«Философия жизни»: в Госдуме предложили работать над демографией с детского сада

15 марта Правительство РФ утвердило стратегию демографического развития страны до 2036 года. В рамках ее реализации предлагается, в частности, формировать «репродуктивные установки населения на рождение детей и многодетность» и «готовить молодежь к созданию семьи в рамках образовательных программ». Воспитательные меры для этого, заявила в беседе с сайтом «Страсти» депутат Государственной думы Нина Останина, должны внедряться в том числе в детских садах.

«Стратегия основывается уже на плане реализации указа Президента, который был издан в Год Семьи в 2024 году. И одно из поручений правительству — организовать в школах преподавание предмета „семьеведение“. Внедрение этого курса было поддержано Президентом, было дано поручение правительству. Речь идет о том, чтобы эта государственная политика семейноцентричности, как сейчас говорят, начиналась в самой семье, продолжалась в детском саду, в школе, в вузе. Этим должна быть пронизана вся наша жизнь», — считает парламентарий.

Отдельно Нина Александровна отметила слова главы государства о том, что понятие «семья» должно стать «философией жизни» для россиян.

«В том числе Президент говорил о многодетной семье. Если это философия — она с рождения должна проходить через всю жизнь. Предмет — семьеведение, но сейчас в школах его назвали „моя семья“. Есть методические рекомендации, более чем в сорока регионах ведется преподавание предмета, но пока Минпросвещения издал только рекомендации. Но буквально завтра я буду представлять вместе с соавторами учебник по семьеведению, который мы будем рекомендовать в наши образовательные организации. С пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый класс», — поделилась она.

Ранее в беседе сайтом «Страсти» Останина заявила о необходимости закона о психологах для молодых мам.