Москвичи предпочитают спать со своими половинками под разными одеялами

Рано или поздно в жизни любой пары наступает момент, когда все чаще и чаще начинает возникать вопрос: спать под одним одеялом или под разными? Существует предрассудок – якобы сон под разными одеялами говорит о скором расставании. При этом далеко не всем действительно удобно спать в обнимку с любимым человеком – немеют конечности, затекают руки, мешают волосы – причин масса. Группа «Мосопрос» разузнала у жителей столицы, что они думают по этому поводу.

В исследовании приняли участие 6974 человека из разных районов Москвы. Результат оказался неожиданным, город буквально разделился на две части: 51% респондентов ответили, что предпочитают спать под разными одеялами, 49% – под одним.

Районы и округа

ЦАО — единственный из округов столицы, где больше половины жителей высказались в пользу сна под общим одеялом.

Больше всего спящих под ОДНИМ одеялом обнаружилось в районах Фили-Давыдково (66%), Ховрино (63%), Тверской (62%) и Ломоносовский (62%). Больше всего спящих под РАЗНЫМИ одеялами в Ивановском (69%), Восточном Дегунино (65%) и Митино (65%).

Наиболее типичные районы, где результаты оказались такими же, как и в целом по Москве: Таганский, Аэропорт, Сокол, Головинский, Алексеевский, Останкинский, Северный, Гольяново и Дорогомилово . Пять районов, где голоса разделились ровно 50 на 50: Красносельский район, Бутово, Марьино, Кузьминки и Лианозово .

Мужчины и женщины

Примечательно, что спать под ОДНИМ одеялом больше хотят именно мужчины (52%), разделяющих данное предпочтение женщин оказалось меньше (47%). Тем временем спать под РАЗНЫМИ одеялами предпочитают 48% мужчин и 53% женщин.

«Два одеяла в одной постели это как два паспорта одному человеку. Вы семья и все у вас должно быть общее», — считает житель Москвы Ярослав Олейкин (район Ясенево)

Больше половины проголосовавших мужчин — за сон под общим одеялом, больше половины женщин — предпочитают, чтобы у каждого было свое.

«Зачем спать под одним одеялом, если можно купить каждому свое? Это раньше проблемы с достатком у всех были, но сейчас? Живем в Москве не бедно, зачем на своем комфорте экономить?», — отметила в свою очередь участница опроса Ольга Егорова (район Солнцево).

Наиболее активно за сон под ОДНИМ общим одеялом голосовали мужчины в районах Отрадное и Свиблово (по 83%), а женщины — в районах Тверской, Косино, Текстильщики и Метрогородок (по 65%).

Наиболее активно за сон под РАЗНЫМИ одеялами голосовали мужчины в район Ивановское (84%), а женщины — в районе Митино (74%).

Примечательно, что женщины голосовали значительно активнее мужчин: от них было получено 4308 голосов, в то время как от мужчин только 2635.

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