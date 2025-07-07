В Госдуме заинтересовались делом о смерти ребенка в роддоме в Набережных Челнах

В Госдуме заинтересовались делом жительницы Набережных Челнов Алены Васильевой, чья дочь умерла в роддоме. Об этом сообщил помощник вице-спикера Государственной Думы Бориса Чернышова Руслан Воронин.

«Алена Васильева обратилась ко мне, чтобы помочь разобраться в ее проблеме и привлечь подозреваемых лиц к уголовной ответственности. Как помощник вице-спикера Государственной Думы сделаю все возможное, что зависит от меня. Никто не должен уйти от ответственности», - сказал Воронин.

Он сообщил, что направлены запросы начальнику УМВД по Республике Татарстан, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру.

Как заявила правозащитница Светлана Грачева, юридическую помощь женщине окажет бесплатно Владимир Быстров. Он лично подаст жалобы и заявления в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру. Представитель потерпевшей постарается добиться возбуждения уголовного дела по статье о халатности. Возможно, речь пойдет о возобновлении закрытого уголовного дела или переквалификации.

Адвокат коллегии адвокатов «Гильдия Московских адвокатов «Бурделов и партнеры» сказал: «Будут приняты все необходимые меры для привлечения виновных лиц к реальной ответственности».

Напомним, Васильева родила дочь на сроке 39-40 недель в медицинском центре в Набережных Челнах, по ее словам, младенец был абсолютно здоров. Спустя время ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело, проведены четыре экспертизы. Однако дело закрыли за истечением срока давности. Историю женщины читайте в материале сайта «Страсти».