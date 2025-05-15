В Москве бывший сожитель сломал женщине кисть детским зимним ботинком

Жительница Москвы Карина Асанова судится с бывшим сожителем, который сломал ей кисть детским зимним ботинком. Мужчина свою вину не признает, а по делу уже было назначено шесть экспертиз. Подробности узнал портал «Страсти».

Пострадавшая рассказала, что проживала вместе с подозреваемым восемь лет. По ее словам, в отношениях она часто сталкивалась с агрессией и унижениями со стороны возлюбленного, а также его матери. 1 апреля 2023 года, как утверждает Карина, мужчина напал на нее и сломал кисть, нанеся удар детским ботинком.

«1 апреля 2023 года между нами произошла ссора, он, как и всегда, распускал руки, кинулся на ребенка с криком: «Зачем ты родился?!» Хотел его швырнуть из коляски, его мама встала между нами и держала меня за запястья. Он замахнулся и стукнул меня зимним ботинком ребенка по левой кисти руки. Рука сразу онемела, я поняла, что у меня перелом и вызвала скорую помощь. <…> Бывший сделал вид будто ничего не произошло, сразу ушел в другой дом, его мать вместо сглаживания конфликта и оказания мне первой помощи молилась во дворе со словами: «Хоть бы у тебя был перелом, чтобы это все закончилось». Наверное, имелась ввиду наша совместная жизнь с ее сыном и ребенком», - рассказала собеседница СМИ.

В больнице женщине диагностировали перелом четвертой пястной кости левой кисти руки. Опасаясь за свою жизнь, она забрала ребенка и ушла от мужчины, а затем обратилась в полицию. 15 сентября того же года было возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

«Была проведена СМЭ (судебно-медицинская экспертиза – прим. «Страсти»), в ходе которой было установлено, что перелом произошел в результате удара тупым предметом, а это средняя тяжесть причинения вреда здоровью», - сообщила Карина.

В ходе расследования было назначено уже шесть судебно-медицинских экспертиз. Согласно последнему заключению, зимний ботинок с резиновой подошвой признали предметом, которым нельзя нанести тяжелую травму.

«Хотя в первых двух заключениях судебно-медицинских экспертиз совершенно четко было указано, что перелом произошел от удара твердым тупым предметом, во второй экспертизе указано, что перелом от удара детским зимним ботинком не исключается», - пояснила россиянка.

Историю Карины Асановой читайте на сайте «Страсти».