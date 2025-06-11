В деле о смерти младенца в челябинском роддоме появились новые странности. Об этом «Страстям» рассказал отец ребенка.

Дмитрий Ершов, который в 2022 году потерял ребенка в одной из челябинских больниц, а после эксгумации не обнаружил в теле сына внутренних органов, рассказал новые подробности уголовного дела, которое возбудили по факту халатности врачей.

Выяснилось, что следствие по делу до сих пор идет. Причем его темпы неутешительные. С декабря 2024 года до сих пор не проведены все необходимые следственные действия. Из-за этого невозможно начать проведение судебно-медицинской экспертизы, рассказал «Страстям» Ершов.

«Судебно-медицинскую экспертизу Москва отказалась проводить, потому что следствие не провело в полном объёме следственные действия. На сегодняшний день из 38 следственных действий, были проведены только 10 за три года. Следователь с декабря месяца не проводит следственные действия намеренно», — объяснил он.

Отцу также препятствуют в ознакомлении материалов дела, заявляет сам Ершов. Странности в уликах тоже есть — например, если в прошлом году следователи говорили, что рентгеновские снимки были утеряны больницей, то после жалоб их вдруг нашли, как утверждает отец. Только есть одна деталь — место, в котором обычно аппарат печатает ФИО пациента, врача, проводившего рентген, дату и время процедуры, было вырезано на всех снимках. («Страсти» ознакомились с результатами рентгена).

«Все эти данные обрезаны. Видно, что обрезали это ножницами или чем-то ещё, криво, косо. И просто обычным маркером подписано: Ершов В. Д. Мой сын. А вместо ФИО врача, который проводил процедуру, просто стоит подпись. Интересно, что каждый снимок делался в разные дни и в разное время, а подписи стоят на всех 21 снимках одного и того же врача. Он что, один работает без выходных?», — добавил он.