В деле о смерти младенца в челябинском роддоме появились новые странности
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В деле о смерти младенца в челябинском роддоме появились новые странности. Об этом «Страстям» рассказал отец ребенка.
Дмитрий Ершов, который в 2022 году потерял ребенка в одной из челябинских больниц, а после эксгумации не обнаружил в теле сына внутренних органов, рассказал новые подробности уголовного дела, которое возбудили по факту халатности врачей.
Выяснилось, что следствие по делу до сих пор идет. Причем его темпы неутешительные. С декабря 2024 года до сих пор не проведены все необходимые следственные действия. Из-за этого невозможно начать проведение судебно-медицинской экспертизы, рассказал «Страстям» Ершов.
«Судебно-медицинскую экспертизу Москва отказалась проводить, потому что следствие не провело в полном объёме следственные действия. На сегодняшний день из 38 следственных действий, были проведены только 10 за три года. Следователь с декабря месяца не проводит следственные действия намеренно», — объяснил он.
Отцу также препятствуют в ознакомлении материалов дела, заявляет сам Ершов. Странности в уликах тоже есть — например, если в прошлом году следователи говорили, что рентгеновские снимки были утеряны больницей, то после жалоб их вдруг нашли, как утверждает отец. Только есть одна деталь — место, в котором обычно аппарат печатает ФИО пациента, врача, проводившего рентген, дату и время процедуры, было вырезано на всех снимках. («Страсти» ознакомились с результатами рентгена).
«Все эти данные обрезаны. Видно, что обрезали это ножницами или чем-то ещё, криво, косо. И просто обычным маркером подписано: Ершов В. Д. Мой сын. А вместо ФИО врача, который проводил процедуру, просто стоит подпись. Интересно, что каждый снимок делался в разные дни и в разное время, а подписи стоят на всех 21 снимках одного и того же врача. Он что, один работает без выходных?», — добавил он.
Ершов добавил, что подал ходатайство о запросе рабочего табеля рентгенолога, однако следствие до сих пор не удовлетворило просьбу отца ребенка.
Сам Ершов считает, что снимки, которые внезапно нашлись, на самом деле не принадлежат его ребенку.
Отец ребенка также безуспешно пытается провести экспертизы с привлечением сторонних организаций, однако СК не отдает ему необходимые образцы материала для этого.
«Я имею право проводить экспертизы для раскрытия уголовного дела, так как я являюсь потерпевшим. Мы у Следственного комитета просим гистологию ребёнка, парафиновые блоки. Их всего 11. Мы просим, чтобы нам выделили один или два блока с возвратом. То есть сделать срезы и провести ДНК-экспертизу. Следственный комитет нам отказывает», — рассказал Ершов.
Полный материал о том, что о деле думают судмедэксперт, общественники и депутат Госдумы, читайте по ссылке.