В чем встречать Новый 2024 год: актуальные наряды и цвета

До главного праздника нашей страны осталось не так много времени. Наверняка многие уже перетряхивают гардеробы или присматривают наряды в магазинах. Чтобы глаза не разбегались, возьмите на заметку несколько советов от стилиста, дизайнера и основателя компании Mono-Stil Елены Мельник. Она рассказала о трендах и подходящих цветах в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Не платьем единым

Для некоторых модниц новогодние застолье и вечеринка ассоциируются с тонкими бретельками и струящейся юбкой. Платье — это безусловно красиво и женственно. Однако тот же эффект способны создать брюки в сочетании с разными предметами одежды, например, длинной летящей накидкой или фантазийной блузкой.

Главное — умеренность

Но если выбор пал именно на платье, помните, что кроме мини есть еще и макси. Иными словами, экспериментируйте. Однако не забывайте о балансе.