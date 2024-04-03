«Уже тогда к русским относились плохо»: экс-хакер Левашов рассказал о массовых арестах после победы Трампа в США

Российский бывший «черный» хакер Петр Левашов, известный в Сети под псевдонимом Петр Севера, рассказал о массовых арестах коллег за границей после победы Дональда Трампа на выборах в США. В том же году задержан был и он сам. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

Петр Левашов стал популярен благодаря созданию крупнейших в мире ботнетов. В течение нескольких лет он занимался незаконной деятельностью, пока в 2017 году его не арестовали в Испании по запрошу Америки. По словам программиста, у следствия не было как таковой доказательной базы, но было довольно много косвенных подтверждений его преступлениям.

«Один раз у меня «отвалился» VPN, засветился мой домашний айпишник (IP-адрес – прим. «Страсти») на платежной системе WebMoney. Причем я это заметил, просто не посчитал это чем-то важным. Как-то им удалось привязать это к моему домашнему Wi-Fi. Потом когда-то я покупал домен для совершенно «белого» бизнеса, совершил транзакцию без VPN, и это отследили. На самом деле все это не является такими уж прям доказательствами», - рассказал Петр.

По мнению Левашова, он мог бы попытаться выиграть в суде присяжных, но адвокат ему сказал туда не идти.

«Может быть, если бы в Америке я пошел в суд присяжных, я бы его мог и выиграть. Но это очень было рискованное мероприятие, потому что уже тогда к русским относились очень плохо в США. Вся моя команда адвокатов сказала: «Петр, они тебя приговорят за 30 минут. В суд присяжных не ходи, будем сознаваться». По сути, ты частично признаешь свою вину, по договоренности с прокуратурой, а они за это снимают самые тяжелые обвинения. Никто не идет в суд присяжных, который каждая сторона может проиграть, и все довольны. Тут интересно: можно раскаяться, но не сознаться, а можно сознаться, но не раскаяться», - поделился Левашов.

Петр рассказал, что вместе с ним почти одновременно были арестованы еще несколько российских хакеров. Среди них Станислав Лисов. Сам Левашов назвал все произошедшее тогда клоунадой. Примечательно, что это случилось, когда президентом Америки стал Дональд Трамп.

«Я отсидел 11 месяцев в Испании, когда боролся с экстрадицией. То есть меня арестовали 7 апреля 2017 года и только 1 февраля 2018 года перевезли в США, когда я проиграл уже все суды. Ну клоунада была, в Испании нет закона. Нас арестовали одновременно несколько человек после выборов президента Америки, когда победил Дональд Трамп. Станислав Лисов (хакер из Таганрога, обвиненный в США в киберпреступлениях, - прим. «Страсти») был арестован за несколько месяцев до меня и тоже в Испании. И так забавно! У нас один и тот же судья, один и тот же прокурор, и даже адвокат, который случайно вроде должен назначаться. Я очень сильно боролся с экстрадицией. Я не понимал, почему должен ехать в Америку, где я ни разу не был в жизни, по их законам отвечать. И вот проиграл я через 11 месяцев», - поделился Петр Левашов.

Интервью с Петром Севера Левашовым о хакерстве, тюрьме и кибервойне читайте на сайте «Страсти».