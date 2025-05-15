«До сих пор пишет: «Ты украла у меня ребенка»: россиянка судится за сына с экс-сожителем, сломавшим ей кисть

Профессиональный юрист Карина Асанова переехала в Москву из Саратовской области после окончания вуза, чтобы строить в столице карьеру и личную жизнь. В попытке обрести семейное счастье россиянка познакомилась с мужчиной, в отношениях с которым, по ее словам, на протяжении восьми лет периодически сталкивалась с агрессией и унижениями, и часто причиной такого поведения было негативное отношение к ней со стороны его матери. Асанова рассказала, что семь лет она жила отдельно в Тульской области с супругом, но звонила и оскорбляла юриста по телефону, а после смерти мужа переехала к сыну.

1 апреля 2023 года, как утверждает Асанова, бывший возлюбленный напал на нее и сломал ей кисть. В больнице ей поставили диагноз — перелом четвертой пястной кости левой кисти руки. Опасаясь за свою жизнь и ребенка, женщина ушла от сожителя, одной рукой собрав вещи и сына. Карина отметила, что, не услышав извинений за травму, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Но виновным мужчину не признали до сих пор. По словам пострадавшей, следствие затягивается, уже было проведено шесть судебно-медицинских экспертиз, а сам подозреваемый отказывается от обвинений. Более того, женщина подчеркивает, что экс-сожитель пытается отобрать у нее ребенка через суд. Портал «Страсти» выяснил все подробности истории Карины.

— Карина, вы рассказали, что ваш бывший сожитель сломал вам кисть. Это был единственный эпизод насилия с его стороны по отношению к вам? Сколько длились ваши отношения?

— Отношения длились 8 лет, мы жили вдвоем, без родителей, но его мать относилась ко мне всегда негативно и агрессивно, звонила по телефону, обзывала и унижала. Бывший физическое насилие применял при ссорах, были синяки. Один раз в 2016 году, когда мы ездили в Австрию, в Зельден, в отеле (гостевом доме) засорилась труба в ванной, хозяйка к нам пришла ругаться. Из-за этого он очень разозлился и пнул меня ногой в спину, сломал остистый отросток на позвоночнике. Мы поехали к местному травматологу, который поставил мне капельницу. Чтобы его не забрали в Австрии в полицию, сказала, как будто я упала, хотя по травме было понятно, что от падения такого не бывает.

— Когда он стал проявлять агрессию? Какие были причины?

— Он вел себя властно и агрессию проявлял в моменты, когда что-то шло не так, как он хочет, в агрессии он теряет контроль над словами и действиями.

— Что происходило в тот день, когда он сломал вам кисть – можете описать подробнее?

— Ситуация, которая произошла 1 апреля 2023 года — это уже результат всего негатива, который на меня шел с его стороны и его матери с рождения сына. На ранней стадии в 1 триместре беременности я перенесла covid 19 с поражением легких, в тот момент болели все. Мой бывший, его мать и отец лежали по больницам. Его отец хорошо относился к мне, хотел внуков, но он, к сожалению, не выжил после этой болезни… О моей беременности узнал в больнице.

С поздних сроков беременности с нами стала проживать его мать и проявлять ко мне неприязнь, агрессию, кричала, что я подставила п….. и накачала живот, после рождения ребёнка кидалась на меня, хватала за волосы, проклинала и говорила, что у меня судьба такая же, как у мамы (она вырастила меня без отца). Естественно и настраивала против меня своего сына. В апреле 2022 года, когда его мать на меня кинулась с кулаками и дергала за волосы, я уезжала с ребенком к тете на пару дней. Вернулась с тем уговором, что бывший решит вопрос раздельного проживания от его матери. Но он так и не решался. Дошло до того, что в свой день рождения мой экс-сожитель, когда я готовила кушать, назвал меня жирной свиньей, плюнул в лицо, сказал, что живет со мной только из-за ребенка и уехал в неизвестном направлении.

Под Новый 2023 год он избил меня тапками по голове из-за того, что я указала, по его мнению, не тот цвет глаз ребенку в альбоме.

1 апреля 2023 года между нами произошла ссора, он, как и всегда, распускал руки, кинулся на ребенка с криком: «Зачем ты родился?!» Хотел его швырнуть из коляски, его мама встала между нами и держала меня за запястья. Он замахнулся и стукнул меня зимним ботинком ребенка по левой кисти руки. Рука сразу онемела, я поняла, что у меня перелом и вызвала скорую помощь. Отмечу, что в крайнем заключении судебно-медицинской экспертизы ботинок с твердой резиновой подошвой не посчитали за предмет, которым можно нанести травму, хотя в первых двух заключениях судебно-медицинских экспертиз совершенно четко было указано, что перелом произошел от удара твердым тупым предметом, во второй экспертизе указано, что перелом от удара детским зимним ботинком не исключается.

Бывший сделал вид будто ничего не произошло, сразу ушел в другой дом, его мать вместо сглаживания конфликта и оказания мне первой помощи молилась во дворе со словами: «Хоть бы у тебя был перелом, чтобы это все закончилось». Наверное, имелась ввиду наша совместная жизнь с ее сыном и ребенком. «Тебя надо отправить в твой грязный Саратов», - кричала она. Также добавляла сыну: «Брось ее, тебе еще родят».