Мужская интимная пластика: 7 историй пациентов, выполнивших процедуру

Интимная пластика сейчас — трендовое направление. Ее делали многие звезды: телеведущая Шерон Осборн, актриса Бренди Глэнвилл. Ежедневно в мире выполняются тысячи таких операций. Причем с подобным запросом приходят не только женщины, но и представители сильного пола. Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине Евгений Лешунов на примере реальных историй рассказал порталу «Страсти», что сподвигает мужчин на изменение своего достоинства.

Мужчины тоже делают пластику на груди

Но не такую, как вы подумали. Влад, вчерашний студент, столкнулся с гормональными нарушениями в период пубертата, рассказывает доктор. Они привели к тому, что у молодого человека образовались локальные жировые отложения в области грудных желез. Парень был вынужден носить исключительно оверсайс, испытывал смущение и трудности в личной жизни, что натолкнуло его на мысль обратиться за помощью к специалисту.

«Гинекомастия при которой молочные железы, а вслед за ними и сама грудь у мужчин увеличиваются — довольно распространенное явление. Однако такое состояние крайне опасно, так как может стать предпосылкой для развития онкологии. Наряду с истинной, выделяют также ложную гинекомастию — когда грудь увеличивается из-за ожирения. Бывают и смешанные варианты. Чаще всего для решения проблемы обращаются молодые мужчины, а также бодибилдеры, у которых из-за приема стероидов железы увеличиваются и становятся болезненными», — поясняет пластический хирург Евгений Лешунов.

Операция Влада началась с липосакции, в ходе которой через тонкие металлические трубки, или канюли, была устранена лишняя жировая ткань. Далее через небольшой разрез доктор удалил части железистой ткани и кожные излишки, а в финале ушил разрезы и установил дренаж.

В течение двух недель Влад восстановился, вернулся к обычной жизни, а спустя полтора месяца стал заниматься спортом. По словам Лешунова, пластика груди вернула парню уверенность в себе. Влад полностью сменил гардероб и расправил плечи. Одежда оверсайз оказалась ненужной, на ее место пришли футболки и обтягивающие торс рубашки, о которых ранее Влад мог только мечтать.