восьми» - рассказал мужчина.

Он заподозрил обман: в заведении не приносили чек, а деньги просили платить наличными или переводом. В результате парень решил позвонить в полицию.

О том, чем закончилась эта история, а также рассказы других жертв консуматорш читайте в нашем расследовании.