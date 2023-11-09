В каких случаях интимная пластика для мужчин не прихоть, а необходимость
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Мужчины тоже делают интимную пластику, и не во всех случаях речь идет об увеличении, утолщении или изменении формы полового члена. Портал «Страсти» поговорил с пластическим хирургом Евгением Лешуновым о том, с какими еще запросами мужчины входят в кабинет к врачу.
По словам специалиста, один из его пациентов – вчерашний студент, Влад – столкнулся с гормональными нарушениями в период пубертата, что привело к образованию локальных жировых отложений в области грудных желез. Из-за этого парень испытывал стеснение, мог носить только свободную одежду.
«Гинекомастия при которой молочные железы, а вслед за ними и сама грудь у мужчин увеличиваются — довольно распространенное явление. Однако такое состояние крайне опасно, так как может стать предпосылкой для развития онкологии. Наряду с истинной, выделяют также ложную гинекомастию — когда грудь увеличивается из-за ожирения. Бывают и смешанные варианты. Чаще всего для решения проблемы обращаются молодые мужчины, а также бодибилдеры, у которых из-за приема стероидов железы увеличиваются и становятся болезненными», — поясняет пластический хирург Евгений Лешунов.
Лешунов поясняет, что после пластики груди Влад стал значительно увереннее себя чувствовать – сменил гардероб, расправил плечи. Так что в данном случае вмешательство хирурга напрямую повлияло на самооценку парня.
Бывают ситуации, когда к пластическому хирургу приходят с проблемой посерьезнее – например, с эректильной дисфункций. С ней столкнулся другой пациент Лешунова 35-летний Вячеслав.
«Пациенту были выполнены манипуляции, направленные на восстановление кровообращения и улучшения качества эрекции. Результат — проблема сошла на нет, качество эрекции и сексуальной жизни мужчины улучшилось», — подчеркивает пластический хирург.
Однако далеко не во всех случаях хирург берется за выполнение пожеланий пациента.
Самая частая причина отказа — нереалистичные ожидания. Например, удлинение полового члена на 5-10 см, чрезмерное утолщение, которое явно будет потом мешать мужчине в половой жизни. Также хирурги откажут в ситуации, когда пациент просит сделать что-то антифункциональное, допустим, какое-то искривление, полностью убрать чувствительность интимного органа.
Евгений Лешунов
Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине
О том, почему мужчины хотят изменить форму, длину и толщину полового члена, читайте в нашем материале.