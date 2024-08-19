«Пробуют себя в новом амплуа»: раскрыт гонорар группы «Звери» за концерт

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о гонорарах и популярности группы «Звери». Он также прокомментировал выход новой песни коллектива под названием «Фолк».

«На сегодняшний день их гонорар составляет от 1,5 до 3 миллионов рублей. Цена зависит от мероприятия, организаторов и места проведения. Что касается популярности, сейчас они немного сдали свои позиции, но не так, чтобы публика могла их забыть. Они в любом случае выступают на корпоративах, вечеринках», – поделился продюсер.

Дворцов отметил, что на данный момент «Звери» занимаются «пертурбацией» треков. Говоря о новой композиции «Фолк», продюсер предположил, что она понравится публике, но только если будет похожа на их предыдущие песни. Он подчеркнул, что фанатами коллектива являются люди в возрасте до 40-45 лет.

«Их музыка яркая и драйвовая, энергетически сильная. Я не могу сказать, что песня «выстрелит», но и не исключу, что она может стать хитом, как предыдущие композиции. Возможно, люди будут наслаждаться этой песней и заказывать ее на корпоративы. Желаю им удачи, пускай пробуют себя в новом амплуа», – добавил Сергей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах певца Димы Билана.