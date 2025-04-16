«Уж лучше вообще никого не буду играть»: Анна Хилькевич рассказала об отказе от ролей после «Универа»

Актриса Анна Хилькевич призналась, что больше не соглашается играть глупых героинь в сериалах и фильмах. Она отметила, что начала отказываться от предложений после того, как снялась в «Универе». Подробности она рассказала порталу «Страсти».

В популярном ситкоме про студентов Анна играла несколько лет девушку по имени Маша Белова, которую в первых сезонах показывали красивой, но не самой умной. Актриса поделилась в интервью, что этот образ был настолько ярким, что надолго закрепился за ней.

«Я действительно в какой-то момент сказала себе, что больше не буду играть глупышек, потому что у этого есть определенные последствия. После «Универа» мне достаточно долгое время предлагали роли примерно такого плана. Я сказала, что уж лучше вообще никого не буду играть, чем буду участвовать в таких однотипных историях», - рассказала Хилькевич.

Также актриса поделилась, что избегает сцен без одежды. У нее нет табу на раздевание перед камерой, однако она не видит смысла делать это без особого смысла.

«Если же в этом есть действительно смысл, то тогда можно обсудить с режиссером, с мужем. А в целом, да, я не снимаюсь обнаженной. В мужских журналах — сейчас уже не то что фигура, статус не позволяет. Не хочется уже. Хотя я чувствую себя вполне уверенной как женщина», - отметила Анна.

Многие актрисы, избегая подобных сцен, пользуются услугами дублеров. Однако у Хилькевич такого опыта не было.

«Если были какие-то подобные сцены, то я играла сама, просто всегда просила и отслеживала, чтобы ничего лишнего не было показано», - заявила телеведущая.

Интервью с Анной Хилькевич читайте на сайте «Страсти».