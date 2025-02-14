«Он сказал: „Я хочу здоровую девушку”»: как знакомятся и влюбляются люди с инвалидностью

О первой любви

Я вообще влюбчивый человек. Наверное, это свойственно всем людям с инвалидностью, которые какое-то время жили в изоляции от внешнего мира. Наверное, одной из сильных первых влюблённостей был мой одноклассник. Я увидела его на линейке, когда перешла в новый восьмой класс. И влюбилась. Это была такая детская, школьная любовь. Я всегда ощущала такой трепет, когда его видела. Мы были с ним в хороших отношениях. Он очень меня поддерживал, например, когда у меня были операции. Он всегда приходил к нам в гости, помогал чем-то.

Мы с ним общались долгое время. Наверное, я была в него влюблена шесть лет. Это достаточно долго. Потом, когда я уже его отпустила, я ему призналась. Он сказал: «Спасибо тебе большое, мне очень приятно». Мы до сих пор иногда поддерживаем связь. Это очень здорово.

О стереотипах

Мне достаточно тяжело заводить отношения. Но это не из-за диагноза, а из-за того, что так работают стереотипы общества. Все считают, что люди с инвалидностью непривлекательные, что это просто взрослые дети на колясках и им не нужны отношения. То есть, например, молодые люди не воспринимают меня как девушку. Да, они видят хорошего человека и говорят: «Ой, ты такая классная!» Но они не видят во мне объект влечения.

Еще работают стереотипы о том, что жизнь на коляске — это сложно. Мол, с тобой нужно быть рядом 24 на 7. Но нет, мне не нужно постоянно такое внимание! Я сама от него устану. То есть люди далеки от нашей жизни. Они не знают, что такое хоспис, что есть ассистенты. Они не знают, что мы также можем путешествовать, ездить по Москве, что есть службы помощи, что это не так сложно, на самом деле. Некоторые сперва пытаются это понять, но потом почему-то говорят: «Я хочу здоровую девушку». Это не очень приятно слышать.

О сайтах знакомств и приложениях

Я сидела и сижу на сайтах знакомств, в разных ботах. Свои первые серьезные отношения я нашла там. Там же я нахожу, например, друзей. То есть я получала только положительный опыт от использования этих приложений. Я не считаю, что это способ найти знакомство для отчаянных, нет. Это даже полезно просто для того, чтобы улучшить свои навыки общения. Я предлагаю там посидеть даже своим подругам, говорю, давайте просто поугараем. Это правда здорово — поговорить с каким-нибудь человеком, а также распространить знания о том, что люди с инвалидностью тоже хотят жить на полную, хотят отношений, близости и так далее.

Поначалу я не говорила в описании к аккаунту, что передвигаюсь на коляске. Я думала, ну, пообщаемся, посмотрим, какая будет реакция. Когда коннект будет налажен, тогда я и скажу. Но человек говорит: «Ой, мне всё по барабану!». Потом я говорю, что передвигаюсь на коляске, и они такие: «Ой, ну мне это не подходит», — и в черный список добавляют. Такая вот бывает реакция.

Я заметила, что сейчас люди стали толерантнее. Они как-то пытаются понять и хотя бы более вежливо отказывают. Я не против, если человек, пообщавшись со мной, понимает, что это не его, и честно говорит об этом. Я абсолютно адекватно воспринимаю отказы. Но когда это тупые отказы в виде просто кинуть в блок, удалить переписку, слиться перед встречей — это низко. У меня очень часто такое бывает, и это неприятно.

В основном я сейчас сижу в одном популярном приложении. Там у меня прямо написано, что я на коляске. При этом многие не читают описание, лайкают, видят это и удаляют чат. Так поступает, наверное, около 80 % людей. Бывают и те, кто говорит, что им всё равно. Мы назначаем встречу, и они сливаются. Но я уже довольно спокойно воспринимаю, что человек может неожиданно исчезнуть.

О свиданиях

В моей жизни, на самом деле, было не так много свиданий. Я, наверное, стала ходить на нормальные свидания только в январе, когда зарегистрировалась на сайте знакомств. Думаю, самым удачным свиданием стало то, когда я пригласила молодого человека на концерт моего любимого исполнителя. Это было восьмого марта. Он приехал за мной, подарил мне конфетки, подарил конфеты моей маме, я вся тоже была нарядная. Мы поехали на концерт. Там случилось комбо: клевая атмосфера, человек, который мне симпатичен. Это было очень романтично. Мы целовались, он обнимал меня. Это, наверное, самое-самое такое классное свидание было.

А самое неудачное свидание... Боже, их было столько. Самое, наверное, тупое было, когда я ждала парня три часа в кафе. Потом он наконец приехал, и я решила пофлиртовать, сказала, что немного замерзла. Он смотрит на меня и говорит: «Ты рукава-то опусти на локтях». Потом он просто уехал и написал мне: «Я решил вернуться к бывшей». Это, наверное, было самым неудачным свиданием.