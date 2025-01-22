В Госдуме раскритиковали сериалы, в которых русские женщины ищут любовь с турками

В последнее время на российских стриминговых сервисах появляются сериалы, главной темой которых становятся отношения русских девушек и представителей других наций; чаще всего это турки или индийцы. Негативное изображение же русских мужчин и идеализация иностранцев в этих сюжетах являются некорректными и представляют угрозу для женщин, заявил в беседе с сайтом «Страсти» зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

По его словам, в наше время многие люди тратят на просмотр сериалов значительное количество времени — и под воздействием этих продуктов формируются их привычки и поведенческие модели. Однако действительность зачастую оказывается гораздо менее радужной, чем экранная картинка:

«Девочки будут смотреть эти сериалы, а потом ехать за границу в поисках лучшей жизни. А потом 99% возвращаются в Россию, потому что невозможно жить в реальности с мужчинами другой национальности, других этических норм. Там совершенно другая религия, в большинстве случаев такие браки распадаются и девочки в итоге оказываются несчастливыми. Нужно показывать реальное положение дел», — отметил парламентарий.

Подобные продукты, считает депутат, негативно влияют на моральное состояние российского общества — и особого контроля требует выделение на их производство средств из государственного бюджета. При этом речь идет не столько о запрете сериалов про индийцев и турок, сколько об общем более жестком отношении к контенту, выпускаемому в нашей стране — поскольку, как подчеркивает Свинцов, с 1990-ых годов ничего «кроме грязи и порнографии» популярным не было.

«Огромное количество денег каждый год выделяется на федеральные каналы, и этими деньгами потом финансируется кино. Все сериалы, все кино и все те программы, которые идут в кинотеатрах, онлайн-кинотеатрах — это в том или ином виде бюджетные деньги. Либо чисто рекламные деньги от компаний, которые так или иначе принадлежат государству. Каждая единица контента — это в том или ином виде бюджетные деньги. И если мы говорим о бюджетных деньгах, в Государственной думе звучали голоса, и я с ними абсолютно согласен, что нужен экспертный совет при комитете по культуре», — резюмировал Андрей Николаевич.

По его мнению, в России пришло время переосмыслить подход к искусству, более ответственно относиться к воспитанию нравственности граждан и «не пускать в прокат чернуху». Хорошей же альтернативой зарубежным продуктах о Суперменах и принцах могут стать проекты, раскрывающие истории наших, отечественных героев — например, сыщиков и сотрудников правоохранительных служб.

Ранее мы писали о том, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Россию для съемок в сериале.