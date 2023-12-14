Советует блогер: как ухаживать за кожей лица, чтобы продлить молодость

Молодая мама и блогер Анна Чекалина рассказала о том, как ухаживать за своей кожей, питать ее и насыщать, чтобы продлить молодость. Девушка поделилась советами по бьюти-уходу в разговоре с порталом «Страсти».

Очищение

Днем мы пользуемся косметикой, а после сна увеличивается работа сальных желез, поэтому необходимо очищать кожу вашего лица и утром, и вечером. Важно делать это профессиональными средствами, которые под ваш тип кожи подобрал косметолог. Это раньше, будучи детьми, мы видели рекламу средств массмаркета, покупали их себе и без раздумий пользовались «кремом для жирной кожи», даже если у нас «кожа, склонная к сухости». Сейчас я всем советую сходить к косметологу либо воспользоваться услугой «Аппаратная диагностика лица».

Новые полотенца

Купите для этого маленькие недорогие полотенца, предназначенные для такого ухода, и меняйте их каждый раз после использования. Это очень важно. Те, у кого есть высыпания, сразу заметят, что их стало меньше. Сразу начнут исчезать черные точки на лице.

Увлажнение

Сейчас в зимний период, горячие батареи в квартирах высушивают воздух и нашу кожу, которой не хватает увлажнения и питательных веществ. Поэтому важно увлажнять ее не только утром, но и вечером.

Заготовки изо льда и алоэ

Вместо покупных патчей или масок я делаю заготовки изо льда и алоэ: добавляю натуральный сок растения в воду и замораживаю получившуюся жидкость в кубиках. Этими заготовками делаю себе массаж каждое утро.

Водный баланс + полезные жиры

Пейте достаточное количество воды. Формула проста: 30 мл умножить на 1 кг веса. Необходимо обязательно пить воду, питать нашу кожу изнутри, чтобы она не была обезвожена. И, конечно, нужно есть полезные жиры — красную рыбу, орехи, авокадо, масло.