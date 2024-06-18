В Москве ищут объяснителя мемов и переводчика с зумерского языка

В Москве появилась вакансия объяснителя мемов и переводчика с зумерского языка. Как сообщает агентство «Главпиар», им нужен сотрудник для работы с предпенсионным поколением (30+). Об этом стало известно сайту «Страсти».

Работодатель предлагает посещать офис в центре столицы или работать на удаленке, но требуется полная занятость. В обязанности сотрудника будет входить работа с коллегами из smm-отдела и помощь в ведении аккаунтов крупных клиентов.

Каких кандидатов рассматривают: со средним образованием, можно без опыта работы, но с умением пользоваться приложениями для монтажа. Самое важное, что человек должен знать «золотой фонд мемов». Хорошо, если он будет опытным пользователем Reddit.

«Ведение собственного канала с мемами будет преимуществом», – говорится в сообщении.

Работодатель предлагает соискателю заработную плату в размере 80 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте JobLab.ru.

Ранее сайт «Страсти» собрал самые необычные требования работодателей. Сатурн в 9-м доме, опыт общения с троллями и другие пожелания в нашем материале.