В ИК-2 рассказали, как осужденная продала дом и наняла адвокатов с целью вернуть дочь

Осужденная, отбывающая наказание в женской исправительной колонии общего режима содержания №2 УФСИН России по Республике Мордовия, продала дом и наняла адвокатов, чтобы вернуть дочь. Она провела с ней в колонии три года, затем девочку перевели в детский дом на «передержку», но, к несчастью матери, удочерили.

Подробности истории привела начальник отряда в ИК-2 Мария Пономарева.

Обычно женщины в колонии отказываются от ребенка и не интересуются их жизнью – по достижении трех лет несовершеннолетних передают в дом ребенка. Но Пономаревой запомнилась одна осужденная, которая боролась за дочь до конца.

«Была такая осужденная, она уже освободилась. Сидела за разбойное нападение на собственного отца, 162 статья. Они группой напали на отца, хотели ограбить дом и убили его, и еще ранили маленького ребенка. Есть родственники, но те отказались от нее после совершенного преступления. На отца своего напали, так еще и убили. Она забеременела в СИЗО, а в колонию прибыла с ребенком. Она отбывала срок здесь вместе со своим ребенком, до трехлетнего возраста. Потом ей некуда было передать ребенка, и пришлось отдать в детский дом. Но она же не перестала быть матерью после этого. Она очень сильно переживала. Я помню, как мы не могли найти ребенка, делали кучу запросов вместе с социальной защитой и только через полгода нашли его в Щелково, девочку взяли под опеку. А данная осужденная очень много сил приложила… Есть такие осужденные, которые отдали своих детей и забывают про них. Потому что они дальше отбывают срок, у них тут совершенно другая жизнь. А эта нет! Она билась до конца! Очень переживала! Она освободилась в этом году, зимой, срок у нее был 8 лет. Ребенок же попал в очень хорошую семью, там обеспеченные люди. А дело еще в чем, будучи здесь, отбывая наказание, она продала свой большой дом, чтобы найти адвокатов, которые бы искали этого ребенка. Два адвоката работали, чтобы найти эту девочку. Ребенка она не вернула», - сообщила начальник отряда.

По ее словам, девочка уже называет опекуна мамой. Биологическая мать поддерживает с ребенком отношения, и ей не хочется забирать дочь из комфортных условий вникуда. «Девочка попала в хорошую, обеспеченную семью», - сказала собеседница.

Она отметила, что такое поведение нехарактерно для осужденных женщин. Многие поддерживают связь лишь для того, чтобы приносили передачи.

«Запомнилась тем, что она очень билась за этого ребенка, чтобы найти и дальше поддерживать связь. Это не характерно для наших девочек, у многих этого нет. Многим просто нужны посылки и передачи, а тут – она очень много усилий приложила, и мы, и она сама. Она все время узнавала, плюс адвокаты работали», - сказала Пономарева.

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