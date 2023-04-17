В ногу со временем: как изменились свадебные приметы и чему молодожены до сих пор верят
Правда ли, что как свадьбу отпразднуешь, так совместную жизнь и проведешь? Можно ли дарить ножи и игнорировать каравай? О том, влияют ли вековые традиции и суеверия на современных женихов и невест, сайту-изданию «Страсти» рассказал режиссер свадебных мероприятий Александр Белов.
Майское затишье и июньский дождь
«Я хорошо помню времена, когда на примету «в мае жениться – всю жизнь маяться» действительно многие пары обращали внимание. В последнее время я с таким предубеждением почти не сталкиваюсь, но по статистике количество майских свадеб по-прежнему существенно меньше, чем остальных», - замечает Белов.
По его словам, календарно-погодные приметы, в которые жених и невеста по-настоящему верят, можно интересно обыгрывать. К примеру, однажды была пара, которая рассказала о том, что все знаковые события в их семьях происходили в дождливые дни. А свадьба планировалась летняя. Так родилась концепция проекта «Июньский дождь».
«Не смотри на меня!»
Когда-то случайная встреча жениха и невесты в свадебном платье до торжества считалась дурным предзнаменованием. Сейчас этот запрет уже не актуален и даже не разумен. Многие пары выбирают наряды вместе и, конечно, ничего опасного в этом нет.
Но когда пара впервые видит друг друга в свадебных образах именно в день свадьбы – это ни с чем не сравнимые эмоции. Чтобы не лишать жениха и невесту столь важного и волнительного момента, для каждой заказчицы организаторы подбирают платье в тайне от ее будущего супруга. «Еще очень красивым и трогательным мне кажется поверье, что во время церемонии невеста должна стоять слева от жениха – ближе к его сердцу».
Каравайные истории
Если выбирать самую укоренившуюся свадебную примету, то, по мнению режиссера, это каравай. Сейчас из громкой части свадьбы он все чаще превращается в камерный элемент церемонии благословения от родителей.
Причем каравай тоже может трансформироваться. Например, когда мы проводили свадебную церемонию в Южной Африке на мысе Доброй Надежды мама жениха держала в руках чашу с зерном, а мама невесты – чашу с солью. Всё это символы плодородия и чистоты. Жених и невеста опускали руки в эти чаши. В этом моменте была невероятная красота и сила – традиция, которая трепетно соблюдалась несколькими поколениями семьи, обрела новое звучание, сохранив свой сакральный смысл.
Александр Белов
Режиссер свадебных мероприятий, основатель TOBELOVE Agency
Подарок с характером
А вот суеверия, связанные с подарками остались совсем далеко в прошлом. Чаще всего пары сегодня предпочитают получить в подарок деньги, и гости об этом знают. Некоторые молодожены даже открывают благотворительный счет, и собранные средства переводят в фонды.
Еще очень современная идея – выдавать приглашенным виш-лист. Это список тех вещей, которые молодожены будут особенно рады получить. Очень удобно и для гостей, и для организаторов.
«Но если вдруг вам преподнесли ножи или острые предметы в обход виш-листа, попробуйте «обезвредить» подарок символической платой. Я не проверял, но, говорят, это работает», - шутливо комментирует режиссер.
Самая главная примета
«Каждая свадьба – уникальная и особенная. И делают ее такой, в первую очередь, именно жених и невеста. Они – главные герои этой истории и режиссеры своей жизни. И то, как они смотрят друг на друга и проживают момент, важнее любых примет и суеверий», - заключил специалист.
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