В пустующий замок Галкина* и Пугачевой в Грязи завезли решетки и мониторы

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что сейчас происходит с замком певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) в Грязи. Он заявил, что туда завезли решетки и мониторы. Об этом узнал портал «Страсти».

Недавно в СМИ появилась новость, что из виллы Софии Ротару в Крыму за 2 млрд рублей хотят сделать госпиталь для бойцов СВО. Предложение поступило от «Ветеранов России», и его поддержал Стас Барецкий. Он назвал идею отличной и отметил, что из замка Пугачевой тоже сделал бы больницу для солдат.

Шоумен считает, что в особняке Аллы Борисовны хватит места, чтобы реализовать сразу несколько идей. Одна из низ морг, о ней он говорил еще в 2023 году. Также, по словам Барецкого, там будет тюрьма для иноагентов.

«В замке Пугачевой мы сделаем морг, как изначально планировали, и тюрьму для иноагентов. Сейчас как раз завезли туда решетки и мониторы для камер, на которых круглосуточно будет крутиться телеканал Соловьева. Это будет как средство перевоспитания! Там столько места, что и на госпиталь хватит!» - заявил Барецкий.

Напомним, что Стас Барецкий утверждает, что уже давно купил замок Пугачевой в Грязи.

Ранее Стас Барецкий заявил, что готов содержать Аллу Пугачеву.

*(Признан иноагентом на территории РФ)