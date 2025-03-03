«Я вся состою из страстей»: Алла Довлатова о работе, пластике, отношениях с мужем и рождении внука
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Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова уже много лет радует зрителей и слушателей своим искрометным юмором, харизмой и позитивной энергией. Ее голос узнаваем на «Русском радио», а ее лицо хорошо знакомо по программам «Подсолнух-шоу», «Золотой граммофон», «Девчата» и многим другим.
Алла Довлатова начинала карьеру на петербургском радио, затем успешно покорила телевидение, а позже стала появляться и в культовых российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». За ее плечами годы работы в медиаиндустрии, многочисленные проекты и тысячи прямых эфиров.
Как ей удается совмещать работу в радиоэфире, съемки, личную жизнь и при этом оставаться в прекрасной форме? Готова ли она к новым пластическим операциям и кем из коллег восхищается? Об этом и многом другом – в эксклюзивном интервью на сайте «Страсти».
Алла, как вы попали в мир радиовещания, и что вас привлекло в профессии?
На радио я пришла в 12 лет. Меня пригласили в Детский хор Ленинградского радио и телевидения п/у Юрия Славницкого. Я благополучно пела в этом хоре и выступала вместе с ними.
Когда мне исполнилось 16 лет, то на репетиции хора я увидела объявление о наборе детей в школьную программу «Выбор». Я пошла туда, но все прошло не так гладко, меня не сразу взяли, но в итоге я все равно туда попала. Делала интервью, вела программу. После первого выпуска меня оставили постоянной ведущей до конца учебного года. Это определило то, что я решила поступать на журналистику. У меня было огромное портфолио. С этого момента радио осталось в моей жизни навсегда.
С первого курса университета я вернулась в эту же молодежную дирекцию радиокомпаний, сначала работала там, а потом на коммерческих радиостанциях.
Вы вели несколько популярных проектов на телевидении. Какой опыт вы приобрели там, и чем он отличается от работы на радио?
У меня было много проектов на ТВ. Первый появился, когда мне было 17 лет, тогда я училась на первом курсе. Это был фестиваль «Музыкальный экзамен» на канале РТР. Участниками были талантливые дети – музыканты, певцы и танцоры, но в отличие от «Утренней звезды», не только с классической музыкой, но и попсой. Кстати, мы как раз там познакомились с балериной Анастасией Волочковой.
Много было разных телевизионных проектов. Это существенное отличие от радио. Я не могу сказать, что мне нравится больше. Телевидение мне нравится не меньше, это точно. Плюс ТВ в том, что там больше платят. Поэтому все радиоведущие мечтают попасть на телевидение и ни один телеведущий не хочет променять ТВ на радио.
В программе «Девчата» вы обсуждали различные темы с известными женщинами. Что запомнилось больше всего?
В программе «Девчата» у нас более частыми гостями были как раз мужчины. Два самых запоминающихся – это Григорий Лепс и группа Scorpions. Почему? Я думаю, осознавая харизматичность и того, и других, можно понять почему.
Были ли моменты в вашей карьере, когда вы задумывались о смене профессии? Если да, что вас удерживало?
Никогда не задумывалась о смене профессии, но я владею несколькими профессиями. Я – актриса, которая может легко сниматься в кино, что я и делала. Сейчас у меня пауза, но продолжу обязательно. Я уже 20 лет постоянно выхожу на театральную сцену, на радиоэфиры, без перерыва.
У нас в профессии есть такое название «актер синтетического жанра». Я танцую, пою, помимо того, что я драматическая. Мы умеем все! Ну и слава Богу, на радио обласкана и на телевидении все хорошо. Я благодарю Бога за то, что никогда в жизни не задумывалась о смене профессии. Когда тебе дан такой дар, думать о смене профессии – некрасиво. Это, по меньшей мере, неблагодарно.
А есть личности, которые наиболее неприятны вам. С кем бы вы не стали никогда работать?
Про неприятных людей опустим. Хочу пожелать всем, и себе в первую очередь, иметь возможность не работать с неприятными личностями.
А вот по поводу поклонников могу сказать. Боже, как это приятно, когда люди подходят и говорят: «Как я вас люблю, я был на вашем спектакле». В мае мы отдыхали в Сочи, вдруг к нам подходят муж с женой и говорят: «Мы из Череповца, вы 15 лет назад были у нас на гастролях. Мы до сих пор не можем это забыть, вы бесподобны, просто гениальны».
Вы представляете, люди так просто подходят и говорят, их расцеловать хочется за такие слова. Приятно. Это один из бонусов нашей профессии, а именно благодарный зритель и слушатель.
Вы успешно совмещаете карьеру и семейную жизнь. Как вам удается находить баланс между работой и семьей?
Тяжело находить баланс между работой и семьей, ни на что не хватает времени, но я понимаю, что на детей надо обязательно находить. Потому что это главный дар Божий, который мне посчастливилось обрести. Я безумно их люблю и горжусь всеми ими.
Ну и на работе тоже хочется быть реализованной, поэтому у меня много на что не хватает времени. К примеру, мои коллеги по цеху и друзья могут встречаться где-то, посидеть потусить. А у меня на это времени нет.
Вы познакомились с вашим мужем Алексеем через Филиппа Киркорова. Он передал Алексею ваш номер телефона. Как прошло первое свидание? Приглашали ли Филиппа на свадьбу?
Да, нас познакомил Филипп Киркоров. Но он не смог быть на свадьбе из-за плотного гастрольного графика. Торжество мы отмечали не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Это была суббота.
Первое свидание прошло прекрасно. Муж мне позвонил, я его пригласила к себе на спектакль. Он пришел, а после зашел в гримерку с огромной корзиной роз. Донес эти розы до машины, позвал меня куда-нибудь попить чай, кофе или еще что-нибудь. Я отказалась и сказала, что еду к детям.
Следующее свидание у нас было через неделю. Мы снова встретились в театре, меня туда позвали друзья Леонидов, Кортнев, Андрей Ургант к себе на спектакль. Мы пришли к ним, это было наше второе свидание.
Расскажите подробнее о пластических операциях, когда сделали первую и почему? Собираетесь ли вы еще что-то делать в будущем?
Первую пластическую операцию я сделала 15 лет назад, но тогда не думала, что она именно так называется. Мне убрали грыжу из-под глаз, кожу не трогали, так как было молодое лицо. Потом я снова встретилась с этим же хирургом на ТВ, мы договорились о встрече. Он сделал мне эндоскопическую подтяжку лба.
Через полгода я пришла и сказала, что хочу сделать блефаропластику верхних век, мы ее сделали. А еще мы взяли немного жира на спине, под коленками, чтобы создать моложавую припухлость на лице. Через год мы еще раз собрали жир из «возрастных ловушек» и отправили повторно в лицо и руки. Я пожалела, что в первый раз в руки не сделала, получилось классно. Мы еще сделали блефаропластику нижних век.
Что касается дальнейших операций, я их обязательно буду делать, потому что не хочу превращаться в сморщенное яблочко. Думаю, что следующая будет подтяжка SMAS-лифтинг.
Вы любите примерять яркие наряды, многие из которых считают откровенными (к примеру, съемку в черном пеньюаре и белье). Как относитесь к критике? И как относится к вашим нарядам муж? Не ревнует, что другие видят?
К счастью, у моего мужа нет социальных сетей. И он ничего этого не видит. Конечно, если бы увидел, то сказал бы: «Ты чего? Замужняя женщина разве так может?» Но я считаю, что я – артистка, а артистка может! Я же ему не изменяю, я верна. И у нас в отношениях все прозрачно.
Когда хорошая фигура, это даже очень полезно.
Несколько месяцев назад вы снялись в откровенном платье, которое купили 20 лет назад, похоже вы не любите избавляться от вещей?
От вещей я часто отказываюсь. То, что давно не ношу – отдаю людям, у которых в этом есть необходимость и потребность.
Вы рассказывали, что помогали подруге сбежать от мужа-насильника и советовали женщинам не терпеть подобное поведение мужчины. А есть ли способ сразу определить склонен ли мужчина к подобным действиям или нет. Вы лично задумывались об этом, сами анализировали на первых свиданиях поведение мужчины?
Однажды я была свидетельницей подобной истории. Не то, чтобы я рекомендовала ей бежать, она сама принимала свое решение. Просто я понимаю, что лично на свой характер – я терпеть бы такого не смогла.
Я никогда не анализировала поведение мужчин, у меня не было подобного опыта. Но это случилось с моей подругой, я тоже этого всего не видела, было с ее слов.
Слава Богу, сия чаша миновала меня, надеюсь и всех моих дочек, внучек будущих и правнучек. Я не рассматриваю мужчин в таком ключе, поэтому никогда не видела каких-то настораживающих черт в своих мужчинах, даже знакомых. Иногда бывает, что первое свидание становится последним. Ты не даешь человеку второго шанса. Но это какие-то другие причины. Таких мужчин я, слава Богу, не встречала.
Как вы проводите свободное время? Есть ли у вас хобби, о которых мало кто знает?
Свободное время я люблю проводить с семьей. Зимой мы катаемся на горных лыжах, я это обожаю, и все мои дети катаются. Летом я люблю загорать и купаться в море. Мы проводим время на природе. У меня есть подруга – тренер по йоге, плаванию и аквааэробике. Она очень много времени проводит заграницей, но когда бывает в России, то мы с ней гуляем на берегу Москвы-реки рядом с домом, ходим со скандинавскими палками. Это кайф, можно заниматься в любое время года. Но одна я боюсь ходить, лес все-таки.
Ау, мои друзья! Если у кого-то есть такая же страсть, как у меня, то давайте собираться вместе.
В прошлом году вы стали бабушкой, как справляетесь с этой ролью? Как относитесь к тому, что вас могут назвать «бабушкой»? Стесняетесь или гордитесь?
Я очень рада, что у меня появился внук, это так необычно. Безумно люблю своих детей. Моей младшей дочери всего семь лет, она такая маленькая девочка. Я ее тискаю, мы решаем с ней задачки для первого класса. В связи с этим я – молодая мама.
И вдруг появляется маленький ребеночек, но уже не твой. Как бы твой, но он не твой. Я его сейчас вожу на массажи, он на меня так внимательно смотрит. Но я понимаю, что сейчас я его еще не так люблю, как буду любить в дальнейшем. Есть материнские чувства, когда ты начинаешь любить ребенка сразу, с первой секунды как на него посмотрел и всё. Любишь больше, чем себя. В ситуации с внуком, ты сначала умиляешься. Любишь этого ребенка, но можешь часто не видеть. Как я – работы много, я его могу неделю не видеть. Конечно, я хочу его увидеть, дочь присылает мне его фотографии и видео. Меня это радует и нравится то, что с каждым днем он становится все краше. Был такой ребенок, а сейчас я смотрю – такой красивый мальчик.
Наверное, основные чувства проснутся, когда он будет реагировать, улыбаться, говорить «баба», идентифицировать. Вот тогда все это разгорится пламенем. Это и есть отличие бабушки от родителя.
Конечно, это предмет гордости за дочь. Потому что она стала такой прекрасной и замечательной мамой. Я ею очень горжусь, я так счастлива, что она такая мать – любящая, заботливая, трепетная. Рассказываю, и у меня даже слезы навернулись от такой нежности к ней. Горжусь тем, что у меня есть внук. Надеюсь, что он вырастет здоровым, добрым, красивым, умным и достойным парнем.
Как вы относитесь к критике в свой адрес и как она влияет на вашу работу?
Сказанная с любовью конструктивная критика очень полезна. К неконструктивной критике я никак не отношусь. Я могу определить, где по делу, а где нет. Если по делу, то я за такое благодарна.
Если бы у вас была возможность начать жизнь заново, что бы вы изменили или сделали иначе?
Что бы я точно сделала, так это записала музыкальный альбом. У меня был повод. Но в какой-то последний момент я испугалась и ретировалась. Решила, что у меня недостаточно таланта для этого, потому что я пою как драматическая актриса. Наверное, об этом я жалею. С тех пор, когда предоставляется шанс себя творчески проявить, я всегда это делаю. И всем советую ничего не боятся. Как говорится: глаза боятся, руки делают!
Кого из коллег считаете профессионалами своего дела? Есть ли у вас любимый отечественный певец, певица? Актер, актриса?
Конечно же, непревзойденный Андрей Малахов. Для меня это телеведущий номер один, равных ему нет.
Выдающийся телеведущий и актер Дмитрий Нагиев. Говорю так, потому что он сделал себя сам. Мы были знакомы, когда он делал первые шаги. И как он себя взращивал, воспитывал, какая там дисциплина. У меня такой дисциплины, такого характера целеустремленного не было. Я ему не завидую, я за него радуюсь. Я его могу поставить в пример всей молодежи и своим детям, потому что я действительно знаю с чего все начиналось и до какого уровня он себя дорастил.
Я думаю, что еще не все закончено, он двигается дальше и будет двигаться. Там честолюбие, помноженное на миллиарды. У него этого очень много. И это восхищает. Человек сам себя делает и с каждым разом все лучше, острее, интереснее. Он доказывает, как можно самому себя сделать. Из очень скромной семьи, без каких-либо связей и блата. Все благодаря колоссальному трудолюбию. Восхищаюсь им.
Что можете сказать по поводу уехавших из России после СВО артистах? Считаете ли вы их поступок предательством?
Конечно же я считаю предательством народа и Родины. Это так горько. У нас у всех одна Родина, она как мама. Представьте, десять детей, а мать поссорилась с соседкой, я так образно говорю. У них драка, а один из детей говорит: «Я, мам, тебя осуждаю. Я уеду и не буду больше с тобой жить. Ты как могла тетю Клаву кочергой по башке огреть?».
Ну если мать огрела тетю Клаву, если это хорошая мать, не пьянчуга, а достойная и хорошая мать, значит было за что огреть. И ты, наверное, просто не все знаешь, просто очень маленький, и не все понимаешь в этой жизни, чтобы осуждать собственную мать.
Так вот я могу сказать, что моя Родина – это лучшая Родина на свете. Потому что у нас такая история, мы никогда никого не обижали, не притесняли, не жили за счет других. У нас не было колоний, как у этого Запада гнилого. Для них нормально жить за счет других, а для нас нет. Извините, я расплакалась.
То, что произошло. Да, мы защищаем себя, свою страну, каждый по-своему, как может. Я восхищаюсь теми парнями, которые сейчас, ценой своей жизни, защищают всех нас.
Поэтому это самое ужасное предательство, которое можно было допустить. Это я сказала не в плане осуждения, а так как я сейчас чувствую.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас значит «страсть»?
Это прекрасное, вожделенное чувство, когда ты что-то очень любишь не только душой, но и телом. К примеру, если мы говорим о страстях между возлюбленными, между мужем и женой.
Страсть должна быть постоянно, потому что если она угасает, то всё. Кто-то может сказать – страсть уходит, остается любовь. У меня такое было в первом браке, братская любовь. Нет, это не моя история. Рано или поздно такой брак распадется, страсть нужна обязательно. Это желание друг друга, желание жить. Это тоже страсть в хорошем смысле этого слова. Желание выходить на сцену, желание приходить на радио, любовь к работе – это тоже страсть. Я вся состою из страстей, человек страсти!