«Кто-то пьет, а кто-то сливает алкоголь»: как приспосабливаются девушки, чтобы зарабатывать консумацией за границей

Работа за границей для девушек. Сейчас можно найти множество агентств в Сети с подобным посылом. Они обещают жизнь, как праздник: большие заработки, путешествия, веселье, знакомства с иностранцами. Без интима, но с улыбками. Ваша обязанность - подталкивать мужчин к тратам, тем самым принося заведениям дополнительную прибыль.

Как построен этот загадочный бизнес? Сайт «Страсти» пообщался напрямую с руководителем одного из самых известных и первых подобных агентств Prestige Model Agency. Это единственное агентство, которое согласилось дать комментарии и честно ответить на вопросы, без всякой анонимности.

Расскажите для наших читателей, что у вас за агентство, чем вы занимаетесь?

Мы скаутинговое агентство (деятельность связана с продвижением девушек в мир фешн-индустрии и поиском работы за границей, прим. «Страсти») по подбору персонала для работы за рубежом, в основном это ночные заведения: клубы, бары, отели, рестораны. Наши вакансии – это хостес, танцовщицы разных стилей жанров и направлений и party girls (или консумантки, их нанимают с целью привлечь новых гостей, прим. «Страсти»), которые создают тусовку, атмосферу. В основном наше агентство занимается интертейментом (развлечение, прим. «Страсти»). Стран у нас очень много, есть практически весь мир, мы постоянно расширяем географию, ищем новые денежные варианты с хорошими условиями. Работаем с разными девушками, у нас даже есть из Латинской Америки, но основной контингент - страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Мы планируем расширяться: ищем девушек, отправляем их на контракты в клубы, бары. Вот в этом и заключается наша деятельность. У нас еще есть модельный сектор, но основная деятельность - подбор персонала и скаутинг.

Как вы заводите контакты с клубами?

Контакты с клубами мы обычно заводим по рекомендациям. Все клубы мы проверяем лично, ездим туда, знакомимся с персоналом, с боссом, обсуждаем условия, подписываем контракты, смотрим условия, также нам изначально очень важны отзывы от девушек, которые там работали ранее. Если отзывы хорошие, то нам интересно наладить сотрудничество с этим клубом, мы фотографируем, смотрим на работу, на клуб, на отношение, условия жилья. В основном все наводки по сарафанному радио. Есть, исключения, когда клуб очень популярный, известный, мы сами хотим с ним наладить сотрудничество, тогда мы отправляем коммерческое предложение, предлагаем работать с нами, и уже дальше идет процесс взаимодействия. Бывает, что клубы сами нас находят – также по сарафанному радио, по отзывам, репутации. И мы уже тоже рассматриваем – готовы или не готовы работать, проверяем клуб и приходим уже к какому-то решению.

Как вы проверяете, можно ли в клубе работать, не обманут ли там? В принципе, часто ли в этой сфере вы встречаетесь с обманом со стороны работодателей?

Мы изначально стараемся работать с клубами, у которых хорошие отзывы, но поскольку этот бизнес довольно неоднозначный, нет такого, что точно не обманут. Есть подводные камни, например, может смениться администрация, клуб могут перекупить, может смениться дирекция, может как-то поменяться персонал, могут как-то в процессе меняться условия. Но большему риску подвергаемся мы: если что-то не выплачивается девушкам, или какие-то несостыковки с деньгами, мы берем на себя все расходы и выплачиваем, если что-то не заплатили, не додали. Если клуб нарушает какие-то наши договоренности, и мы не можем урегулировать этот конфликт, перестаем с ним работать и заносим в черные списки. У нас тоже есть черные списки, так мы функционируем и пытаемся обезопаситься тоже. Клубам невыгодно ссориться с популярным агентством, попадать в черные списки, это один из рычагов влияния.

Но мы периодически встречаемся с обманом со стороны работодателя. Да, бывает такое, что они не выплачивают комиссию, не выплачивают ее в полной мере, не выплачивают зарплату девочкам, не выплачивают какие-то бонусы, обещанные билеты, скидки, промоушен и т.д. Приходится выплачивать нам, но, наверное, в этом заключается суть работы с агентством, что мы берем на себя такие риски. Очень многие агентства – мыльные пузыри, они много чего рекламируют, но по сути не решают никакие вопросы, не подстраховывают девушек от таких моментов. Но мы этим и отличаемся, несем ответственность за риски. А так, в этом бизнесе, разумеется, немало обмана, к сожалению.

А со стороны девушек? Могут ли соврать о возрасте/внешности, часто ли нарушают условия контракта или просто не приезжают в аэропорт? Грозит ли вам какая-то ответственность, платите ли вы тогда деньги клубам?

Сейчас очень развиты фильтры, программы, ретушеры, face app для изменения внешности, и бывает девушка присылает просто нереальный какой-то контент, а приезжает на 20 килограмм больше, на 20 лет старше, совершенно другая – и лицом, и фигурой, и ростом. И, когда ее встречают в аэропорту, или на заезде, или в клубе, босс и персонал в шоке: «Кто это, как она сюда попала». У нас очень много тематической информации об этом, предупреждаем и просим девушек снимать видеоконтент, присылать фото без ретуши и т. д. Чтобы мы могли точно подобрать место, где ее захотят видеть. Потому что в принципе на каждый тип внешности можно подобрать клуб, найти и подобрать вариант. Но девушка должна быть откровенна, присылать действительно свои реальные данные. Сейчас такое время, что можно найти варианты на разный возраст, на разный тип внешности, на рост/вес. Просто надо честно все оформлять. А многие девушки это не понимают, они присылают отфотошопленные снимки мультяшных себя, не похожих на себя, и на выходе мы получаем совершенно не ту картину. Девушка приезжает, ее увольняют, а босс скандалит с нами: «Кого вы привезли, на фото это, а в жизни вот, посмотрите!» Такое бывает, и, к сожалению, девушке приходится искать другое место, мы никого не бросаем. Часто бывает нужно менять город, не только клуб, а город, страну! Но мы никого не бросаем, если человек приехал – наша задача довести его, хотя бы, чтобы он отработал свои затраты – на билет, на поездку, чтобы он что-то заработал. Но так делать не стоит, критично нельзя, мы всех об этом предупреждаем, потому что потом в первую очередь страдает сама же девушка, которая присылает не те материалы. Мы не платим деньги клубу, но девушку увольняют, если она не похожа на себя, не соответствует той картине, которая заявлена. Клубы нас за это по головке не гладят.

А есть еще вариант – тусовок, очень дорогих тусовок, хорошо оплачиваемых, где уже топ уровень для девушек. И вот там, конечно, это карается штрафными санкциями, если девушка не попадает под какие-то параметры. Там заносят в черный список и девушку, и менеджера. Там другой отбор, просят максимально прозрачные видеопроходки, селфи, видеозвонки, чтобы не было никаких сюрпризов. Конечно, в клубах работать проще, но основной момент, который смущает 99,9% работодателей – это огромный лишний вес. Ничто так не смущает: ни рост, ни возраст, как лишний вес. Сейчас много девушек, которые в 35-40 выглядят хорошо, есть ряд стран, клубов, в которых наоборот приветствуют девушек 30+, там ждут их! Они хорошо работают, устраиваются и все ОК. Рост тоже дело такое, на любителя, есть клубы, которые хотят выше 175 см. Но в большинстве клубов это не так критично, встала на каблуки. Но лишний вес — это критично везде. Редко, когда девушка с лишним весом будет в тему и гармонично смотреться. В основном проблемы из-за этого. Если девушка хорошо выглядит, следит за собой, и у нее все хорошо с фигурой, и она молодо выглядит, паспортный возраст — не проблема. А вес проблема! Если девушка в анкете указывает вес до 60 кг, а приезжает там больше 80 кг - ну куда это годится. У нее не будет работы.

Потому что в чем заключается работа в клубах? Консумация – когда ты создаешь атмосферу, раскручиваешь посетителей на покупку тебе коктейлей, подсаживаешься за столик, общаешься с мужчинами, мотивируешь и стимулируешь на покупку себе еды, напитков. С этого ты получаешь процент. Чем хуже выглядит девушка, тем меньше у нее будет ажиотажа, как и в любом ночном клубе, даже куда просто девушки приходят отдохнуть. Кого мужчины захотят угостить в первую очередь – девушку 100 кг или девушку с подтянутой фигурой. Лишний вес — это минус в этой работе. Есть девушки с лишним весом, которые работают, они берут чем-то другим, может, они харизматичные, зажигалки, знают языки, это в принципе тоже важно – смотря, в какую страну ты едешь. Если они подстраиваются под местный менталитет и умеют работать, взаимодействовать с местными мужчинами, задавать атмосферу. Есть страны, где лишний вес – это популярно и модно. Но опять же – до каких-то пределов. Если это все критично, то, конечно, мы советуем нашим девушкам сначала похудеть до какого-то стандартна. Дальше будем делать хорошие фотографии, будем подаваться, чтобы вы поехали, заработали и остались довольны контактом. Это та работа, где внешность имеет значение.

А сколько клубы платят вам? Вообще, заниматься агентством выгодно, сколько денег это приносит?

Клубы платят нам по-разному, но вообще наша средняя комиссия с девушки в месяц — это где-то в районе от 150 до 200 долларов. Тут нет каких-то золотых гор – это за месяц работы! Все расчеты по консумации ведутся по дням. Тебе платят как агенту только за то количество дней, которые отработала девушка. Если она неделю болела, брала выходные, нашла себе бойфренда или кого-то, ездила на море или в другой город и физически не работала в клубе, то эти дни не оплачиваются. Поэтому не сказать, чтобы у менеджеров какие-то золотые горы, именно, что отправил девушку в клуб и все, тебя завалили деньгами. С одной девушки в месяц получается не так много. Довольно скромные деньги. Хорошие деньги получаются на объемах, когда у тебя уже есть репутация, раскрутка, реклама, сарафанное радио, отзывы и т. д. Тогда – да. А так, если взять среднее арифметическое, в районе 150 долларов с девушки в месяц. Если брать в месяц, сколько суммарно они работают. Не сказать, что это очень много. Есть более дорогие направления, где могут и 400 долларов. Но их не так много. В разных странах сейчас инфляция, и национальная валюта обесценивается, мы зарабатываем в евро и долларах. Особенно это критично во времена кризисов, потому что начинают платить меньше, и не могут позволить себе платить прежние объемы, обороты. Самые дорогие направления — это тусовки, но туда очень мало и редко выбирают, поэтому наша основная деятельность — это клубы, именно на потоках, на объемах у нас получается приличная сумма в месяц, чтобы содержать штат сотрудников, тратится на рекламу, зарабатывать себе деньги и держаться как-то на плаву. Это именно объемы. Поэтому не сказать, что здесь какие-то дикие ставки за одного человека в месяц, фиксированные, не зависящие ни от чего.

Есть нюанс, что если девушка приехала, отработала два дня и куда-то отправилась дальше по своей программе, ей не понравилось, поменяла агента, клуб, менеджера, соответственно, ты остался не удел, как менеджер, как агент, тебе заплатят за эти два дня, которые она провела в клубе, когда ты ее прислал. Тебе выгодно, чтобы девушка все время была с тобой на контакте, чтобы, даже если не нравился клуб, ты переводил ее дальше, чтобы тебе платили. Тебе выгодно, чтобы девушке с тобой нравилось работать, а для этого тебе нужно быть с ней на связи, решать ее проблемы, быть на подхвате, быть полезным, информативным. Потому что людей, по сути, ничего не держит. Это в большинстве своем не рабочие визы, не рабочие контракты, где ты как-то связан с менеджером, с работодателем, что ты не можешь уехать, пока не отработаешь свой рабочий контракт. А тут по туристической визе, все легко, девушка может менять себе клубы, регионы, города, страны, если ей что-то не нравится. Если ты не эффективен, девушка уходит, работает с кем-то еще, тебе важно держать руку на пульсе, чтобы получать заработок.

Как агентство, за что вы отвечаете? Вы можете повлиять на невыплату зарплаты, грубость менеджеров или экстренно вытащить из какой-то страны? Или вы отправляете девушек на контракт, и на этом ваша ответственность заканчивается?

Как агентство мы отвечаем буквально за все. Наш прямой интерес, чтобы людям нравилось с нами работать, чтобы они понимали нашу нужность. Нам нужно решать их проблемы и быть максимально эффективными. Мы делаем полное сопровождение от и до: консультируем, если девушка оставила нам заявку на контракт, подбираем клуб под ее параметры, варианты условия, мы сопровождаем ее во время поездки, делаем все необходимые документы, кидаем инструкции по всем пунктам, как нужно быть одетой, как проходить паспортный контроль, делаем обратные билеты, бронь, все, что нужно для успешного прохождения границы. Наши менеджеры на связи во время полета, прохода границы, и т. д., мы всегда на связи, если грубость какая-то, конфликты, проблемы с жильем, отвечаем, как сесть на поезд, взять такси, куда идти, как добираться до апартаментов, до клуба. Мы ведем человека. Когда человек уже приезжает, начинает работу, осваивается – мы не водим уже каждый день за ручку. Все подводные камни, конфликты с девушками в апартаментах, что-то с жильем, бытовые вопросы, невыплаты процентов, любого рода вопрос - все решается через нас. В том числе, если девушке не нравится менеджер, с которым она сотрудничает, через нашу компанию, например, не складывается у них – его можно поменять. Экстренно вытащить из какой-то страны, из какой-то ситуации, перевести из одного клуба в другой, для этого мы и нужны, чтобы все это делать и быть на подхвате. Собственно, поэтому к нам и возвращаются, у нас эффективный менеджмент. Мы всегда 24 на 7 на связи, мы всегда готовы разрулить, прийти на помощь.

Есть моменты, на которые мы влиять не можем, например, при всем нашем максимальном содействии, при полном пакете документов, бывают какие-то форс-мажоры на границах. Девушки проходят несколько границ, бывает, что их не выпускают из их страны, что-то может не понравиться пограничнику, это человеческий фактор. Так было до 24 февраля, и все это обострилось после. Сейчас многие летят через третьи страны, через Стамбул, Ереван, Белград, Минск. Происходит транзит, есть погранконтроль в трех странах, и в каждой из этих стран могут быть сюрпризы. В Европе часто бывает, что могут разворачивать из-за того, что у девушки российский паспорт. Есть ряд стран, где сложный контроль, могут разворачивать, например, Сингапур, Америка, Германия, если летать на прямую. Мы работаем, стараемся адаптироваться и приспосабливаться к новым условиям. Стараемся менять логистику, аэропорты, прилеты девушек, там, где меньше контроля, меньше проблем с прохождением контроля.

Еще один момент про нашу ответственность: мы помогаем с визами, даем контакты и координаты, где их можно сделать. Редко, но бывает, что визы не одобряют. Но это тоже не наша менеджерская ответственность, что визы могут не выдать.

Еще, если девушка сама нарушает условия контракта, условия работы в клубе, например, она дебоширит, спит на рабочем месте, бросается на гостей, нарушает рабочую этику. Она не соблюдает дресс-код, ходит лохматая, нечесаная, немытая, дерется с девушками в квартире, приезжает полиция. Если девушка сама создает проблемы, ее могут уволить, штрафовать, это тоже оговаривается, есть правила поведения, и вы должны им следовать. Мы не можем отменять вам штрафы, если вы сами до этого доводите. На любой работе есть своя рабочая этика и ей надо следовать. И если работодатель не соблюдает ваши права – мы разбираемся. А если девушка сама, тем более работа специфическая, ночная, плюс алкоголь, тут уже надо понимать, мы не Боги. Человек должен нести ответственность за свои поступки. В нерабочее время мы не несем ответственность, мы не летний лагерь, если с девушкой что-то происходит в нерабочее время, это тоже не зона нашей ответственности. Естественно, мы максимально помогаем решить какой-то вопрос - с поездкой и доставкой домой - у нас были разные случаи и в том числе очень медицинский неприятный, но тут люди тоже должны понимать зону своей ответственности, когда они в другой стране и где-то отдыхают с рисками для жизни.

Сколько девушка может заработать?

Заработки варьируются от 1500 до 15000 долларов. Зависит от страны, вакансии, сезонности и работы самой девушки. На тусовках заработок может достигать и 50-100 тысяч долларов за заезд. Мы, как агентство, можем гарантировать ставку девушке, то есть тот минимум, который она получает без учета процентов, дополнительный заработок зависит исключительно от активности и работы девушки.

Как пришли к идее создать подобный бизнес?

Дело в том, что на момент, когда пришла идея создать подобный бизнес, я работала в рекламном агентстве и у нас был заказ, как раз-таки от клубов и баров на поиск моделей, девушек на консумацию в их заведения. Тогда я столкнулась с этим бизнесом и поняла, что это пустующая ниша, которая будет востребована, если наладить канал из СНГ в другие страны. Когда я к этому пришла, был 2010 год. Тогда это было не особо развито в постсоветском пространстве. И было не сильно нужно. Сейчас есть модельные столы, но это больше атмосфера тусовок, возможность с кем-то познакомиться. А за границей – это именно работа. Оплачиваемая. В те годы можно было больше зарабатывать, было меньше конкуренции. Тогда и пришла идея создать агентство и как-то заняться этим делая рекламу. Так как я сама училась на рекламе, мне хотелось подойти к этому с точки зрения пиара. Дело было за малым – нужно было наладить канал, как привозить танцоров и моделей в хостес, как им рассказывать об этой работе, как их информировать.

Мы, наверное, первое агентство, которое стало рекламироваться, писать об этой работе, делать много информативного контента: собирать отзывы и писать о людях. Это было нашей фишкой. Наши контрактницы писали отзывы со своих профилей, можно было зайти и посмотреть, что это реальный человек. Можно было задать вопрос, посмотреть фотографии, что он действительно ездил, никуда его в рабство не угнали и ничего с ним не случилось, это не подстава. Мы начали с группы во «ВКонтакте», тогда еще не было других таких популярных источников, где бы люди сидели. Сейчас это делают все большие игроки, кто на плаву, а тогда мы были первыми. Я сама писала все посты, чтобы людям было интересно.

Почему акцент на работе за рубежом?

Все просто, в СНГ это не было востребовано и сейчас не сильно востребовано. И за рубежом другие деньги. В России или на постсоветском пространстве никогда столько не заработать. Плюс для многих - это шанс попутешествовать, посмотреть мир, у девушек из провинции и регионов не всегда есть возможность поехать вот так в Сингапур. Там из вложений только билет. А тут и бесплатные апартаменты, и еда выходит бесплатной, им предоставляет работодатель, или есть варианты, что гости клуба тебя приглашают на ужин. На еду в основном никто не тратится. Можешь языки изучать, знакомиться с мужчинами с достатком, которые относятся как-то иначе, придают больше ценности красоте.

Как отличаются русские мужчины от иностранцев?

Русские мужчины избалованы большим количеством женщин. Женщин много, мужчин мало. Если брать города-миллионники, куда все приезжают, есть все равно соотношение: если мужчина богатый, с деньгами, с карьерой, успешный, что в принципе считается нормальным за границей, это стартовый набор, плюс он еще следит за собой. У нас, если мужчина еще и следит за собой, – это уже полет в стратосферу. Это какая-то медийная личность, до которой руками не дотянуться. А там это обычное состояние для мужчины. У нас поэтому на одного мужчину хороводы женщин и большая конкуренция. Мужчины особо ничего не хотят делать и вкладываться: ни эмоционально, ни финансово. Есть, конечно, очень богатые люди, которые заводят себе по двадцать моделей на содержание, но не о том речь! Их на всех не хватит. Среднестатистический мужчина считает, что ему все должны и чуть ли не его содержать (улыбается). Поэтому все это не сильно работает в России. Если брать Москву-Санкт Петербург, работает только проституция, эскорт. Мужчина пришел за услугой, и ему надо кого-то снять. Консумация у нас, когда девушки пришли в клуб, кого-то склеили, их там угостили напитками, чтобы они составили компанию. А могут и не угостить. Тут как карта ляжет, особо не разбежишься. В известных и крупных клубах (SOHO, Mason) набирают моделей, промо, там модельные столы – но им особо не платят, бесплатно все. Фейсконтроль пройдете, там кальян, фрукты и познакомитесь с богатыми мужиками. Обычно, что обещают промоутеры. Чтобы у нас на этом зарабатывать, нужно постоянно ходить на раскрученные тусовки, в рыбные-съемные места, ловить-кадрить, это целая работа. А в регионах и некого ловить.

А за границей проблема: у них мало красивых женщин, хотя красота - дело относительное. У них женщины в основном эмансипированы (отказ от социальных зависимостей, прим. «Страсти»), они не пойдут ни в стриптиз, ни в консумацию. У них другое русло, карьера, феминизм, учеба, работа. Ну и внешний фактор: красивая итальянка или турчанка, гречанка будут в диком ажиотаже, им в принципе не нужно работать, их и так будут на руках носить. А у нас красивая и красивая, ничего такого, это не особо ценится. Там мужчины готовы платить больше и вкладывать именно в красивых женщин, потому что в их странах нет такого доступа. Сейчас, конечно, миграция, глобализация, и эта граница, возможно, стирается. Есть страны мусульманские или консервативные, где в принципе мужчины-женщины вот так свободно не коммуницируют с местными. И естественно, когда приезжают иностранки, для них это общение, тусовки, все более доступно. Люди готовы вкладываться и платить.

Как думаете, почему мужчины клюют на это?

Банальные гормоны! Мужчины же понимают, куда они идут, они знают, что это клубы, где стриптиз, консумация, там есть регламент, что ты сидишь с этой девушкой, пока ты ставишь ей напитки. Большинство мужчин все это прекрасно понимают! Они сознательно приходят в эти клубы, чтобы общаться с женщинами. Это инстинкты. Опять же, я думаю, если бы было больше красивых, ярких и более доступных для социализации в их странах женщин, то спрос был бы меньше. А вакансии не были бы настолько высокооплачиваемые и не было бы такой большой потребности.

Можете описать средний портрет таких мужчин?

У нас девочки часто просят отправить в клуб, куда ходят Криштиану Роналдо (футболист, прим. «Страсти») или актер Серкан Болат из «Постучи в мою дверь». Мы сразу говорим, что такие мужчины не ходят в клуб с консумацией. За ними и так женщины бегают по улицам. И в любой стране у них нет проблем с вниманием, если мужчина такой красивый, что его показывают по телевизору. А если очень хороший мужчина пришел в клуб, то, скорее всего, разводят уже вас, надо быть осторожнее. В основном – это средний возраст, от сорока, 35+ точно. И, скорее всего, сорок и выше. Но опять же в каждой стране свое. Например, на Кипре часто молодые гости. Остров такой, постоянные тусовки, но молодые гости не особо денежные. И не сильно много ставят – стаканов, алкоголя и так далее. Они просто приходят за тусовкой в надежде кого-то склеить, номерочками обменяться, почилить после или вместо работы. Чем моложе и привлекательнее гость, тем менее платежеспособный. А чем старше, тем более платежеспособный. И поэтому он и приходит, ему не хватает женской социализации в жизни. В основном у них есть жены, семьи, а приходят отвлечься от этого, испытать эмоции. В основном, кто приходит и делает деньги, это мужчина постарше. Редко, но бывает, мужчина 30-33 лет, а до 30 я даже и не знаю. Только тусовщики. Редко бывает, что придет молодой мажор. Это залетный, не постоялец клуба, зашел случайно, а так приходят те, кто годами тратятся постоянно. Еще бывают залетные туристы, промоутеры приводят, и они заходят, как в туристическое место. Это не константа, туристы сегодня есть, завтра их нет. И они могут не оплатить счет, например, им слишком дорого, или не захотят сидеть с консуматоршей. Это не самый верный способ заработка.

Если мужчины понимают, что их разводят – как решаются такие ситуации?

Если мужчины понимают, что их разводят – это обычно туристы. Люди, которые понимают, что их разводят, могут не оплатить счет. Они могут устроить скандал, пытаться вызывать полицию, когда им приносят чек. Обычно все эти проблемы решаются сразу в клубе, с администратором или менеджером. А те, кто ходят постоянно, они знают, что это за клуб, что девочки на работе. Не бывает таких моментов, чтобы они не знали, что их разводят. Они знают, что это один из способов заработка: либо танцовщица, либо консуматорша, и нет такого, что их разводят. Единственный фактор риска – это туристы, которые могли не понять, что их разводят. А клубы тоже часто разводят, туристам приносят счета в пять раз выше, чем стоят услуги в клубе. Он угостил девушку тремя коктейлями, и ему принесли счет в 3000 долларов, это тоже есть. И в России такое практикуется в отношении к иностранцам: на Арбате принесут счет на 200 тысяч рублей, а ты заказал четыре коктейля. Туристам, кто любит ночную жизнь, не везде везет, надо быть бдительнее или ходить в обычные ночные клубы, чтобы не было таких нюансов.

А если вдруг гость уходит, кто оплачивает счет?

Бывают такие истории, но это не второй и третий посетитель, это не частое явление. Если гость уходит и не оплачивает счет, если он там напил-наел, то процент девушке не оплачивается. Но у девушки обычно есть ставка за рабочий день, максимально, что ей не оплачивается – это процент с выпитых напитков, заказанных для нее. Если гость ушел, устроил скандал и не заплатил, то проценты с напитков девушке не оплатят. Но обычно девушки за ночь сидят с несколькими гостями, не один столик, поэтому процент с других и чаевые у нее будут. Плюс у девушек есть ставка за каждый рабочий день, в любом случае она не остается ни с чем.

Какой должна быть девушка, чтобы понравилась? Правда ли, что они работают в паре?

Девушка должна быть ухоженной и вежливой, с женскими вибрациями, такая кошечка. Важно – почувствовать вайп клиента и под него подстроится. Если клиент любит доминаторш, ему зайдет подача, чтобы чуть ли не каблуком по голове стучали. Почему нет? Если он платит! Главное понять, что за человек и какое общение ему нужно, какой обратной связи он ждет. Но в большинстве своем гость тяготеет к женственности и сексуальности, противоположности местных женщин, поэтому они и ходят в клубы с иностранками.

Про работу в паре. Нет такой аксиомы, что нужно работать в паре. Бывает, что за столик подсаживаются сразу несколько девушек, потому что гостей двое или трое. Или гость приглашает сразу двоих. Или бывают девушки, которые работают в паре: кто-то, например, пьет, а кто-то сливает этот алкоголь, чтобы меньше пить, и гость этого не заметил. А гости очень любят, чтобы девушки пили с ними алкоголь. Поэтому нужно ухитряться, чтобы сливать. Есть варианты, чтобы приносили муляжи – безалкогольный коктейль. Но если гость ставит бутылку, заказывает виски, водку, джин и сам наливает, официант уже не поможет и не принесет муляж. И тогда навыки сливания этого алкоголя куда-нибудь по периметру тоже пригождаются. Это один из вариантов, а так может быть много нюансов. Кто-то лучше знает язык, кто-то лучше ведет беседу, а кто-то лучше танцует, и в паре у них хорошо получается раскручивать. Если вместе работают в паре, значит получается эффективнее, есть смысл, потому что эта среда достаточно конкурентная, и девушке редко будут просто так подтаскивать к гостю, который платежеспособный. Но такого нет, что обязательно нужно работать в паре.

Есть ли запоминающаяся история?

Вы знаете, за 12 лет работы было много запоминающихся историй. Буквально через день приходят из той или иной страны. Многие девушки у нас удачно выходили замуж за боссов клубов. Многие девушки сейчас -известные модели или блогеры - начинали у нас работать в клубе.

Мы всегда стараемся доносить девушкам, что не надо влюбляться в клиентов, не нужно уходить к ним жить, чуть ли не с аэропорта с кем-то знакомиться и вместо работы ехать к кому-то жить. Сейчас этого меньше, а раньше просто повально, и такое ощущение, что консуматорами работали мужики, а не девушки, и их постоянно разводили. Была одна запоминающаяся история, когда нашей девочке гость навешал на уши лапшу, что он улетает и им нужно расстаться. Она пожила у него две недели, ушла из клуба, довольная и счастливая, что обещал жениться. А он уже был женат. То ли у него жена возвращалась с гор, ему надо было закрыть историю с этой девочкой, и он ей в слезах и соплях рассказал, что улетает на Марс, потому что его взяли в космическую программу Илона Маска. Он прошел отбор, сдал все экзамены и медицинские тесты, и вот он пакуется и его сейчас колонизируют на Марс, на 30 лет. И так вот они прощаются, грустная музыка, как в сериалах, это еще было в Турции. А мужик просто был женат. Мы не могли это донести, и сопли продолжались месяца два, пока его не увидели на улице с женой и ребенком. Таких историй безумное количество, сейчас поменьше.

Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?

Наша страсть, как агентства, как бренда, как коллектива, это оказывать услуги максимально корректно, и мы стараемся постоянно развиваться, следовать трендам, быть лучшими на рынке. Мы не только зарабатываем этим деньги, так как у нас в основном информационный контент, мы помогаем людям обрести жизнь лучше. Мы стараемся быть полезными для наших клиентов, чтобы они были довольны, и делаем нашу работу так, чтобы к нам возвращались, нас рекомендовали. Все наши менеджеры - это бывшие наши контрактницы, поэтому, когда они консультируют, то знают, о чем говорят. Это действительно – наша страсть.

Для справки: Агентство Prestige Model Agency – компания международного модельного менеджмента. Оно предлагает модельные контракты для профессиональных и начинающих моделей. Prestige Agency - это развивающееся лицензированное модельное агентство с юридической регистрацией в UK и головным офисом в Лондоне, специализирующееся на информационно- консультационных услугах по трудоустройству за границей моделей, моделей- хостес, party girl, танцовщиц различных стилей и направлений, вокалистов и прочих профессий в сфере модельного, клубного и развлекательного бизнеса.

*Сайт «Страсти» не несет ответственность за работу агентства и не призывает девушек к подобному бизнесу.