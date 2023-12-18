ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:30, 18 декабря 2023
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В чем встречать Новый 2024 год: актуальные наряды и цвета

Стилист Елена Мельник рассказала, в чем встречать Новый 2024 год.

В чем встречать Новый 2024 год: актуальные наряды и цвета

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До главного праздника нашей страны осталось не так много времени. Наверняка многие уже перетряхивают гардеробы или присматривают наряды в магазинах. Чтобы глаза не разбегались, возьмите на заметку несколько советов от стилиста, дизайнера и основателя компании Mono-Stil Елены Мельник. Она рассказала о трендах и подходящих цветах в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Не платьем единым

Для некоторых модниц новогодние застолье и вечеринка ассоциируются с тонкими бретельками и струящейся юбкой. Платье — это безусловно красиво и женственно. Однако тот же эффект способны создать брюки в сочетании с разными предметами одежды, например, длинной летящей накидкой или фантазийной блузкой.

Главное — умеренность

Но если выбор пал именно на платье, помните, что кроме мини есть еще и макси. Иными словами, экспериментируйте. Однако не забывайте о балансе.

«Экстра-мини платье нужно стилистически обыграть и правильно преподнести. С макси это сделать проще, поскольку у такой длины практически нет ограничений, например, по типу фигуры. В случае с мини можно выбрать геометрически сложную конструкцию платья, с макси — летящую ткань или бельевой стиль. Последний, кстати, неплохо сочетается с джемперами и грубыми ботинками».

Елена Мельник

Стилист, дизайнер и основатель компании Mono-Stil

Также популярен балеткор (balletcore — направление в моде, вдохновленное образом балерин) и, так называемые, голые платья. И в том, и в другом в хорошо известном сериале щеголяла героиня Сары Джессики Паркер. Впрочем, открывать части тела тоже лучше умеренно и деликатно. «Голыми» могут быть как сорочки, так и накидки и даже рубашки, которыми потом можно разбавить повседневный образ.

Чтобы не разозлить дракона

Золото, серебро, металл, блеск, пайетки и бахрома все еще в моде. Причем многое из этого встречается в образе красавиц не только по праздникам, но и в обычной жизни. Секрет в том, чтобы умело сочетать такие вещи с более спокойными.

Актуальные цвета — красный, зеленый и фиолетовый. Они характерны могущественному символу наступающего Нового года. Не рекомендуют астрологи надевать в этот раз голубое и розовое.

По-домашнему

«В целом чем роскошнее дамский наряд, тем лучше. Но речь не о россыпи бриллиантов, а именно о фактуре, цветовой гамме и собственно трендах. Тех же правил следует придерживаться и кавалерам. Для них оптимальным вариантом будет классический костюм в серых или бежевых тонах. В год Дракона к образу можно добавить красный аксессуар: галстук, бабочку, платок или носки. Если «официоз» — это не ваше, оставьте брюки, а пиджак замените на рубашку или тонкий джемпер».

Елена Мельник

Стилист, дизайнер и основатель компании Mono-Stil

Если идти на вечеринку настроения нет, всегда можно остаться дома. Однако это не повод отказывать себе в удовольствии принарядиться, хотя бы слегка. Женщины могут облачиться, например, в элегантную пижаму или длинный шелковый халат с причудливым поясом, мужчины — в дополнение к уютным домашним штанам надеть яркий свитшот или футболку с интересным принтом.

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