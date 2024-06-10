«В России есть специфика – очень много старых машин»: директор автосервиса назвала размер прибыли одной СТО

Одна станция технического обслуживания может приносить до 250-400 тыс. рублей в месяц. Об этом сайту «Страсти» рассказала собственник и руководитель автосервиса Юлия Кузнецова.

«Автосервис – это очень прибыльно… Прибыль одной станции в разные месяцы составляет 250 – 400 тыс. рублей», - поделилась собеседница.

Она отметила, что у большинства россиян по две-три машины, автомобили требуют ремонта и обслуживания. Также в России есть еще один нюанс – новые машины могут позволить себе немногие, поэтому люди чинят то, что есть.

«В нашей стране есть специфика – очень много старых машин… За последние годы люди, в целом, стали чаще ремонтировать свои автомобили, вкладывать в них, приводить в надлежащий вид», - рассказала Кузнецова.

По ее словам, средняя зарплата в данном бизнесе составляет 80 тыс. рублей, и это не предел. Заработок зависит от выработки нормо-часов, квалификации, сезона.

Подробнее о том, как Юлия управляет автосервисом, читайте в нашем интервью.