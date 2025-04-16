«С каждым последующим ребенком становится легче»: Анна Хилькевич о роли многодетной мамы, конкуренции и муже
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Актриса Анна Хилькевич соединяет в себе множество ролей. Она и актриса, и телеведущая, и блогер, а с 2024 года еще и многодетная мать. Сейчас звезда «Универа» воспитывает трех дочерей и при этом не прекращает работать. О балансе между карьерой и семьей Анна рассказала на мероприятии SynergyWoman Forum 2025 от Корпорации «Синергия». А за кулисами артистка поделилась с порталом «Страсти» тем, как изменились ее жизнь и отношения с мужем, а также сообщила о кризисах в браке и отказе от глупых героинь после ситкома о студентах.
— Анна, расскажите, как изменилась ваша жизнь с появлением трех дочек? Стало ли сложнее совмещать карьеру и семью? Появились ли сложности в работе?
— Когда я поняла, что у меня появился третий ребенок, я первый месяц не могла осознать, как теперь жить в своем новом мире, потому что задач стало больше. Один ребенок появляется – и это уже сложно. А тут третий. Поэтому я поняла, что нужно просто чуть-чуть выждать и собрать этот пазл воедино. И здесь на помощь мне пришли мои навыки по тайм-менеджменту. В общем-то, это как новая вершина, которую я в очередной раз покорила.
По поводу работы — пока ребенок маленький, я выбираю такие проекты, чтобы находиться в балансе и уделять достаточно времени семье. Пока все получается. Все-таки, наверное, с каждым последующим ребенком становится легче, потому что первый малыш — это вообще сюрприз. Не знаешь, что там будет. Со вторым более-менее понятно. А третий ребенок у нас спокойный, нормально спит. Но, безусловно, нужны дополнительные руки, без этого сложно.
— Няню имеете в виду?
— Няня или бабушки. Я пользуюсь руками моей мамы и няню привлекаю.
— Многие актрисы после рождения детей отказываются от каких-то определенных ролей, от сцен без одежды или не хотят играть глупых, плохих персонажей. У вас было что-то такое или карьера отдельно, мама отдельно?
— Я думаю, что это не связано с рождением ребенка. Может быть, у каких-то единиц только, но скорее всего, это зависит не от детей, а от каких-то собственных пунктиков. Что касается меня, я действительно в какой-то момент сказала себе, что больше не буду играть глупышек, потому что у этого есть определенные последствия.
— Это после роли в «Универе»?
— Да, после «Универа» мне достаточно долгое время предлагали роли примерно такого плана. Я сказала, что уж лучше вообще никого не буду играть, чем буду участвовать в таких однотипных историях. Обнажение перед камерой я тоже избегаю. У меня нет такого, что у меня жесткое табу на обнаженные сцены, просто не вижу смысла, когда предлагают какую-то роль, и там есть сексуальная сцена просто так, без посыла. Если же в этом есть действительно смысл, то тогда можно обсудить с режиссером, с мужем. А в целом, да, я не снимаюсь обнаженной. В мужских журналах — сейчас уже не то что фигура, статус не позволяет. Не хочется уже. Хотя я чувствую себя вполне уверенной как женщина.
— А вот часто в кино еще дублеров на постельные сцены приглашают.
— У меня не было такого. Если были какие-то подобные сцены, то я играла сама, просто всегда просила и отслеживала, чтобы ничего лишнего не было показано.
— Сейчас довольно большая конкуренция в киноиндустрии, появляется очень много новых актрис. Почувствовали ли вы это на себе? Стало ли тяжелее получать роли?
— Конкуренция, как мне кажется, всегда была. Я считаю, что наша страна — это страна возможностей и каждый все равно находится на своем месте. Если ты что-то делаешь, трудишься и вкладываешь в это много времени, то у тебя обязательно все будет. Тебе не помешает какая-то другая актриса, она не встанет на твоем пути. Все в твоих силах.
— А есть ли какая-то роль, которую вы очень хотите сыграть?
— Хотела (смеется). Хотела, но не успела прийти на кастинг. Оказалось, что уже утвердили другую актрису.
— А какой проект? Хотя бы кого хотели сыграть?
— Роль мамочки. Это очень известная детская книга, которая будет экранизироваться, и я хотела сыграть маму из этой книги.
— На что вы готовы пойти ради роли?
— Если роль действительно стоящая, если режиссер вовлеченный, талантливый и глубокий, то я даже раздеться готова. Если мы с ним работаем в тандеме и этот фильм будет успешный… Хотя даже нет, если он будет просто глубокий, я готова и волосы побрить, и набрать вес, и даже раздеться.
— Хотите ли, чтобы ваши дочери пошли по вашим стопам, тоже стали актрисами?
— Я хотела бы, чтобы они пошли по творческому пути, потому что я могу им помочь с этим, где-то с кем-то познакомить. Но я не настаиваю ни в коем случае, старшая дочка точно не пойдет по этому направлению, она совсем другая. А вторая дочка, средняя – супер активная и артистичная, очень любит внимание и находиться на сцене. И, возможно, у нее что-то получится в кино. Но опять же, я не настаиваю. Это должно быть именно ее желание. Когда мы с ней в театр ходим, она всегда смотрит за актерами и говорит: «Мама, хочу играть на сцене». Ребенок сам в пять лет мне об этом сообщает, это точно не мои мысли. Хотя она так любит повторять за мной (улыбается).
— Если в итоге решит быть актрисой, вы готовы ей помогать? То есть как-то продвигать.
— Помогать я буду каждому своему ребенку в любом направлении, какое бы он ни выбрал.
— Вы не видите в этом ничего плохо? Могут говорить, мол, блат.
— Нет. Я достаточно трезво оцениваю способности своих детей и других. Человеку все равно нужно учиться. Неважно, это ребенок какого-то артиста или человека из другой профессии – ему все равно нужно наработать мастерство. Все маленькие дети могут сниматься, набираться опыта, но они все равно потом должны получить образование. Я сейчас свою дочку никуда не продвигаю. Я хочу, чтобы она сначала пошла учиться в студию, набралась какого-то опыта и только после этого, конечно, пусть добивается высот. Она еще говорит: «Я хочу блогером быть». А я ей сказала: «Хорошо, давай мы с тобой выберем несколько дней в месяц, когда ты будешь работать на контент». Я не считаю правильным дать ей телефон в руки и все — иди, снимай. Это будет мусор, грязь, копирование и так далее. Ей, может быть, не повезло, что у нее мама блогер, потому что я понимаю, как это и считаю, что ей нужно следить за качеством и за смыслом контента уже с такого возраста.
— Старшая дочь не жалуется на вашу публичность? Вы как раз говорили, что это совсем не ее история.
— Она не любит, когда я ее втягиваю в свои съемки, это ее прям подбешивает. Но иногда, когда у нее есть настроение, она с удовольствием снимается. А вот когда мы с ней ходим на мероприятия, ее это очень веселит. Недавно мне говорила: «Зачем ты очки черные надеваешь, тебя все равно узнают». И вот мы ходим, и она показывает – этот узнал и этот узнал. И когда фоткаемся, она все время хохочет. Здорово, что у нее такая реакция, потому что, например, Наташа Медведева мне рассказывала, что ее старший сын злится из-за ее публичности, думает, что у него отбирают маму.
— А как думаете, какая из дочерей больше похожа на вас? Может, внешне или внутренне?
— Средняя очень похожа на меня. Она такая хитрая, веселая, артистичная. Но она, конечно, понаглее будет. Я просто сейчас смотрю и думаю, что где-то надо с ней, видимо, пожестче быть.
— И очень интересно узнать, как изменились ваши отношения с мужем после рождения третьего ребенка? Столкнулись ли с кризисом?
— После рождения третьего не обсуждали ни разу развод. У нас наоборот после появления третьей дочки укрепились отношения, но это не связано с рождением. Мы в принципе с ним работаем ежедневно над нашим союзом. И он просто такой у меня разумный, мудрый и сознательный мужчина. Он понимает цель и смысл своего выбора, который он сделал 10 лет назад, когда мы поженились. Он понимает эту ответственность, и то, что у него есть семья. И так же понимаю это и я. У нас были сложные моменты, был даже кризис, из которого мы выходили года два или два с половиной. Но мы разобрали этот ком. Просто мы взрослели, переходили внутри себя уже на новые роли, и когда перешли – отношения стали намного круче и глубже. Я теперь понимаю маму. У меня родители прожили вместе 53 года, и мама мне говорила, что с каждым десятилетием любовь становится другой, более настоящей, глубокой, качественной. Я сейчас воспринимаю своего мужа не только как мужчину, как папу своих детей. Я в целом чувствую его душу, и мы с ним, как личности, как души, сходимся, узнаем друг друга.
— А как происходит ваша работа? Возможно, обращались к психологам или сами как-то справлялись?
— Я общалась с психологами в сложные моменты, читала книги по отношениям, пыталась понять, где наши слабые места, что нам надо подтянуть. Конечно, они все еще есть, но мы двигаемся, работаем над этим. Самое главное, что мы разговариваем и пытаемся общаться конструктивно, чтобы не обижать друг друга, а говорить через себя. Потому что у нас нет цели обидеть. Мы просто пытаемся иногда найти взаимопонимание. Наверное, главный урок, который я для себя вынесла в отношениях – это принимать человека с его недостатками. Ты видишь эти недостатки, они есть, но нужно увидеть еще и положительные стороны. Я мужа вижу именно так — объемно и всецельно.