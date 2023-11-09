В каких случаях интимная пластика для мужчин не прихоть, а необходимость

Мужчины тоже делают интимную пластику, и не во всех случаях речь идет об увеличении, утолщении или изменении формы полового члена. Портал «Страсти» поговорил с пластическим хирургом Евгением Лешуновым о том, с какими еще запросами мужчины входят в кабинет к врачу.

По словам специалиста, один из его пациентов – вчерашний студент, Влад – столкнулся с гормональными нарушениями в период пубертата, что привело к образованию локальных жировых отложений в области грудных желез. Из-за этого парень испытывал стеснение, мог носить только свободную одежду.

«Гинекомастия при которой молочные железы, а вслед за ними и сама грудь у мужчин увеличиваются — довольно распространенное явление. Однако такое состояние крайне опасно, так как может стать предпосылкой для развития онкологии. Наряду с истинной, выделяют также ложную гинекомастию — когда грудь увеличивается из-за ожирения. Бывают и смешанные варианты. Чаще всего для решения проблемы обращаются молодые мужчины, а также бодибилдеры, у которых из-за приема стероидов железы увеличиваются и становятся болезненными», — поясняет пластический хирург Евгений Лешунов.

Лешунов поясняет, что после пластики груди Влад стал значительно увереннее себя чувствовать – сменил гардероб, расправил плечи. Так что в данном случае вмешательство хирурга напрямую повлияло на самооценку парня.

Бывают ситуации, когда к пластическому хирургу приходят с проблемой посерьезнее – например, с эректильной дисфункций. С ней столкнулся другой пациент Лешунова 35-летний Вячеслав.

«Пациенту были выполнены манипуляции, направленные на восстановление кровообращения и улучшения качества эрекции. Результат — проблема сошла на нет, качество эрекции и сексуальной жизни мужчины улучшилось», — подчеркивает пластический хирург.

Однако далеко не во всех случаях хирург берется за выполнение пожеланий пациента.