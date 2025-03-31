В Госдуме указали на нехватку кино про семью: это грозит проблемами в экономике

15 марта Правительство РФ утвердило стратегию демографического развития страны до 2036 года. В рамках ее реализации предлагается, в частности, формировать «репродуктивные установки населения на рождение детей и многодетность». Для этого, рассказала в беседе с сайтом "Страсти" депутат Государственной думы Нина Останина, стране нужны создание и популяризация произведений искусства, посвященных семье.

«Такое должно быть. Вместо этого мы вдруг получаем общественную дискуссию — запретить ли нам турецкие сериалы. А что смотреть? Ну вот нашим женщинам нравится смотреть на такую сказочную любовь. Конечно, нам нужны свои замечательные фильмы — и „Служебные романы“, и „Ирония судьбы“. Нам все нужно для того, чтобы это было интересно, симпатично, воспринимаемо, современно, стильно. Если честно, надоели уже все эти картинки о богатом олигархе, девушке-содержанке, собственно, на этом все и завершается. Отсутствие любви. Конечно, нужно другое. Первое — если мы говорим, что можем поднять демографию за счет многодетной семьи, то нужно эту многодетную семью и славить. Но делать это не через „Код ДНК“ на НТВ, а другим путем и тоже интересно. Современным языком о них рассказывать», — заявила парламентарий.

Нина Александровна отмечает также, что к этой теме нужен крайне грамотный и аккуратный подход:

«Если не перевелись у нас таланты — конечно, сделать это нескучно нужно. Потому что Ломоносовы рождаются чаще всего в таких семьях, не на Рублевке. Очень хотелось бы, чтобы были такого рода и литература, и фильмы. Понятно, портреты великих и богатых, называющих себя элитой — это хорошо. Но еще лучше было бы, чтобы время, которое переживается, оставалось в истории не только в портретах называющих себя великими политиками и государственными деятелями, о которых скоро забудут. А деньги истратятся, истратят те художники-портретисты, которые их написали. Очень хотелось бы, чтобы и мы тоже запечатлелись в истории. И наши художники бы оставили след, как в свое время великие деятели искусства. Поэтому у меня очень много вопросов», — подчеркнула она.

Отдельное же внимание Нина Александровна обращает на важность культуры как элемента государственного строительства — и указывает, что Россия, если вопросы демографии не будут должным образом подниматься и решаться, рискует заработать большие экономические проблемы.

«Пока у нас не сложилась единая государственная семейная политика. Пока у нас все общественное пространство не будет пронизано идеей Семьи, мне кажется, что ни о каком демографическом рывке мы не сможем говорить, какие бы меры материальной поддержки мы ни предлагали — хоть 100 тыс., хоть 200 тыс., хоть школьницы, хоть детский сад. Уже дошли до таких экзотических предложений. Мы вряд ли поменяем вот эту демографическую свою, так сказать, палитру, картинку. Неслучайно Президент сказал о культуре как о великом оружии, о том, что это наш союзник в борьбе за то, чтобы мы совершили демографический рывок. Я часто повторяю термин „специальная демографическая операция“, потому что я понимаю прекрасно, что мы экономического суверенитета достичь не сможем. Не смогут мигранты внести такой вклад в развитие нашей экономики, науки, как сделают это самородки, исконно русские люди, родившиеся здесь, на своей земле, и желающие процветания своей малой и большой родине, потому что вспоминает человек не родину вообще, не карту географическую, а то местечко, где он родился. Это место всегда придает силы. Мне очень нравится эта природная сила, которая всегда была свойственна нашим людям. Возьмите великого Шукшина, возьмите Репина. Возьмите великих ученых — Королев, Юрий Гагарин. Эти люди не на Рублевке родились и не приехали к нам из Узбекистана, Таджикистана. Это исконно русские люди, вот о них мы должны сегодня позаботиться для того, чтобы вдохновить их на новые подвиги. Чтобы наши молодые тоже следовали бы традициям остаться там, где они родились, создать семью, родить детей, дать образование этим детям», — заключила депутат.

Ранее в беседе с сайтом «Страсти» Останина предложила учить россиян основам семейной жизни с детского сада.