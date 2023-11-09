Мужская интимная пластика: 7 историй пациентов, выполнивших процедуру
Пластический хирург Лешунов: что толкает мужчин на изменение своего достоинства.
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Интимная пластика сейчас — трендовое направление. Ее делали многие звезды: телеведущая Шерон Осборн, актриса Бренди Глэнвилл. Ежедневно в мире выполняются тысячи таких операций. Причем с подобным запросом приходят не только женщины, но и представители сильного пола. Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине Евгений Лешунов на примере реальных историй рассказал порталу «Страсти», что сподвигает мужчин на изменение своего достоинства.
Мужчины тоже делают пластику на груди
Но не такую, как вы подумали. Влад, вчерашний студент, столкнулся с гормональными нарушениями в период пубертата, рассказывает доктор. Они привели к тому, что у молодого человека образовались локальные жировые отложения в области грудных желез. Парень был вынужден носить исключительно оверсайс, испытывал смущение и трудности в личной жизни, что натолкнуло его на мысль обратиться за помощью к специалисту.
«Гинекомастия при которой молочные железы, а вслед за ними и сама грудь у мужчин увеличиваются — довольно распространенное явление. Однако такое состояние крайне опасно, так как может стать предпосылкой для развития онкологии. Наряду с истинной, выделяют также ложную гинекомастию — когда грудь увеличивается из-за ожирения. Бывают и смешанные варианты. Чаще всего для решения проблемы обращаются молодые мужчины, а также бодибилдеры, у которых из-за приема стероидов железы увеличиваются и становятся болезненными», — поясняет пластический хирург Евгений Лешунов.
Операция Влада началась с липосакции, в ходе которой через тонкие металлические трубки, или канюли, была устранена лишняя жировая ткань. Далее через небольшой разрез доктор удалил части железистой ткани и кожные излишки, а в финале ушил разрезы и установил дренаж.
В течение двух недель Влад восстановился, вернулся к обычной жизни, а спустя полтора месяца стал заниматься спортом. По словам Лешунова, пластика груди вернула парню уверенность в себе. Влад полностью сменил гардероб и расправил плечи. Одежда оверсайз оказалась ненужной, на ее место пришли футболки и обтягивающие торс рубашки, о которых ранее Влад мог только мечтать.
Толщина имеет значение
Именно она играет основную роль в гармонии интимных отношений пары. Следующий пациент Лешунова, решившийся на интимную пластику, – Юрий – испытал это на собственном опыте. Дело в том, что после родов диаметр влагалища его супруги несколько увеличился, из-за чего оба партнера перестали ощущать друг друга в полной мере. Изучая вопрос, мужчина узнал, что решить проблему можно при помощи увеличения толщины полового члена. Любимая женщина поддержала его, и Юрий записался на прием к пластическому хирургу.
«Пациенту была выполнена процедура утолщения полового члена. Это довольно популярный запрос. В случае Юрия был использован липофилинг. Манипуляция амбулаторная, она не требует реабилитации, мужчина покинул клинику в тот же день. Теперь в сексуальной жизни семьи начался новый, гармоничный и страстный этап», — рассказал пластический хирург.
Евгений Лешунов отметил, что нередко с такой просьбой обращаются мужчины, достигшие значительных высот во всех сферах жизни. К примеру, состоятельный предприниматель Михаил с детства имел «пунктик» по поводу размера своего детородного органа. И, когда все остальные желания были исполнены, решил разобраться и с ним.
«Пациенту под местной анестезией был введен препарат, и уже через 20 минут он получил результат, который часто представлял», — поведал хирург.
Эффект от процедуры временный, далее каждый мужчина сам решает, будет ли его возобновлять. Михаил, к примеру, не хочет возвращаться к прежним показателям.
Показать то, что скрыто
Мужчины с лишним весом нередко обращаются с запросом на пластику лобка, отмечает Лешунов. К примеру, член Олега практически полностью скрылся под избыточным количеством жира в этой области, что доставляло ему немалый дискомфорт — как эстетический, так и физический. Проблема лишнего веса у мужчины была с юности, и дело не в любви к сладкому, а в гормонах. Как итог — диагноз «синдром скрытого полового члена». Мириться с ним Олег не захотел.
Во время операции хирург удалил излишки жировой ткани, чтобы убрать дискомфорт и визуализировать длину органа. Реабилитация Олега заняла несколько недель, первое время были отеки. Окончательный результат сформировался через 3 месяца, а вместе с ним начала налаживаться и личная жизнь мужчины.
Всегда хотел больше
Интимная пластика позволяет увеличить не только толщину, но и длину полового члена. Обращаются с таким запросом чаще всего молодые мужчины. Пациент Лешунова Алексей в принципе был доволен своим телом — он с детства увлекался спортом, поэтому имеет фигуру атлета. Но эго просило немного больше. Узнав, что член можно сделать длиннее, он решил — это оно.
Алексей понимал, что операция по факту увеличивает длину полового органа визуально — за счет вывода скрытой части. Но все равно подсознательно теперь чувствует себя гораздо увереннее.
Привел к «европейскому» стандарту
По словам специалиста, жаловаться на размер детородного органа его пациенту Артуру не приходилось — достоинство было весьма внушительным. Однако, как отмечает Лешунов, чем больше половой член, тем сильнее он искривлен. Именно этот фактор доставлял Артуру немалые неудобства в интимной жизни. Он рассказывал врачу, что не может получить все грани удовольствия во время полового акта. Лешунов объяснил пациенту, что проблема решаема, однако после операции орган уменьшится в размерах. Взвесив все «за» и «против», Артур все же выбрал вмешательство.
«В процессе член пациента укоротился примерно на 1,5 см. Но при исходных данных 18 см в эрегированном состоянии такие перемены незначительны. Просто орган стал соответствовать среднему европейскому стандарту крупного полового члена. После восстановления жена мужчины не ощутила разницы, как рассказывал сам пациент, зато он смог полностью отдаться процессу», — сообщил пластический хирург Евгений Лешунов.
Самый главный страх мужчины
Вячеслав, еще один пациент пластического хирурга, столкнулся с эректильной дисфункцией в 35 лет. Как только она начала давать о себе знать, мужчина стал искать информацию о методах решения проблемы, поскольку мириться с ней не собирался. Через пару месяцев он узнал о современных практиках интимной пластики — использовании стволовых клеток, околоклеточных технологиях, аппаратных методах. Так Вячеслав добрался до кабинета Лешунова.
«Пациенту были выполнены манипуляции, направленные на восстановление кровообращения и улучшения качества эрекции. Результат — проблема сошла на нет, качество эрекции и сексуальной жизни мужчины улучшилось», — подчеркивает пластический хирург.
Евгений Лешунов также отметил, что перечисленные методы помогают и мужчинам в возрасте 40-45 лет с начальными изменениями гормонального уровня и сосудистого компонента. Главное — не откладывать проблему в долгий ящик, иначе со временем эректильная дисфункция будет только прогрессировать, перечеркнув одну из важнейших сфер жизни.
После интимной пластики у мужчин меняется самовосприятие. Они становятся более уверенными в себе, могут полностью раскрыться в сексе. Для многих новое состояние становится отправной точкой для счастливых изменений в личной жизни. А ведь она, как ни крути, основа благополучия во всех остальных сферах.
Евгений Лешунов
Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине
Но в некоторых случаях хирург не берется за выполнение пожеланий пациента. Самая частая причина отказа — нереалистичные ожидания. Например, удлинение полового члена на 5-10 см, чрезмерное утолщение, которое явно будет потом мешать мужчине в половой жизни. Также хирурги откажут в ситуации, когда пациент просит сделать что-то антифункциональное, допустим, какое-то искривление, полностью убрать чувствительность интимного органа, заключил специалист.