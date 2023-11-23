В Москве избили певца Tomilove на глазах у 7-летнего сына

Певец и автор песен Семен Томилов, выступающий под псевдонимом Tomilove, сообщил об избиении в Москве. По данным источника портала «Страсти», нападение было совершено на глазах семилетнего сына исполнителя нынешним сожителем его экс-супруги.

По предварительным данным, артист якобы столкнулся с новым бойфрендом бывшей жены в ТЦ Коламбус, и тот нанес ему несколько ударов, сломав челюсть. Из-за полученных травм вокалиста пришлось госпитализировать. Теперь его ждет операция. Фотографией из больницы Tomilove поделился в социальной сети.