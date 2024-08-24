«В деньгах не нуждается»: продюсер объяснил гонорары Шуфутинского к 3 сентября

Продюсер Дворцов объяснил повышенные гонорары Михаила Шуфутинского. Об этом стало известно «Страстям».

Журналисты узнали о повышении гонорара Михаила Шуфутинского накануне 3 сентября. Сообщалось, что еще в прошлом году стоимость частного выступления артиста была не выше 2 миллионов рублей, тогда как сейчас ценник вырос до 3 миллионов.

В эксклюзивном комментарии «Страстям» продюсер Сергей Дворцов объяснил, почему Шуфутинский поднял ценник аккурат к 3 сентября.

«Чем ближе дата, тем больше он повышает свой гонорар. Это совершенно верно. Собственно, его гонорары на частных корпоративах и больших площадках — 2,5−3 миллиона рублей. То есть для уровня Михаила Шуфутинского это хорошая сумма», — рассказал он.

Дворцов добавил, что цена вполне оправдана, учитывая весьма редкие выступления артиста.

«Он дает понять, что, во-первых, он выступает крайне редко. И во-вторых, это его заслуженный гонорар. Он обеспеченный бизнесмен. В принципе, даже и в деньгах-то и не нуждается», — объяснил продюсер.

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