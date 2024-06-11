«Был кошмар»: солист группы «Иванушки International» Григорьев-Апполонов рассказал, как фанатки угрожали жене

В Москве проходит пресс-показе фильма «Тур с Иванушками». На мероприятии побывал корреспондент сайта «Страсти», который узнал, что солисту музыкальной группы поступали угрозы. Точнее не самому Григорьеву-Апполонову, а его супруге. Фанатки угрожали расправиться с женой популярного исполнителя.

По словам солиста, девушки сыпали угрозами в адрес не только его супруги, но и вторых половинок его коллег. В подтверждение сказанному Григорьев-Апполонов привел следующую историю.

«Был реально кошмар. Маша (супруга солиста — Прим. Ред. «Страсти») звонит и говорит, что к ней в дверь ломятся и стучатся девчонки, с криками: "мы тебя зарежем, убьем". А просил ее вызвать полицию», — рассказал Андрей во время беседы с журналистами.