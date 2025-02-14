«Узнала, что у него появилась другая»: девушка с инвалидностью рассказала о несчастной любви

В День всех влюбленных пациентка Хосписа для молодых взрослых «Дом с маяком» Ольга Колышкина поделилась своей историей о поиске любви. Она живет с тяжелым диагнозом и передвигается на инвалидной коляске. У девушки в жизни была несчастная любовь, но она не потеряла веру в искренние чувства.

Ольга вспомнила о том, как одни отношения принесли ей много боли. Но она все равно не может забыть этого человека. Она познакомилась с мужчиной на дне рождения друга, роман развивался быстро.

«Мы постоянно общались, каждый день переписывались. Он приезжал в хоспис ко мне, в стационар, когда я там лежала, когда мне нужна была помощь. Он меня поддерживал. В какой-то момент я почувствовала влюблённость и сказала ему об этом. Он ответил, что пока не готов к серьёзным отношениям. Все нас считали парой, и мы выглядели, как пара, но официально мы не встречались. Так продолжалось полтора года», – поделилась девушка с сайтом «Страсти».

Ольга прямо сказала мужчине, что хочет серьезных отношений, на что он ответил: «Я хочу здоровую девушку». После этого между ними начались ссоры. Она сравнила отношения с ним с качелями.

«Я пыталась всё закончить так, чтобы это было более мягко для меня. Я хотела с ним встретиться, поговорить и спокойно разойтись. Но он не хотел встречаться со мной, потому что обычно, когда мы встречались, то опять поддавались эмоциям. Опять симпатия, опять у нас вспыхивало всё. Поэтому он не хотел со мной встречаться. В итоге мы последний раз виделись в июне, а общаться перестали с ноября. В октябре я узнала от него, как это бывает, как будто абсолютно случайно, что у него появилась девушка. Мне было очень больно, у меня случился сильный срыв», – рассказала Ольга.

Девушка решила отправить мужчине подарок на Новый год, но он ответил курьеру отказом.

«Это тоже было очень больно. Это же просто подарок, ничего такого. В итоге он мне даже ничего не написал. Не поздравил с Новым годом. Потом от нашего общего друга я узнала, что он со своей девушкой ходил на мюзикл», – добавила она.

Ольга призналась, что у нее остались к нему чувства.

«Практически два года я думаю об этом человеке и даже до сих пор тешу себя надеждой, что мы всё равно когда-нибудь будем вместе. Хотя мы больше не общаемся. Но этот человек мне очень много всего дал. Он был рядом, когда мне это было нужно. С ним я чувствовала себя счастливой», – рассказала девушка.

Полный рассказ Ольги об опыте знакомств на сайтах, стереотипах о людях с инвалидностью и своей работе читайте здесь.