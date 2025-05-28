«В чем-то он похож на меня, в чем-то — на дедушку»: Денис Клявер рассказал об успехах старшего сына

Певец Денис Клявер рассказал, что его старший сын Тимофей похож на него не только внешне, но и характером. Молодой человек является выпускником театрального института в Санкт-Петербурге и выходит на сцену. Об этом артист сообщил в интервью сайту «Страсти».

«Он учится на курсе Льва Абрамовича Додина, бессменного лидера МДТ. Для меня это большая честь и гордость, но и для сына тоже, потому что ему безумно повезло оказаться в руках такого великого мастера — лучшего театрального педагога в нашей стране по опыту и уровню», – поделился Денис.

Исполнитель убежден, что наследника ждет впереди большая творческая жизнь. Клявер не сомневается, что Тимофей добьется успеха.

«Он очень хороший парень. В чем-то он похож на меня, в чем-то — на дедушку. Но он достаточно индивидуальный человек, и я его очень люблю за его цельность, целеустремленность и благородство. Хороший пацан», – добавил Денис.

Полное интервью с Денисом Клявером об отношениях с женой, смене имиджа и участии в шоу «Сокровища императора» можно прочитать здесь.