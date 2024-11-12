«Потому что не было тебя»: певица Женя Малахова вернулась на сцену и рассказала о жизни, детях и кино

До происшествия в Ницце, где вас обокрали, с вами происходили подобные ситуации в России или за рубежом?

Слава Богу, каких-то таких больших краж не было. По мелочи: где-то у меня вытащили iPhone, где-то меня пытались обокрасть. Я очень чувствую, когда ко мне подходят люди и нарушают мое пространство. Так было в одном из торговых центров. Поэтому я сразу же позвала к себе охранника и, соответственно, подозрительные люди от меня отошли. Однажды в детстве помню, как за мной бежал мужик. Это была смешная история. У меня было очень-очень много соток, такие 100 рублевые купюры, и мы с подружкой смеялись, типа у нас, извините за выражение, «котлета денег». И дальше я увидела человека, который за мной бежал всю дорогу. За нами туда подъехала машина с водителем. Мы сели, и он практически открыл дверь автомобиля. Ну, предполагаю, что хотел эту «котлету» заполучить. Но все закончилось, хорошо. Также у меня как-то украли Instagram* (признан запрещенным на территории РФ), я не стала его восстанавливать по причине того, что мне было так противно, что кто-то в нем копался.

Вы много путешествуете по миру, поэтому такой вопрос в дополнении к тому, что выше: где, на ваш взгляд, безопаснее - в России или за рубежом?

Я очень люблю нашу страну и считаю, что все максимально сделано для того, чтобы как можно меньше было происшествий. Знаете, я живу вроде бы и в центре, но и не совсем, и чувствую себя в безопасности, вне зависимости от того, во сколько я выхожу.

Ваш брат проживает в США, а мама на Кипре. Возникало ли у вас желание перебраться за границу?

Мне никуда не хочется переезжать. Здесь моя работа, моя семья, мои дети.

Вы получили высшее юридическое образование. Приходилось ли задействовать знания из института в обычной жизни или при построении карьеры?

Знаете, мне кажется, что главное, чему нужно было научиться, это правильно подписывать договоры. Но, признаюсь, на лекциях я сидела исправно, поступила сама, но не всегда умею читать договоры. Слава богу, есть кто-то, кто делает это за меня.

Мы увидели у вас в социальных сетях историю про испорченный отпуск. Что произошло? Ситуация с паспортом Павлы по-прежнему осталась нерешенной?

Я буду, наверное, уже в глубокой старости понимать, для чего и почему. Это действительно был испорченный отпуск с точки зрения того, что мне было очень плохо морально без своего ребенка. Павле было всего два месяца, когда мне пришлось уехать без нее. Хотя я на самом деле очень много сделала из этого всяких выводов. Я стала совершенно по-другому относиться к людям, которым приходится разлучается со своими детьми. Паспорт, кстати, так никто не нашел. Он просто как будто провалился, причем была проделана такая огромная работа, столько разных людей было задействовано. И сами люди, которые как бы непосредственно потеряли паспорт или имели какое-то отношение к тем людям, которые потеряли паспорт, разводили руками. Но, видимо, для чего-то ребенку нужно было остаться дома в Москве с моими бабушками.

Почему вы решили вернуться на сцену?

Я очень объективный человек и знаю, что музыка — это мое, что у меня это очень круто получается. Все мое окружение никогда не понимало, почему вообще я так долго до этого шла. Но, наверное, причиной тому было то, что надо было оказаться в нужное время, в нужном месте, с нужной командой. Сейчас я чувствую за собой огромную поддержку людей, которые поверили в меня. И я очень надеюсь, что я их не разочарую и не разочарую своих слушателей.

Планируется сольный проект или вы подумываете над созданием своей группы, как Reflex? Нет ли у вас продюсерских амбиций?

В моей жизни уже была группа, и это были прекрасные шесть лет жизни, очень интересные. Одна из самых крутых групп России, красивых, музыкальных. Но именно поэтому в свое время я поступила в театральный, в ВГИК, точнее в киновуз, ушла в актерство, потому что нужно всегда понимать, что ты должен двигаться вперед. И моя история была закрыта с глубоким уважением к группе Reflex. Сегодня я двигаюсь дальше, и это самое интересное.

Поддерживаете ли отношения с бывшими коллегами из группы?

Я в хороших отношениях с группой Reflex. Я вообще очень неконфликтный человек, и мне кажется, что прозвище «другоманка» ко мне прицепилось не просто так. Я не люблю расходиться с людьми плохо, и мне самой очень неприятно от этого состояния, если вдруг так получается по моей или не по моей вине.

Если ли у вас в планах дуэт с кем-нибудь из российской эстрады или молодых артистов?

Пока в планах у меня не стоит никаких дуэтов, но стоят очень интересные песни. Я думаю, что слушателей я очень удивлю. Так что пусть следят за моими социальными сетями.

Планируются ли гастрольные туры?

Совсем недавно я была в Якутии с концертом. И знаете, я поняла, что я очень соскучилась именно по сцене. Это был такой кайф, когда люди реагировали на твои песни, произошел такой обмен энергией. Я очень по этому скучала.

Какая песня самая дорогая вашему сердцу? Из своих или вообще

Невозможно, наверное, ответить и выбрать что-то самое-самое любимое, потому что каждый трек ты проживаешь. Наверное, такой отправной точкой и моим таким действительно звездным и любимым треком является песня «Мама». Мне до сих пор приятно, что очень многие подходят ко мне и узнают по этому треку. Причем иногда это люди чуть ли не младше меня. Поэтому, наверное, трек «Мама», который написал Витя Дробыш, является моим самым любимым.

Как относитесь к ремейкам в музыке? Вам хотелось бы перепеть чей-нибудь хит?

Именно сейчас, как раз уже вышел ремейк песни группы Reflex «Потому что не было тебя». Я считаю, что необходимо переснимать классику, перепевать классику, чтобы современное поколение не забыло действительно классные фильмы, классные книги, хорошую качественную музыку.

Что вам ближе по ощущениям – сцена или кино?

Я не могу сказать, что мне ближе кино или музыка, потому что и то и другое питает меня. Наверное, все связано с тем, что в свое время, когда я была совсем маленькая, я попала в детский музыкальный театр юного актера. И, соответственно, там было музыкально-театральное направление. И поэтому мне все нравится одновременно. Хотя, конечно же, усидеть на двух стульях очень тяжело. Но я думаю, что сама вселенная выберет, какой мой путь главный.

Вы сыграли с мужем свадьбу в ресторане быстрого питания. Почему вы выбрали именно такое место, а не пышный банкетный зал?

Нет, у нас не было там свадьбы. Мы просто оказались в том месте, когда ехали на сам праздник из ЗАГСа. Мы были такие голодные, что решили закупиться в одной из точек питания. Нас там подловили и сфотографировали.

Не мешало ли вам творчество в устройстве личной жизни?

Мой муж не знал моих песен. Потом он сказал, когда я ему показала, что какую-то одну, вроде, слышал. Фильмы мои тоже не смотрел. Мало того, мне кажется, что он до сих пор не знает, что я снималась в половине моих фильмов. Поэтому нет, мне не мешало творчество в личной жизни. Наоборот, это ценно, когда человек любит не какой-то фасад, а именно тебя.

Ваши фото в соцсетях производят фурор! Есть ли у вас советы для наших подписчиц, как оставаться в такой прекрасной форме после рождения второго ребёнка?

На самом деле самое главное, и раньше я это говорила, спорт. Спорт, безусловно, помогает вернуть качество тела. К сожалению, не могу сейчас себе позволить заниматься спортом, потому что у меня просто физически нет на это времени. Но главный совет, который я бы дала подписчикам — это все-таки знать меру. Можно все, только надо знать, когда ты это ешь, когда ты наслаждаешься, а когда ты наносишь вред своему организму.

Как вы относитесь к пластике? Хотели бы что-нибудь с её помощью изменить в своей внешности, как другие звезды?

Я категорически против пластики для себя. Потому что я актриса и считаю, что у меня должна быть та внешность, которая подходит моему возрасту для того, чтобы сниматься в кино.

Присутствуют ли в вашей жизни вредные привычки? Если да, то как боретесь с ними?

Я очень люблю поесть. Вредная еда в моей жизни присутствует. Не люблю ограничения.

В одном из интервью вы рассказывали, что незнакомые люди желают смерти вам и вашему ребенку. Как справляетесь с таким хейтом? Не приходилось обращаться за помощью в полицию?

Я не слушаю чужих людей. Они мне не интересны

Что для вас страсть?

Страсть для меня это что-то, что отнимает все твои мысли целиком и полностью. Я вообще человек очень страстный, поэтому всегда нахожу какие-то вещи, которые меня очень занимают.