В Дом Моды Вячеслава Зайцева может прийти креативный директор. Об этом сайту «Страсти» рассказала невестка модельера Екатерина Ромашкина.

«Планы совершенно простые и понятные: развиваться дальше, не стоять на месте, приглашать новых креативных людей в стены Дома Моды, возможно, креативного директора, который внесет свежую струю, заниматься текущей работой, проводить мероприятия и внутри дома, и за его пределами, участвовать в выставках, ездить на гастроли. План — жить дальше полноценной творческой жизнью, служить памяти наших великих основателях, чтобы не предать труд всей их жизни», - поделилась Ромашкина.

Также модель рассказала, что будет «львицей» защищать все, что связано с Домом Моды Вячеслава Зайцева. Она поделилась, что иногда видит несправедливые суждения в адрес детища модельера и пресекает злословие.

«Львицей я готова защищать все в Доме Моды, а не только Школу Моделей. Прежде всего, потому что ненавижу несправедливость. Я знаю качество, которое мы даем, вижу результат, знаю, как мы работаем и вкладываемся, поэтому если где-то вижу или слышу что-то несправедливое, какие-то ошибочные оценочные суждения, то готова сразу яростно отстаивать свою позицию и рассказывать, почему человек не прав в этом случае. Считаю, что нужно тщательнее изучать вопрос, прежде чем давать оценочные суждения в нашу сторону. Я каждому не поленюсь объяснить, почему он не прав в том или ином случае. И Школе Моделей и Дому Моды отдана бОльшая часть моей жизни, я это воспринимаю как часть себя, своей души, своего сердца. Думаю, что любой нормальный человек будет защищать такую важную часть себя и оберегать, особенно от какого-то злословия», - поделилась Екатерина.

Подробнее о ее карьере, работе с Вячеславом Зайцевым читайте в нашем интервью.