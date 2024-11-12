«В моей жизни уже была группа»: экс-участница Reflex Малахова рассказала, хочет ли она стать продюсером

Певица Женя Малахова покинула группу Reflex в 2011 году. С тех пор она перестала выступать в составе легендарной группы, однако позже занялась сольным проектом. Сайт «Страсти» взял интервью у исполнительницы и узнал, не хотела бы она создать свое музыкальное объединение или, может быть, вернуться.

По словам Малаховой, в ее жизни уже была группа. Шесть лет, проведенные в Reflex, она назвала прекрасными и очень интересными. Группа до сих пор является одной из лучших на сцене. Но именно поэтому певица решила покинуть ее, чтобы продолжать развиваться и становиться еще лучше. Возвращаться к уже пройденному этапу или создавать свое объединение артистка не намерена.

«В моей жизни уже была группа, и это были прекрасные шесть лет жизни, очень интересные. Одна из самых крутых групп России, красивых, музыкальных. Но именно поэтому в свое время я поступила в театральный, в ВГИК, точнее в киновуз, ушла в актерство, потому что нужно всегда понимать, что ты должен двигаться вперед. И моя история была закрыта с глубоким уважением к группе Reflex. Сегодня я двигаюсь дальше, и это самое интересное», – рассказала звезда.

Полное интервью о возвращении Жени Малаховой на сцену, жизни, детях и кино можно прочитать здесь.