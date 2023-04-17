В ногу со временем: как изменились свадебные приметы и чему молодожены до сих пор верят

Правда ли, что как свадьбу отпразднуешь, так совместную жизнь и проведешь? Можно ли дарить ножи и игнорировать каравай? О том, влияют ли вековые традиции и суеверия на современных женихов и невест, сайту-изданию «Страсти» рассказал режиссер свадебных мероприятий Александр Белов.

Майское затишье и июньский дождь

«Я хорошо помню времена, когда на примету «в мае жениться – всю жизнь маяться» действительно многие пары обращали внимание. В последнее время я с таким предубеждением почти не сталкиваюсь, но по статистике количество майских свадеб по-прежнему существенно меньше, чем остальных», - замечает Белов.

По его словам, календарно-погодные приметы, в которые жених и невеста по-настоящему верят, можно интересно обыгрывать. К примеру, однажды была пара, которая рассказала о том, что все знаковые события в их семьях происходили в дождливые дни. А свадьба планировалась летняя. Так родилась концепция проекта «Июньский дождь».

«Не смотри на меня!»

Когда-то случайная встреча жениха и невесты в свадебном платье до торжества считалась дурным предзнаменованием. Сейчас этот запрет уже не актуален и даже не разумен. Многие пары выбирают наряды вместе и, конечно, ничего опасного в этом нет.

Но когда пара впервые видит друг друга в свадебных образах именно в день свадьбы – это ни с чем не сравнимые эмоции. Чтобы не лишать жениха и невесту столь важного и волнительного момента, для каждой заказчицы организаторы подбирают платье в тайне от ее будущего супруга. «Еще очень красивым и трогательным мне кажется поверье, что во время церемонии невеста должна стоять слева от жениха – ближе к его сердцу».

Каравайные истории

Если выбирать самую укоренившуюся свадебную примету, то, по мнению режиссера, это каравай. Сейчас из громкой части свадьбы он все чаще превращается в камерный элемент церемонии благословения от родителей.