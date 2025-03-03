«Я вся состою из страстей»: Алла Довлатова о работе, пластике, отношениях с мужем и рождении внука

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова уже много лет радует зрителей и слушателей своим искрометным юмором, харизмой и позитивной энергией. Ее голос узнаваем на «Русском радио», а ее лицо хорошо знакомо по программам «Подсолнух-шоу», «Золотой граммофон», «Девчата» и многим другим.

Алла Довлатова начинала карьеру на петербургском радио, затем успешно покорила телевидение, а позже стала появляться и в культовых российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». За ее плечами годы работы в медиаиндустрии, многочисленные проекты и тысячи прямых эфиров.

Как ей удается совмещать работу в радиоэфире, съемки, личную жизнь и при этом оставаться в прекрасной форме? Готова ли она к новым пластическим операциям и кем из коллег восхищается? Об этом и многом другом – в эксклюзивном интервью на сайте «Страсти».

Алла, как вы попали в мир радиовещания, и что вас привлекло в профессии?

На радио я пришла в 12 лет. Меня пригласили в Детский хор Ленинградского радио и телевидения п/у Юрия Славницкого. Я благополучно пела в этом хоре и выступала вместе с ними.

Когда мне исполнилось 16 лет, то на репетиции хора я увидела объявление о наборе детей в школьную программу «Выбор». Я пошла туда, но все прошло не так гладко, меня не сразу взяли, но в итоге я все равно туда попала. Делала интервью, вела программу. После первого выпуска меня оставили постоянной ведущей до конца учебного года. Это определило то, что я решила поступать на журналистику. У меня было огромное портфолио. С этого момента радио осталось в моей жизни навсегда.

С первого курса университета я вернулась в эту же молодежную дирекцию радиокомпаний, сначала работала там, а потом на коммерческих радиостанциях.

Вы вели несколько популярных проектов на телевидении. Какой опыт вы приобрели там, и чем он отличается от работы на радио?

У меня было много проектов на ТВ. Первый появился, когда мне было 17 лет, тогда я училась на первом курсе. Это был фестиваль «Музыкальный экзамен» на канале РТР. Участниками были талантливые дети – музыканты, певцы и танцоры, но в отличие от «Утренней звезды», не только с классической музыкой, но и попсой. Кстати, мы как раз там познакомились с балериной Анастасией Волочковой.

Много было разных телевизионных проектов. Это существенное отличие от радио. Я не могу сказать, что мне нравится больше. Телевидение мне нравится не меньше, это точно. Плюс ТВ в том, что там больше платят. Поэтому все радиоведущие мечтают попасть на телевидение и ни один телеведущий не хочет променять ТВ на радио.

В программе «Девчата» вы обсуждали различные темы с известными женщинами. Что запомнилось больше всего?

В программе «Девчата» у нас более частыми гостями были как раз мужчины. Два самых запоминающихся – это Григорий Лепс и группа Scorpions. Почему? Я думаю, осознавая харизматичность и того, и других, можно понять почему.

Были ли моменты в вашей карьере, когда вы задумывались о смене профессии? Если да, что вас удерживало?

Никогда не задумывалась о смене профессии, но я владею несколькими профессиями. Я – актриса, которая может легко сниматься в кино, что я и делала. Сейчас у меня пауза, но продолжу обязательно. Я уже 20 лет постоянно выхожу на театральную сцену, на радиоэфиры, без перерыва.

У нас в профессии есть такое название «актер синтетического жанра». Я танцую, пою, помимо того, что я драматическая. Мы умеем все! Ну и слава Богу, на радио обласкана и на телевидении все хорошо. Я благодарю Бога за то, что никогда в жизни не задумывалась о смене профессии. Когда тебе дан такой дар, думать о смене профессии – некрасиво. Это, по меньшей мере, неблагодарно.

А есть личности, которые наиболее неприятны вам. С кем бы вы не стали никогда работать?

Про неприятных людей опустим. Хочу пожелать всем, и себе в первую очередь, иметь возможность не работать с неприятными личностями.

А вот по поводу поклонников могу сказать. Боже, как это приятно, когда люди подходят и говорят: «Как я вас люблю, я был на вашем спектакле». В мае мы отдыхали в Сочи, вдруг к нам подходят муж с женой и говорят: «Мы из Череповца, вы 15 лет назад были у нас на гастролях. Мы до сих пор не можем это забыть, вы бесподобны, просто гениальны».

Вы представляете, люди так просто подходят и говорят, их расцеловать хочется за такие слова. Приятно. Это один из бонусов нашей профессии, а именно благодарный зритель и слушатель.