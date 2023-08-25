В агентстве по трудоустройству девушек консуматоршами заявили о проблеме лишнего веса

В Prestige Model Agency рассказали, что при трудоустройстве консуматоршами кандидатки обманывают работодателя, присылая фотографии с ретушью. В таком случае страдает сама девушка – ей приходится искать новую работу. Подробнее о требованиях к внешности и проблеме лишнего веса у претенденток порталу «Страсти» рассказала организатор поездок девушек за границу.

«Сейчас очень развиты фильтры, программы, ретушеры, face app для изменения внешности, и бывает девушка присылает просто нереальный какой-то контент, а приезжает на 20 килограмм больше, на 20 лет старше, совершенно другая – и лицом, и фигурой, и ростом. И, когда ее встречают в аэропорту, или на заезде, или в клубе, босс и персонал в шоке: «Кто это, как она сюда попала», - поделились в агентстве.

Девушек просят заранее присылать фото реальной внешности. Так в агентстве смогут подобрать место, где ее захотят видеть.

«Сейчас такое время, что можно найти варианты на разный возраст, на разный тип внешности, на рост/вес. Просто надо честно все оформлять. А многие девушки это не понимают, они присылают отфотошопленные снимки мультяшных себя, не похожих на себя, и на выходе мы получаем совершенно не ту картину. Девушка приезжает, ее увольняют, а босс скандалит с нами…», - пожаловались в агентстве.

Однако ничто так не критично в девушке, как лишний вес. Ни рост, ни возраст не имеют столь важного значения.

«Но лишний вес — это критично везде. Редко, когда девушка с лишним весом будет в тему и гармонично смотреться. В основном проблемы из-за этого. Если девушка хорошо выглядит, следит за собой, и у нее все хорошо с фигурой, и она молодо выглядит, паспортный возраст — не проблема. А вес проблема! Если девушка в анкете указывает вес до 60 кг, а приезжает там больше 80 кг - ну куда это годится. У нее не будет работы», - говорит специалист.

Она отметила, что сейчас много девушек 35-40 лет с хорошей внешностью. Более того, в некоторых странах приветствуют женщин старше 30-ти.

«Рост тоже дело такое, на любителя, есть клубы, которые хотят выше 175 см. Но в большинстве клубах это не так критично, встала на каблуки», - говорят в агентстве. Там добавили, что чем хуже выглядит девушка, тем меньше будет ажиотажа и клиентов. В этом бизнесе есть девушки с лишним весом – они берут харизматичностью, знают языки, что особенно важно в некоторых странах.

«Есть страны, где лишний вес – это популярно и модно. Но опять же – до каких-то пределов. Если это все критично, то, конечно, мы советуем нашим девушкам сначала похудеть до какого-то стандартна. Это та работа, где внешность имеет значение», - заключили в агентстве.

Подробнее о работе девушек консуматоршами за границей читайте в нашем материале.