«С каждым последующим ребенком становится легче»: Анна Хилькевич о роли многодетной мамы, конкуренции и муже

Актриса Анна Хилькевич соединяет в себе множество ролей. Она и актриса, и телеведущая, и блогер, а с 2024 года еще и многодетная мать. Сейчас звезда «Универа» воспитывает трех дочерей и при этом не прекращает работать. О балансе между карьерой и семьей Анна рассказала на мероприятии SynergyWoman Forum 2025 от Корпорации «Синергия». А за кулисами артистка поделилась с порталом «Страсти» тем, как изменились ее жизнь и отношения с мужем, а также сообщила о кризисах в браке и отказе от глупых героинь после ситкома о студентах.

— Анна, расскажите, как изменилась ваша жизнь с появлением трех дочек? Стало ли сложнее совмещать карьеру и семью? Появились ли сложности в работе?

— Когда я поняла, что у меня появился третий ребенок, я первый месяц не могла осознать, как теперь жить в своем новом мире, потому что задач стало больше. Один ребенок появляется – и это уже сложно. А тут третий. Поэтому я поняла, что нужно просто чуть-чуть выждать и собрать этот пазл воедино. И здесь на помощь мне пришли мои навыки по тайм-менеджменту. В общем-то, это как новая вершина, которую я в очередной раз покорила.

По поводу работы — пока ребенок маленький, я выбираю такие проекты, чтобы находиться в балансе и уделять достаточно времени семье. Пока все получается. Все-таки, наверное, с каждым последующим ребенком становится легче, потому что первый малыш — это вообще сюрприз. Не знаешь, что там будет. Со вторым более-менее понятно. А третий ребенок у нас спокойный, нормально спит. Но, безусловно, нужны дополнительные руки, без этого сложно.

— Няню имеете в виду?

— Няня или бабушки. Я пользуюсь руками моей мамы и няню привлекаю.

— Многие актрисы после рождения детей отказываются от каких-то определенных ролей, от сцен без одежды или не хотят играть глупых, плохих персонажей. У вас было что-то такое или карьера отдельно, мама отдельно?

— Я думаю, что это не связано с рождением ребенка. Может быть, у каких-то единиц только, но скорее всего, это зависит не от детей, а от каких-то собственных пунктиков. Что касается меня, я действительно в какой-то момент сказала себе, что больше не буду играть глупышек, потому что у этого есть определенные последствия.

— Это после роли в «Универе»?

— Да, после «Универа» мне достаточно долгое время предлагали роли примерно такого плана. Я сказала, что уж лучше вообще никого не буду играть, чем буду участвовать в таких однотипных историях. Обнажение перед камерой я тоже избегаю. У меня нет такого, что у меня жесткое табу на обнаженные сцены, просто не вижу смысла, когда предлагают какую-то роль, и там есть сексуальная сцена просто так, без посыла. Если же в этом есть действительно смысл, то тогда можно обсудить с режиссером, с мужем. А в целом, да, я не снимаюсь обнаженной. В мужских журналах — сейчас уже не то что фигура, статус не позволяет. Не хочется уже. Хотя я чувствую себя вполне уверенной как женщина.

— А вот часто в кино еще дублеров на постельные сцены приглашают.

— У меня не было такого. Если были какие-то подобные сцены, то я играла сама, просто всегда просила и отслеживала, чтобы ничего лишнего не было показано.