«В квартиру залезла»: солисты группы «Иванушки International» о сумасшедших поступках фанаток

Участники популярной группы «Иванушки International» рассказали о том, как их преследовали фанатки. По словам артистов, на их лестничной площадке буквально жили по 20 девушек, а люди приходили в их подъезды как на экскурсию. Иногда это было даже опасно. Корреспондент сайта «Страсти» побывал на пресс-показе фильма «Тур с Иванушками» и пообщался со звездами.

Уже много лет солисты коллектива являются предметом обожания для многих поклонниц абсолютно разного возраста. Оказалось, что среди них были очень настырные дамы.

«Была история, когда девочка слезала с крыши с помощью троса или каната. В квартиру залезла», – поделился певец Кирилл Туриченко.

По словам Андрея Григорьева-Апполонова, любовь поклонниц была «безграничная, безрассудная и умопомрачительная». Она и сейчас есть, новые фанатки появились вместе с приходом молодого солиста Туриченко. При этом звезды признаются, что не чувствовали каких-то негативных эмоций.

«К примеру, я открываю дверь своей квартиры, а на лестничной клетке 20 девчонок. И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня: банды, касты, самые крутые на моей лестничной клетке. В подъезд даже не зайдешь, если ты из другого города», – пояснил Андрей.

Певец признается, что в конце 90-х у него в подъезде были даже экскурсии.

«Ребята приезжали, классы школьные из Тюмени и Воронежа – у них были Красная площадь, Оружейная палата и квартира «Рыжего» Апполонова», – поделился артист.

А вот Кирилл Андреев признался, что все это обошло его стороной.

«Меня никто не узнавал», – с улыбкой сказал певец.

Коллеги отметили, что завидовали Кириллу. Тогда как «Рыжий» даже не мог вызвать такси.

«Я стою, а рядом со мной 50 девчонок», – вспомнил певец.