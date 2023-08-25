В Prestige Model Agency рассказали о клиентах консуматорш за границей старше 35

Клиентами консуматорш за границей обычно являются мужчины старше 35 лет, чаще, начиная от 40. Существует тенденция, что чем старше посетитель, тем он платежеспособнее. Комментарий сайту «Страсти» дали в агентстве Prestige Model Agency, занимающемся трудоустройством девушек за границей.

«В основном – это средний возраст, от сорока, 35+ точно. И, скорее всего, сорок и выше. Но опять же в каждой стране свое. Например, на Кипре часто молодые гости. Остров такой, постоянные тусовки, но молодые гости не особо денежные. И не сильно много ставят – стаканов, алкоголя и так далее. Они просто приходят за тусовкой в надежде кого-то склеить, номерочками обменяться, почилить после или вместо работы. Чем моложе и привлекательнее гость, тем менее платежеспособный. А чем старше, тем более платежеспособный. И поэтому он и приходит, ему не хватает женской социализации в жизни. В основном у них есть жены, семьи, а приходят отвлечься от этого, испытать эмоции. В основном, кто приходит и делает деньги, это мужчина постарше. Редко, но бывает, мужчина 30-33 лет, а до 30 я даже и не знаю», - рассказала организатор поездок девушек.

Молодых мажоров называют «залетными», они не постоянные посетители клубов. То же самое относится к туристам – часто их заманивают в заведение промоутеры, но и это не основной контингент клубов с консумацией. Более того, туристы могут отказаться оплачивать счет, а некоторые и вовсе не захотят сидеть с консуматоршей.

По словам директора агентства, девушки часто просят отправить их в клуб, который посещают футболист Криштиану Роналду или актер Серкан Болат.

«Мы сразу говорим, что такие мужчины не ходят в клуб с консумацией. За ними и так женщины бегают по улицам…А если очень хороший мужчина пришел в клуб, то, скорее всего, разводят уже вас, надо быть осторожнее», - предупредили в агентстве.

На вопрос, почему мужчины «клюют» на это, в агентстве заявили, что работают «банальные гормоны». «Мужчины же понимают, куда они идут, они знают, что это клубы, где стриптиз, консумация, там есть регламент, что ты сидишь с этой девушкой, пока ты ставишь ей напитки. Большинство мужчин все это прекрасно понимают! Они сознательно приходят в эти клубы, чтобы общаться с женщинами. Это инстинкты», - сказала собеседница.

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