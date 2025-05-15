«До сих пор пишет: «Ты украла у меня ребенка»: россиянка судится за сына с экс-сожителем, сломавшим ей кисть
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Профессиональный юрист Карина Асанова переехала в Москву из Саратовской области после окончания вуза, чтобы строить в столице карьеру и личную жизнь. В попытке обрести семейное счастье россиянка познакомилась с мужчиной, в отношениях с которым, по ее словам, на протяжении восьми лет периодически сталкивалась с агрессией и унижениями, и часто причиной такого поведения было негативное отношение к ней со стороны его матери. Асанова рассказала, что семь лет она жила отдельно в Тульской области с супругом, но звонила и оскорбляла юриста по телефону, а после смерти мужа переехала к сыну.
1 апреля 2023 года, как утверждает Асанова, бывший возлюбленный напал на нее и сломал ей кисть. В больнице ей поставили диагноз — перелом четвертой пястной кости левой кисти руки. Опасаясь за свою жизнь и ребенка, женщина ушла от сожителя, одной рукой собрав вещи и сына. Карина отметила, что, не услышав извинений за травму, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Но виновным мужчину не признали до сих пор. По словам пострадавшей, следствие затягивается, уже было проведено шесть судебно-медицинских экспертиз, а сам подозреваемый отказывается от обвинений. Более того, женщина подчеркивает, что экс-сожитель пытается отобрать у нее ребенка через суд. Портал «Страсти» выяснил все подробности истории Карины.
— Карина, вы рассказали, что ваш бывший сожитель сломал вам кисть. Это был единственный эпизод насилия с его стороны по отношению к вам? Сколько длились ваши отношения?
— Отношения длились 8 лет, мы жили вдвоем, без родителей, но его мать относилась ко мне всегда негативно и агрессивно, звонила по телефону, обзывала и унижала. Бывший физическое насилие применял при ссорах, были синяки. Один раз в 2016 году, когда мы ездили в Австрию, в Зельден, в отеле (гостевом доме) засорилась труба в ванной, хозяйка к нам пришла ругаться. Из-за этого он очень разозлился и пнул меня ногой в спину, сломал остистый отросток на позвоночнике. Мы поехали к местному травматологу, который поставил мне капельницу. Чтобы его не забрали в Австрии в полицию, сказала, как будто я упала, хотя по травме было понятно, что от падения такого не бывает.
— Когда он стал проявлять агрессию? Какие были причины?
— Он вел себя властно и агрессию проявлял в моменты, когда что-то шло не так, как он хочет, в агрессии он теряет контроль над словами и действиями.
— Что происходило в тот день, когда он сломал вам кисть – можете описать подробнее?
— Ситуация, которая произошла 1 апреля 2023 года — это уже результат всего негатива, который на меня шел с его стороны и его матери с рождения сына. На ранней стадии в 1 триместре беременности я перенесла covid 19 с поражением легких, в тот момент болели все. Мой бывший, его мать и отец лежали по больницам. Его отец хорошо относился к мне, хотел внуков, но он, к сожалению, не выжил после этой болезни… О моей беременности узнал в больнице.
С поздних сроков беременности с нами стала проживать его мать и проявлять ко мне неприязнь, агрессию, кричала, что я подставила п….. и накачала живот, после рождения ребёнка кидалась на меня, хватала за волосы, проклинала и говорила, что у меня судьба такая же, как у мамы (она вырастила меня без отца). Естественно и настраивала против меня своего сына. В апреле 2022 года, когда его мать на меня кинулась с кулаками и дергала за волосы, я уезжала с ребенком к тете на пару дней. Вернулась с тем уговором, что бывший решит вопрос раздельного проживания от его матери. Но он так и не решался. Дошло до того, что в свой день рождения мой экс-сожитель, когда я готовила кушать, назвал меня жирной свиньей, плюнул в лицо, сказал, что живет со мной только из-за ребенка и уехал в неизвестном направлении.
Под Новый 2023 год он избил меня тапками по голове из-за того, что я указала, по его мнению, не тот цвет глаз ребенку в альбоме.
1 апреля 2023 года между нами произошла ссора, он, как и всегда, распускал руки, кинулся на ребенка с криком: «Зачем ты родился?!» Хотел его швырнуть из коляски, его мама встала между нами и держала меня за запястья. Он замахнулся и стукнул меня зимним ботинком ребенка по левой кисти руки. Рука сразу онемела, я поняла, что у меня перелом и вызвала скорую помощь. Отмечу, что в крайнем заключении судебно-медицинской экспертизы ботинок с твердой резиновой подошвой не посчитали за предмет, которым можно нанести травму, хотя в первых двух заключениях судебно-медицинских экспертиз совершенно четко было указано, что перелом произошел от удара твердым тупым предметом, во второй экспертизе указано, что перелом от удара детским зимним ботинком не исключается.
Бывший сделал вид будто ничего не произошло, сразу ушел в другой дом, его мать вместо сглаживания конфликта и оказания мне первой помощи молилась во дворе со словами: «Хоть бы у тебя был перелом, чтобы это все закончилось». Наверное, имелась ввиду наша совместная жизнь с ее сыном и ребенком. «Тебя надо отправить в твой грязный Саратов», - кричала она. Также добавляла сыну: «Брось ее, тебе еще родят».
— Какой диагноз вам поставили в больнице?
— В больнице мне сделали снимок, поставили перелом четвертой пястной кости левой кисти руки. 4 апреля 2023 года, опасаясь за свою жизнь и здоровье ребенка, я собрала вещи и уехала, пока бывший с его матерью отсутствовали.
— После случившегося он поехал к вашей маме? У них были теплые отношения?
— К моей маме у него всегда было негативное отношение, против нее его настраивала также его мать. Поехал он в Саратовскую область в сентябре 2023 года не извиняться и договариваться, а потому что думал, что там ребенок живет без меня. Смеялся моей маме в лицо, что нет никакой сломанной руки, что я обманываю, в общем, проявлял сплошное неуважение и хамство. Видимо, был уверен в своей безнаказанности в совершенном преступлении. К тому времени мы уже переехали в квартиру, которую я купила для нас с сыном 18 мая 2023 года будучи с гипсом на руке. 15 сентября 2023 года в отношении моего бывшего было возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
— Сразу ли вы обратились в полицию и было возбуждено уголовное дело?
— В полицию я обратилась 3 июня 2023 года, когда поняла, что у него нет осознания произошедшего, что он не собирается извиняться. Он обзывал меня «бабкой у разбитого корыта». Далее была проведена СМЭ (судебно-медицинская экспертиза – прим. «Страсти»), в ходе которой было установлено, что перелом произошел в результате удара тупым предметом, а это средняя тяжесть причинения вреда здоровью.
— Были ли свидетели проявления агрессии сожителя по отношению к вам?
— Очевидцем произошедшего 1 апреля 2023 года была его мать. После того, как мне сделали снимок, я отправила его моим родственникам, потому что боялась, что снимки могут потеряться.
— Бывший до сих пор отрицает, что нанес вам травму? Какая у него версия?
— Бывший сожитель до сих пор отрицает нанесение мне травмы, но все его версии получения травмы в экспертных заключениях исключаются, он находится в статусе подозреваемого. По делу была проведена шестая по счету судебно-медицинская экспертиза, в пятой по счету экспертизе следствие по неизвестным причинам не передало ботинок, которым непосредственно наносился удар, в шестой выдвинута абсолютно ничем не обоснованная версия кручения. По факту нарушения моих прав как потерпевшей и противоречивых необоснованных выводов последней судебно-медицинской экспертизы мною направлено обращение в Генеральную прокуратуру, в Государственную думу депутату Горячевой К.А., МВД.
— Ваш ребенок близок с отцом? Участвовал ли он в его воспитании? Почему хочет отнять его у вас?
— Ребенку уже 3 годика, содержать, оплачивать его занятия бывший желания не имеет. По определению суда оплачивает только временные алименты. Забрать сына хочет из мести мне, до сих пор пишет: «Ты украла у меня ребенка». Несмотря на то, что я мать, которая выносила и родила, сбежала от него с травмой, спасая себя и ребенка.
— Считаете ли вы, что бывший может быть опасен для ребенка?
— Я считаю, что он может быть опасен для ребенка, потому что в его поведении отмечаются вспышки неконтролируемой агрессии, для маленького ребенка такое поведение отца может быть физически опасным ввиду малолетнего возраста и беззащитности. Пройдены две экспертизы в известном институте психиатрии, до настоящего времени ни одно в полном объеме не поступило в материалы судебного дела.
— Почему два года тянется ваше дело, что говорят юристы?
— Я бы сама хотела знать ответ, по какой причине тянуться как следствие, так и определение места жительства ребенка. Ввиду того что все версии получения моей травмы подозреваемого исключаются, очевидно, что он виновен в совершенном преступлении. Как и очевидно то, что малолетний ребенок должен жить с матерью, которая обеспечила его всем необходимым для жизни. Опека по месту жительства отца и по месту жительства матери дала заключения в пользу меня - матери.
— Есть ли вероятность, что ребенка могут оставить с отцом, а не с вами?
— Малолетний ребенок только в исключительных случаях может быть разлучен с матерью, учитывая все обстоятельства и малолетний возраст ребенка, считаю, что определение его к отцу в таком раннем возрасте исключено.
— На данный момент чего вы пытаетесь добиться? Какой самый благоприятный для вас исход в суде?
— В идеале, конечно, я хотела бы, чтобы бывший сожитель извинился и загладил свою вину, отказался от иска по определению местожительства маленького ребенка с ним и был определен порядок общения. Но ввиду того, что он извиняться не собирается и гнет свою линию, пытается доказать суду, что мама не исполняет родительские обязанности (как юрист, я понимаю, что он имеет цель лишить меня родительских прав), он должен быть привлечен к ответственности за причиненную мне травму по закону. Пытаюсь добиться, чтобы закончился суд по определению места жительства и ребенка оставили со мной, чтобы сын мог спокойно посещать детский садик, не опасаясь конфликтов со стороны отца, чтобы отец ребенка не собирал негативные справки, пользуясь своими связями в образовании. А основания для опасений сбора негатива через связи в образовании имеются, весной 2024 года он уже являлся в детский сад в Московской области, где воспитатели, зная, что между родителями конфликт и идет суд, выдали отцу негативную характеристику на ребенка. По факту выдачи данной характеристики я направляла обращение в Министерство образования Московской области и губернатору, воспитателей, выдавших характеристику, привлеки к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Данную характеристику он использовал в суде, чтобы назначить маленькому ребенку до 3 лет психиатрическую экспертизу, которую маленьким детям не назначают ввиду того, что, во-первых, в данном возрасте идет формирование высших психических функций, во-вторых, отсутствует методика диагностики по маленьким детям. То есть человек готов признать своего же ребенка психически больным ради того, чтобы его забрать. В случае если в отношении моего ребенка будет продолжаться выдача негативных справок для отца, я буду вынуждена говорить о данных учреждениях публично, а также о лицах возможно причастных к этому.
Дело Карины Асановой находится на контроле у депутата Госдумы Ксении Горячевой. Она отметила, что в историях, связанных с домашним насилием, часто встречается затягивание расследования.
К сожалению, в делах, связанных с домашним насилием, мы часто сталкиваемся с затягиванием расследования, спорами вокруг экспертиз и необходимостью пострадавшим самим добиваться реакции. Это еще раз показывает, насколько стране нужен закон о домашнем насилии — с четкими механизмами защиты, реагирования и оценки подобных случаев. Я направила запросы в Следственный департамент МВД России с просьбой обратить внимание на дело Карины Асановой и взять его на контроль. Надеюсь на объективное рассмотрение и справедливое решение.
Ксения Горячева
Депутат Госдумы
Также историю московского юриста прокомментировала правозащитница Светлана Грачева, которая сама прошла через суды с бывшим мужем, избивавшим ее в браке, и добилась обвинительного приговора.
Данной историей уже занимаемся, я была вынуждена обратиться к депутату Государственной Думы Российской Федерации Ксении Александровне Горячевой. Будут направлены депутатские запросы и в Министерство Здравоохранения РФ, в правоохранительные органы и в органы Прокуратуры РФ. Не сомневаюсь, что по итогу причинитель вреда здоровью понесет соответствующее наказание. Никто от ответственности за свои противоправные действия не уйдет.
Светлана Грачева
Правозащитница
Криминалист Михаил Игнатов отметил, что в деле происходит «полный беспредел». По его словам, его должны были рассмотреть довольно быстро, так как нет никаких усложняющих обстоятельств.
Давно бы уже надо было поставить точку в этом деле, отдать материалы в суд, и пусть бы там решали, как все произошло и как наказать человека. Шесть экспертиз по простейшему делу. Я понимаю, если бы там все тело было бы изуродовано, но здесь единственная травма. Достаточно было сделать одну экспертизу с участием эксперта, который имеет опыт, медицинское образование. Я считаю, что любым предметом можно нанести травму. Даже газеткой можно выбить глаз, допустим. Ботинок имеет определенный вес, жесткость. И если его запустить с хорошей силой, то он может причинить серьезную травму.
Михаил Игнатов
Криминалист
Портал «Страсти» предоставил материалы дела Карины независимому врачу, судебно-медицинскому эксперту Виктору Козылбаеву. Он изучил все проведенные экспертизы и вынес свое заключение.
«В данном деле были назначены шесть судебно-медицинских экспертиз, где выводы экспертов отличались диаметрально противоположно друг от друга. Казалось бы, простой перелом четвертой пястной кости, условия, при которых возникают переломы костей кисти, самые разнообразные: удары различными тупыми твердыми предметами по расправленной и не расправленной кисти; соударения кисти о таковые предметы и др.. Происхождение переломов пястных костей может быть связано с прямым – локальным ударным воздействием тупых предметов, и непрямым механизмом – соударением кистей о таковые предметы. В данном случае имеет место быть перелом диафиза четвертой пястной кости.
Проблема изучения механизма формирования и морфологических особенностей переломов костей скелета постоянно привлекает внимание исследователей – судебных медиков и травматологов. При детальном исследовании зарождения трещины (перелома) и всех особенностей обстоятельств дела получения травмы можно высказаться, что, вероятнее всего, потерпевшая получила перелом в результате ударного локального травматического воздействия в область четвертой пястной кости при условии фиксации нижнего конца пястной кости и верхнего основной фаланги 4 пальца. Травматическое воздействие могло быть причинено детским зимним ботинком с литой резиновой твердой подошвой в область четвертой пястной кости.
Стоит отметить, что при ударном взаимодействии какой-либо части резиновой подошвы ботинка с кистью потерпевшей, происходит уплотнение высокоэластичного искусственного материала и в момент травматического воздействия поверхность резины становится плотной и не эластичной. Данный факт некоторыми судебно-медицинскими экспертами при проведении судебно-медицинских экспертиз не учитывался, более того, данный ботинок не был представлен на обозрение экспертам. При проведении судебно-медицинских экспертиз экспертами не был проведен анализ и не было полной реконструкции происшествия с более детальными данными для исключения других событий – это привело к таким противоречивым выводам.
Некоторые судебно-медицинские экспертизы в рамках одного дела необходимо исключить. Провести ситуационную экспертизу с изучением материалов дела, обязательно представить на обозрение экспертам детский ботинок с резиновой литой подошвой, при этом в ходе экспертизы провести проверку возможности или невозможности каждой версии исходя из сложившейся в момент совершения преступления ситуации и вариантов ее развития», - заявил эксперт.