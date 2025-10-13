«В деньгах он не нуждается»: что известно о жизни Влада Лисовца, борющегося с раком

Звездный стилист Влад Лисовец почти год назад подтвердил, что у него диагностировали рак. После этого он не поднимал тему здоровья и продолжал появляться на светских мероприятиях. По словам продюсера Сергей Дворцова, сейчас Влад активно работает, но при этом не прекращает лечение. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Продюсер отметил, что Лисовец, несмотря на публичность, является довольно закрытым человеком, поэтому о его жизни в светских кругах известно немногое. Даже нет информации, есть ли у стилиста возлюбленная на данный момент или нет. Сам же он признавался, что был один раз женат и больше не собирается.

«Он максимально закрыт, у него занавес там, как говорится, висит», — поделился продюсер.

Сергей Дворцов рассказал, что Влад сейчас сосредоточен на двух вещах — здоровье и работе. По слухам, денежную помощь он не принимает, а предпочитает самостоятельно зарабатывать на борьбу с раком.

«Насколько знаю — да, он сейчас лечится. Не могу сказать, помогают ли ему с деньгами звездные друзья. Скорее всего, только близкие люди. Но в принципе он человек обеспеченный. Я думаю, что в деньгах он не нуждается. Корпоративы он ведет за гонорар от 800 тысяч рублей и выше — 1−1,2 млн рублей. Также он занимается своими парикмахерскими. Это его детище», — заявил Дворцов.

